微信：将打击诱导不知情用户参与身份验证完成账号注册、解封

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息:微信发布针对诱导不知情用户参与身份验证行为的治理公告称，随着微信治理力度不断加强，不法分子可用的微信账号数量越来越少，于是他们将目标转向普通用户，通过诱导不知情用户参与身份验证来完成账号的注册或解封，进而实施骚扰、虚假营销、欺诈等违规行为。

为保护用户权益、肃清平台环境，微信团队将继续加强对此类违规行为的打击处理。

《微信个人账号使用规范》中明确规定，不仅“诱导或欺骗他人为自己注册、解封微信账号进行辅助验证”属于违规行为，“恶意为他人注册、解封微信账号进行辅助验证”也属于违规行为。所以，我们也提醒广大用户，注意保护个人隐私信息，不随意为他人进行辅助验证，警惕诈骗新手法，不做电诈工具人。

1、辅助注册、解封免费送礼，实为黑产辅助验证

不法分子冒充微信团队在路边摆摊，声称“官方”正在举办安全辅助功能的推广活动，以免费送口罩、咖啡、气球、水杯等小礼品的方式利诱普通用户参与扫码，辅助他们进行微信注册或解封验证。

还有一些“线上网赚平台”，将辅助注册、解封包装为兼职、任务分派等多种有偿形式，蒙骗普通用户参与其中。

违规示例▼

2、无抵押贷款，实为采集个人信息用于辅助验证

不法分子在网上发布无抵押贷款消息，将受害人哄骗至线下，以办理贷款业务为由收集受害人的银行卡、身份证等个人隐私信息，并要求受害人现场配合人脸识别验证。

实际上不法分子偷偷使用受害人身份和人脸辅助黑灰产解封账号，最后再以不符合贷款资质、需要缴纳相关费用为由让受害人离开，导致受害人账号在不知情的情况下由于恶意辅助验证被封。

违规示例▼

微信安全中心提醒大家，帮助他人进行安全辅助验证时，请仔细核实对方身份:

●如果遇到用免费送礼、兼职、网赚等名义让你为陌生人提供扫码帮助的，应提高警惕，不要操作验证。 ●拒绝帮助陌生人扫码，也是在保护自己的账号安全，微信对于多次违规辅助他人的账号也将进行相应处理。 ●不要轻信网络上的“无抵押”贷款信息，在办理贷款过程中关注被采集信息的具体用途，避免自己的隐私信息被用于其他用途。 ●避免在不知情的情况下协助不法分子完成注册或解封，规避自己和他人遭遇欺诈、赌博、色情传播、垃圾营销等违法违规行为的风险。

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