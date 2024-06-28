小米汽车全新车载单品智能底盘氛围灯上线：支持六色灯效

站长之家（ChinaZ.com）6月28日 消息:小米汽车今日宣布其全新车载单品——智能底盘氛围灯正式上线，并将于今日10点在小米汽车APP商城正式开售。
这款氛围灯的独特设计令人瞩目，安装在车辆底部，车身一周均能展现出发光效果，支持六色灯效，部分底盘颜色甚至能与车身颜色同步，营造出极具科技感的驾驶氛围。
小米汽车官方特别强调，这款智能底盘氛围灯仅在驻车或P档状态下点亮。这样的设计可能是出于对行车安全和法规规定的考虑，确保驾驶者在行驶过程中不会因灯效分散注意力。
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明日上午10点，小米汽车将揭晓一款全新的车载单品，其独特的氛围感和多彩特性引发了广大车友的热切期待。尽管官方尚未明确揭示这款神秘产品的真面目，但给出的“氛围感”和“多彩”两大关键词已经足够引人遐想。明日上午10点，让我们共同期待这款多彩氛围灯的正式亮相。
6月28日上午10点，小米汽车APP上架了一款小米SU7专用的智能底盘氛围灯，售价999元。XiaomiSU7可以无损适配，定制开槽底盘氛围灯可以实现便捷安装，车身预置车内连接线、底盘开槽，底盘氛围灯采用车规级专用灯带卡扣、强力胶带辅助，安装便捷更可靠。需到小米汽车直营服务中心进行安装使用，请拨打电话“400-182-6888"预约，或在小米汽车APP进行预约。
小米汽车官宣，将于6月6日开启推送OTA1.2.0，此次升级内容较为重磅，具体如下：1、新增城市领航辅助开通10城具体为北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、成都、西安、南京、苏州，这些城市的核心区域主要道路可使用城市领航辅助驾驶功能，将优先为智能驾驶安全行驶里程”累计达到1000公里的车主陆续开通。小米智能驾驶其他功能也将升级，包括智能行车、路面感知系统、智能泊车等，具体内容可参考下图查阅。3、人车家全生态体验升级新增后排Pad地图可添加途经点、修改目的地，后排地图选点同步流转到前排大屏；新增小米对讲机3支持方向盘按键控制，实现免提对讲；可连接蓝牙游戏手柄，使用大屏玩游戏；新增设备App支持导入米家灯光、窗帘、环境、摄像机等品类。
小米公司就今日发生在海口市美兰区美苑路春江壹号小区的SU7停车场事故作出正式回应。小米公司表示，已立即采取行动，全力配合警方进行查验和勘察。对于部分媒体在事故初期未经核实便轻率描述“车辆失控”、“刹车失灵”等言辞，小米公司表示强烈不满，并指出这些描述严重失实。
快科技6月15日消息，近日，有网友曝光了小米汽车员工实发工资，年入百万不是梦。从网友曝光的图片看，有小米汽车员工晒出的是发工资每月在5.5W-7.2W不等，而年收入是78W 不高不低。不过从岗位和工资匹配度来看，这应该是小米汽车高级技术员工。之前有国内媒体报道称，小米汽车正在紧急招工人，月薪最高1万元。报道中提到，在提出2024年新车交付目标冲刺12万辆后，小米
据北京亦庄公众号介绍，日前北京小米机器人技术有限公司乔迁仪式在北京经济技术开发区举行。小米第二代仿生四足机器人CyberDog2还在现场献上即兴舞蹈。其中CyberDog2能像真实犬只一样对人的动作、语音等指令做出自主反馈，并完成前跳、后跳、避障等基础动作以及后空翻、太空步等复杂动作。
小米汽车宣布SU7系列车型已累计交付超过2万台，这一里程碑式的成绩标志着小米在汽车领域取得了显著的进步。随着产能的提升和市场需求的不断增长，6月份的单车交付量预计将超过1万台。这一举措将进一步完善小米汽车的销售网络，提高品牌知名度和市场份额。
快科技5月31日消息，小米汽车宣布，小米汽车门店5月新增9家，目前已在全国30城，开业70家门店。此前3月29日，小米SU7上市之初，小米汽车在全国29城、59家门店均有布局，首批城市包括北京、上海、广州、深圳、宁波、无锡、重庆、武汉、杭州、郑州、厦门等。接下来6月计划新增19家：小米之家北京市海淀区华熙 LIVE 五棵松汽车体验店小米之家北京市石景山区喜隆多汽车体验店小米之家上海市嘉定区南翔印象城 MEGA 汽车体验店小米之家上海市杨浦区五角场万达汽车体验店小米之家重庆市渝北区光环购物公园汽车体验店小米之家重庆市江北区龙湖北城
在近期的小米汽车APP更新中，一项名为“锁单等待关怀计划”的新政策引起了广大用户的关注。该政策明确规定，对于那些因车辆交付周期长需要等待3个月以上的用户，小米汽车将不定期地送上精心准备的惊喜礼品，以此表达对用户耐心等待的感激与关怀。这些信息有助于用户更好地了解车辆交付的进度，并做好相应的安排。
快科技6月13日消息，今天小米汽车销量连续下跌”的话题引发网友热议，甚至有人称小米SU7热度已过。对此，小米公关负责人王化回应称，几乎每过几周都会有媒体报道销量下滑，但其实目前小米SU7的锁单数量每天都有稳定新增。他还强调，作为一个汽车新品牌来说，目前仅有单款车型，而且目前全国交付中心数量十分有限，每周还能上交付量排行榜，交付压力是极大的。不过目前小米汽车工厂已经开始双班生产，王化称有信心本月的单月交付破万。另外需要注意的是，小米为了加速定单与生产匹配效率，6月5日0点起已经将大定锁单犹豫期从7天缩短至3天（
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诗境主要功能就是根据用户上传的图片分析主体和意境，匹配诗句，最终生成漂亮的卡片。不知道你们有没有遇到过，就是拍了一幅很美的照片，想吟诗一首再发个朋友圈，奈何文化程度有限，往往想半天最后配了段大白话。这时候诗境就能派上用场，把图片喂给她，让她给你配个最符合当前画面意境的诗。
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CriticGPT 是基于 GPT-4 模型开发的工具，旨在帮助人类审查 ChatGPT 的代码输出。通过识别错误并提供评论，提高训练师审查的准确性和效率。该工具能有效捕捉潜在问题，为 AI 模型的改进提供有力支持。
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