Redmi K70版即将发布：暑期档支持IP68的旗舰手机

站长之家（ChinaZ.com）6月27日 消息:6月27日，Redmi官方公布了K70至尊版的重要特性:其将成为暑期档唯一支持IP68级防尘防水的旗舰手机。

IP68，作为目前手机防尘防水的最高等级，此前多出现在顶级旗舰机型中。但Redmi K70至尊版的推出，再次打破了这一传统格局。从K60至尊版开始，Redmi就已经将这一高级防尘防水技术引入其产品线，甚至将其应用到千元级别的Redmi Note13系列中，为用户提供了更为全面的保护。

IP68的加入，无疑极大地提升了Redmi K70至尊版的安全性。无论是意外掉落水坑，还是遭遇突如其来的大雨，用户都可以放心使用，无需担心手机受损。

除了防尘防水功能外，Redmi K70至尊版在性能上也毫不妥协。它搭载了天玑9300芯片，这是目前安卓阵营中最为强劲的处理器，为Redmi K70至尊版带来了前所未有的性能体验。同时，它还配备了最高24GB LPDDR5T内存和1TB UFS4.0闪存，无论是多任务处理还是大型游戏运行，都能轻松应对。

在屏幕方面，Redmi K70至尊版延续了前两代的1.5K屏幕设计，并支持LTPO自适应高刷和超高频PWM调光技术，为用户带来更为流畅、舒适的视觉体验。

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