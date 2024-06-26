再见，ICQ:即时通讯先驱结束28年使命 正式停止服务

站长之家（ChinaZ.com）6月26日 消息:今日，曾经风靡全球的即时通讯软件ICQ正式停止服务，其官网显示"Service stopped working"（服务已停止运行），标志着这款通讯软件28年的使命正式画上句号。

ICQ，全称"I SEEK YOU"（我找你），于1996年11月16日由以色列公司Mirabilis推出。它的诞生源于三位以色列年轻人维斯格、瓦迪和高德芬格的创意，他们希望开发一种能让人们在互联网上快速直接交流的软件。ICQ支持在线聊天、发送消息和文件等功能，迅速成为当时互联网用户的首选通讯工具。

ICQ的发展历程见证了互联网通讯的变迁:

1.1998年6月，ICQ被美国在线（AOL）收购，标志着其商业价值的认可。

2.2010年7月8日，AOL以1.875亿美元将ICQ出售给Digital Sky Technologies（DST，后更名为Mail.ru Group）。

3.2024年5月，ICQ发布公告，宣布将于6月26日停止服务，并建议用户转向使用VK Messenger。

ICQ的停运不仅仅是一款软件的谢幕，更是互联网发展一个时代的终结。作为即时通讯软件的先驱，ICQ为后来的MSN Messenger、QQ等软件铺平了道路，对全球即时通讯市场产生了深远影响。

ICQ的衰落反映了科技行业的快速变迁。随着智能手机的普及和移动互联网的发展，WhatsApp、微信等移动即时通讯应用逐渐占据主导地位，传统PC即时通讯软件逐渐失去市场。

尽管ICQ最终未能适应时代的变化，但它在互联网历史上的地位不可磨灭。它不仅改变了人们的交流方式，也为后来的社交媒体和即时通讯应用奠定了基础。

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