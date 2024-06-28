首页 > 业界 > 关键词  > 小米汽车最新资讯  > 正文

小米汽车全新车载单品智能底盘氛围灯上线：支持六色灯效

2024-06-28 09:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月28日 消息:小米汽车今日宣布其全新车载单品——智能底盘氛围灯正式上线，并将于今日10点在小米汽车APP商城正式开售。

微信截图_20240628095206.png

这款氛围灯的独特设计令人瞩目，安装在车辆底部，车身一周均能展现出发光效果，支持六色灯效，部分底盘颜色甚至能与车身颜色同步，营造出极具科技感的驾驶氛围。

小米汽车官方特别强调，这款智能底盘氛围灯仅在驻车或P档状态下点亮。这样的设计可能是出于对行车安全和法规规定的考虑，确保驾驶者在行驶过程中不会因灯效分散注意力。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM