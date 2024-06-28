苹果 Vision Pro 今日开售 售价 29999 元起

站长之家(ChinaZ.com) 6月28日 消息:今日，苹果Vision Pro国行版正式登陆中国市场，此次发售的Vision Pro提供256GB、512GB、1TB三种存储容量选择，起售价分别为29999元、31499元、32999元，以满足不同用户的存储需求。

更令人激动的是，苹果官网特推出24期免息分期政策，消费者可选择轻松分期购买，每月分别仅需支付1250元、1312元和1375元，即可将这款尖端科技产品带回家。

目前，苹果官网订购Vision Pro的用户预计将在7月3日至4日之间收到商品，而暂不支持直接到Apple Store零售店取货，以便更好地保障物流效率和用户体验。

在应用生态方面，Vision Pro的国区App Store已经上线，并为用户提供了腾讯视频、京东、淘宝、咪咕视频等原生应用支持。其中，腾讯视频更是为Vision Pro用户量身打造了独家沉浸式体验，如在观看《庆余年2》时，用户仿佛置身于悬空庙中，享受极致的观影乐趣。

此外，京东、淘宝等电商平台也针对Vision Pro进行了特别优化，用户可以通过Vision Pro的增强现实功能，将家电、家居等商品1:1真实展示，直接拖拽至自己家中，预览商品的外观、尺寸以及与家居的搭配效果，为购物带来前所未有的便捷与直观体验。

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