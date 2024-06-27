AI日报：GPTs靠边站！Claude推全新功能Projects；Figma大更新！AI设计几秒成稿；阿里Qwen-2稳夺全球开源大模型榜首

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1、Claude推类GPTs功能Projects 可创建特定项目的个性化机器人

Claude最近推出的创新功能"Projects"为用户提供了定制化的聊天机器人服务，具有独特的特点和优势。通过Projects，用户可以创建专门针对特定项目的个性化机器人，构建全面的知识库，避免冷启动问题，自定义指令，并与Claude更紧密地协作。

【AiBase提要:】 🚀 Projects功能提供增强知识库，用户可上传文档、代码和见解，提高机器人回答问题的有效性。 🔥 避免冷启动问题，Projects功能解决AI缺乏背景信息的挑战，提供更专业的支持。 💡 Artifacts功能增强了与Claude的协作，提供更大的代码窗口和实时预览功能，支持开发人员的编码。 产品入口：https://top.aibase.com/tool/claude-3-5-sonnet

2、Figma界面大改版并推AI设计工具：几秒生成初始设计稿

Figma在Config大会上宣布了重大功能更新，包括全新UI设计、生成式人工智能工具和内置幻灯片功能，旨在提供更智能、高效的设计工具。新设计聚焦用户工作，满足新用户和专家需求。生成式AI工具帮助用户快速开始设计项目，加快设计过程。新增幻灯片功能内置于Figma中，方便用户创建、展示设计作品。

【AiBase提要:】 ⭐ Figma推出全新UI设计，聚焦用户工作，满足新用户和专家需求。 ⭐ 引入生成式人工智能工具，帮助用户快速开始设计项目，加快设计过程。 ⭐ 新增Figma幻灯片功能，方便用户创建、展示设计作品。

3、Viggle推出Move功能：可保留照片的原始背景 无需额外编辑

Viggle近日推出全新功能"Move"，为用户提供简单有趣的方式为静态照片添加动画效果。这一创新功能保留照片原始背景，易于访问且无需复杂编辑，为用户带来更生动有趣的视觉效果。Viggle在图像处理技术领域迈出重要一步，为用户和内容创作者提供强大工具。

【AiBase提要:】 ✨ 保留原始背景: "Move"功能与之前限制在绿色和白色背景的功能不同，保留照片原始背景，无需额外编辑。 🎨 易于访问: 用户只需访问https://viggle.ai 即可使用新功能。 ⚙️ 无需复杂编辑: 直接上传照片，轻松为其添加动画效果，无需繁琐后期处理。 详情链接:https://viggle.ai

4、阿里巴巴Qwen-2在全球开源大模型排行榜中问鼎榜首

阿里巴巴最新开源的Qwen-2-72B指令微调版本在全球开源大模型排行榜中夺得榜首，展现中国在开源大模型领域的领导地位。排行榜重新评估数据显示Qwen-2击败了来自Meta的Llama-3和法国Mistralai的Mixtral，引起业内关注和讨论。

【AiBase提要:】 ⭐ 阿里Qwen-2-72B指令微调版本问鼎全球开源大模型排行榜榜首 ⭐ 中国开源模型在排行榜前十名中占据四个席位，领先地位稳固 ⭐ 展现出与国际著名闭源大模型平台不俗的竞争实力

5、零一万物上线二折平替GPT计划

我对零一万物推出的"Yi API二折平替计划"感到印象深刻。他们以高性价比的替代方案帮助原OpenAI用户无缝迁移，性能可与GPT相媲美，成本削减高达91%。这个举措对AI行业意义重大。

【AiBase提要:】 🚀 高性价比替代方案，助力用户无缝迁移至Yi系列大模型，性能媲美GPT，成本削减91%。 💰 提供100元赠送额度及充值50%赠送，RPM/TPM限速直升Tier3服务，确保用户高级别服务质量。 🌐 零一万物的Yi系列大模型表现优异，超越GPT-4，成本远低于竞争对手，获得多家企业认可。 详情链接:https://platform.lingyiwanwu.com/Yi-Large

6、视频编辑应用Captions发布AI编辑功能

Captions是一款视频编辑应用，最近推出了新的AI编辑功能，可以为现有未编辑的视频添加特效，提供更多转场和效果选项。用户可以利用AI角色创建不同风格的视频，无需拍摄原始视频，节省时间和精力。该功能可能给视频创作者带来发现性问题，但也为销售、营销和沟通渠道提供了更高质量的服务。

【AiBase提要:】 ✨ Captions推出AI编辑功能，为视频添加特效 🎥 利用AI角色创建不同风格的视频 💡 AI工具可能带来发现性问题 详情链接:https://top.aibase.com/tool/captionsAI

7、图片高清修复模型AuraSR开源 可放大4倍并补充细节

AuraSR是一个拥有6亿参数的巨无霸上采样模型，从GigaGAN论文中发展而来，能够将图片放大四倍并补充细节，处理速度快且效果出色。作为超分辨率图像增强模型，AuraSR专注于提升生成图像的分辨率，简单易用。它代表了人工智能领域的技术前沿，推动了人工智能的民主化发展。

【AiBase提要:】 ✨ 可以将图片放大四倍并补充细节，处理速度快且效果出色 ⚡ 通过多次放大，让细节更加丰富 🎨 能处理写实风格和非写实内容，提升整体的视觉体验 详情链接:https://top.aibase.com/tool/aurasr

8、Hugging Face更新排行榜评估规则，AI评估进入新阶段

Hugging Face最新更新的Open LLM Leaderboard对人工智能开发产生重大影响。更新提供更严格、更细致的评估，解决大语言模型性能提升停滞问题。AI社区意识到仅凭性能数字评估模型不足，更新引入更复杂的评估指标。

【AiBase提要:】 ⭐ Open LLM Leaderboard更新提供更严格、更细致的评估，解决大语言模型性能提升停滞问题。 ⭐ 更新包括引入更具挑战性的数据集、实施多轮对话评估等内容，旨在创造更全面、更具挑战性的基准。 ⭐ LMSYS Chatbot Arena推出与Open LLM Leaderboard形成互补，强调实时、动态的评估方式，为人工智能评估带来新思路。

9、以前的香饽饽变大坑！Rabbit被曝代码存在严重漏洞

作为第一人称视角，对Rabbit被曝存在严重漏洞的情况进行点评。文章揭露了Rabbit面临的安全风险和信任危机，以及其产品R1在实际表现中存在的问题。

【AiBase提要:】 🔑 Rabbitude的发现揭示公司代码中硬编码的API密钥，导致敏感信息面临风险。 🔒 Rabbit虽采取措施限制访问，但安全隐患仍存，重建公众信任困难。 🔋 R1存在电池寿命、功能简陋等问题，软件更新未解决过度承诺和交付不足的核心问题。

10、解决AI视频造假难题？DIVID检测AI生成的视频准确率高达93.7%

AI生成的视频越来越逼真，难以区分真实与虚假。哥伦比亚大学工程学院研究人员开发DIVID工具，可以以93.7%准确率检测AI生成视频。DIVID改进了旧方法，识别扩散模型生成的视频，这种模型逐渐将随机噪声转化为高质量、逼真的视频图像。研究人员将Raidar的AI生成文本洞察力扩展到视频，利用语言模型重新表述或修改文本或视频，通过编辑次数判断真实性。

【AiBase提要:】 ⚙️ DIVID工具可以以93.7%准确率检测AI生成视频 🔍 DIVID识别扩散模型生成的视频，逐渐转化为高质量、逼真的图像 🛠️ 研究人员将Raidar的AI生成文本洞察力扩展到视频，通过编辑次数判断真实性 详情链接:https://arxiv.org/abs/2406.09601

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