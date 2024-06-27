苹果称iPhone保值率超安卓至少40%

站长之家（ChinaZ.com）6月27日 消息:在今日发布的一份白皮书中，苹果详细阐述了其产品的保值率优势。该公司指出，与安卓手机相比，iPhone的保值率显著领先，至少高出40%。更值得一提的是，随着机型的老化，旧款iPhone与同期安卓机型在保值率上的差距愈发明显。

苹果之所以能够保持如此高的保值率，源于其一贯的精品化策略。不同于众多安卓手机厂商采用的机海战术，苹果每年仅推出一代iPhone，这一策略不仅保证了产品质量的稳定性，也大大延长了iPhone的生命周期。

在价格方面，苹果同样展现出了其独特的坚持。新一代iPhone发布前，旧款iPhone鲜有降价的情况，这与安卓品牌频繁的价格调整形成鲜明对比。这一策略不仅维护了品牌形象，也减缓了iPhone的贬值速度。

此外，苹果生态的深度捆绑也是保值率高的重要原因。一旦用户体验到了苹果生态的便捷性，便很难再脱离。因此，他们更倾向于在下一款设备时继续选择iPhone，这也无形中降低了iPhone的折旧率。

白皮书中还提到一个令人瞩目的数据:数以亿计的iPhone已经使用了5年以上，且这一数字仍在持续增长。这不仅证明了苹果设备的耐用性，也反映了用户对苹果品牌的忠诚度。

从维修率来看，苹果同样表现出色。从2015年到2022年，保修期外苹果设备的维修率下降了38%。更为人性化的是，苹果将iPhone15的后盖玻璃作为一个单独模块进行维修，这一创新举措可使客户的维修成本降低60%以上。这不仅提升了用户体验，也进一步巩固了iPhone在市场上的保值地位。

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