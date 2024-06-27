小米Civi 4 Pro官宣全系降价300元：售价2799元起

站长之家（ChinaZ.com）6月27日 消息:小米Civi4Pro的普通版已经率先宣布全系开启暑期特惠，最高直降300元，起售价调整为2799元，为消费者带来了一次难得的购物良机。

在配置方面，小米Civi4Pro采用了与小米14Pro旗舰同款的全等深微曲屏，屏幕尺寸为6.55英寸，分辨率高达2750x1236，支持120Hz刷新率和2160Hz高频PWM调光。这样的配置使得屏幕显示更为细腻、流畅，为用户带来更加出色的视觉体验。

在性能方面，小米Civi4Pro全球首发第三代骁龙8s旗舰芯片，并标配LPDDR5X内存和UFS4.0闪存。这样的性能配置使得小米Civi4Pro在处理各种复杂任务时都能游刃有余，无论是大型游戏还是多任务处理都能轻松应对。

在影像方面，小米Civi4Pro首次在数字系列之外配备了徕卡影像系统，搭载了三颗徕卡专业镜头，分别为5000万像素徕卡光学Summilux镜头、5000万像素徕卡专业人像镜头和1200万像素徕卡超广角镜头。主摄还采用了与小米14Pro一脉相承的光影猎人800传感器，拥有1/1.55英寸大底、2.0m像素尺寸和f/1.63大光圈，为用户带来更加出色的拍照效果。

此外，小米Civi4Pro还配备了小米影像大脑3.0，这是小米影像旗舰14Ultra同款的AI大模型计算摄影平台Xiaomi AISP。这一技术的加入使得小米Civi4Pro在影像处理方面更加出色，能够为用户带来更加真实、细腻的拍照效果。

尽管在性能和影像方面有着如此大幅的升级，但小米Civi4Pro的机身依然非常轻薄，重量仅179g、厚度7.45mm，是目前市面上最轻薄的旗舰产品之一。这样的设计使得小米Civi4Pro在保持出色性能的同时，也拥有更加舒适的握持感。

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