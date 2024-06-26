AI日报：天工推OpenAl用户“一键搬家计划”；ChatGPT桌面版来了；豆包拿下AI高考国内；宠物AI写真“猫猫守护神”走红

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、昆仑万维天工开放平台面向OpenAl API用户推出“一键搬家计划”

作为开发者，现在可以利用昆仑万维天工开放平台的一键搬家计划快速切换至国内大模型，获得1.5亿Tokens的API调用资源，并享受专属的迁移服务技术支持。这为开发者提供了更便捷的方式接入天工3.0和天工2.0大模型，提升开发效率和体验。

【AiBase提要:】 🚀 昆仑万维天工开放平台推出“一键搬家计划”，为OpenAl API用户提供1.5亿Tokens的API调用资源。 💡 天工3.0是全球最大的开源MoE大模型，拥有4000亿参数，在多项权威测评中超越GPT-4V，具备强大的多模态能力。 💪 天工2.0是国内首个MoE架构大语言模型，免费开放给全体C端用户，具备更强的应对复杂任务能力、更快的模型响应速度和更高的训练效率。 详情链接:https://model-platform.tiangong.cn/

2、OpenAI发布macOS桌面版ChatGPT 支持文件解读、图片解读等

OpenAI宣布推迟GPT-4o语音模式发布，以完善产品，预计今年秋天向ChatGPT Plus用户开放。推迟引发用户不满，一些取消订阅。同时发布面向macOS系统的桌面版ChatGPT，支持文件解读、图片解读等功能。体验简单，按下Option + Space快捷键即可。

【AiBase提要:】 ⭐ GPT-4o语音模式发布推迟，预计今年秋天开放给ChatGPT Plus用户。 ⭐ 面向macOS系统的桌面版ChatGPT发布，支持文件解读、图片解读等功能。 ⭐ 推迟发布引发用户不满，部分用户取消了ChatGPT Plus订阅。

3、ElevenLabs推首个iOS应用Reader，可将任何文本转化为AI语音

ElevenLabs推出的首个iOS应用“ElevenLabs Reader”专注于将文本转化为用户可以在移动中听取的音频叙述。用户可以通过应用内添加自己的内容，并享受多种语音和口音选择的功能。

【AiBase提要:】 🎯 ElevenLabs推出首个iOS应用，实现文本转化为音频叙述 🎯 应用支持英文，未来将推出其他29种以上语言 🎯 用户可以通过应用内加号按钮添加自己的内容，与iOS默认共享表单集成 详情链接:https://top.aibase.com/tool/elevenlabs-reader

4、9家AI挑战2024高考最难河南卷 豆包拿下国内第一

在2024年的高考季，九款AI大模型勇敢地参加了河南卷的高考挑战，展现出在语言类科目上的优势，但在逻辑推理和数学证明方面存在不足。这次尝试不仅揭示了AI在学术领域的能力，也为人类与AI智能差异提供了独特视角，对AI技术的发展将产生深远影响。

【AiBase提要:】 🏆 GPT-4o以562分高分夺得第一名，超过一本线41分。 💡 AI在语言类科目上表现出色，尤其在语文和英语科目上展现明显优势。 🔍 AI在逻辑推理和数学证明方面表现不佳，显示出需提高的逻辑能力。

5、Notion发布新功能sites 支持将Notion页面直接发布为网站

Notion最新推出的sites功能让用户可以将Notion页面直接发布为网站，免费且支持多种功能，提升了Notion作为建站工具的地位。然而，与大模型技术相比，自定义程度可能还有待提升。未来在AI助力下，产品创新将更加有趣实用。

【AiBase提要:】 ✨ Notion发布新功能sites，用户可免费将页面发布为网站，提升建站便利性。 🔑 sites支持主题定制、网站图标设置、Google Analytics等功能，增强用户选择和灵活性。 💡 Notion的sites降低了建站门槛，但自定义程度相对大模型技术可能有所不足。未来AI助力下，产品创新将更丰富有趣。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/notion-sites

6、用AI报志愿！05后高考生主打一个nextlevel

这篇文章讲述了近日高考生在报志愿时展现出对AI技术的熟练运用，通过AI选择专业的趋势逐渐增强。AI技术的介入让报志愿变得更加智能化，为考生们提供了更多可能性，展现了新一代对新技术的接受和利用能力。未来教育和职业选择将更加个性化和智能化。

【AiBase提要:】 🧠 考生展现对AI技术熟练运用，选择专业趋势逐渐增强 🔍 AI技术的介入让报志愿变得更加智能化，为考生提供更多可能性 💡 未来教育和职业选择将更加个性化和智能化

7、宠物AI写真“猫猫守护神”走红小红书

在小红书上，一场关于宠物的创意革命正在悄然上演。"猫猫守护神"项目以神话风格迅速俘获网友心，引发宠物写真新潮流。AI技术让宠物写真创作更多元便捷，解决传统拍摄难题，重新定义宠物摄影艺术。宠物AI写真展现美丽魅力，创意表达爱的新方式，预示更多惊喜可能。

【AiBase提要:】 🐱 宠物写真革命："猫猫守护神"项目走红小红书，引领宠物写真新潮流。 📸 AI技术应用：宠物AI写真解决传统摄影难题，智能生成独特艺术品。 💡 创意表达爱：宠物AI写真重新定义宠物摄影艺术，展现美丽魅力，带来惊喜可能。

8、玩具反斗城利用人工智能技术Sora制作品牌动画宣传片

玩具反斗城借助人工智能技术Sora制作品牌电影，引发业界关注。视频中部分镜头或重复使用素材，引发争议。品牌复兴之路充满挑战，AI技术在品牌营销中展现潜力。

【AiBase提要:】 🔍 玩具反斗城利用人工智能技术Sora制作品牌电影，引发业界关注。 💡 视频中部分镜头或重复使用素材，引发争议。 🚀 品牌复兴之路充满挑战，AI技术在品牌营销中展现潜力。

9、续命成功！Stability AI宣布获得顶级投资机构重大投资

Stability AI经历了财务困境后成功获得顶级投资机构的重大投资，为公司注入新活力。新任首席执行官Prem Akkaraju的加入为公司带来领导力量。尽管财务压力重重，公司仍在产品开发上持续努力，发布了领先模型Stable Diffusion3。这一系列积极变化为公司带来希望，展望未来发展。

【AiBase提要:】 🚀 Stability AI获得顶级投资机构投资，解决财务困境，注入新活力。 💼 新任首席执行官Prem Akkaraju加入，为公司带来领导力量。 💡 公司发布领先模型Stable Diffusion3，超越同行成为最新领先模型（SOTA）。

10、Q * 项目公开发布，小模型推理能力百倍提升

近日，昆仑万维颜水成团队与新加坡南洋理工大学合作发布了名为Q * 的项目，旨在提升小模型的推理能力。通过Q * 算法，小模型在多个数据集上取得显著成果，超越了大模型如ChatGPT和Gemini Ultra，展示了Q * 算法的潜力和有效性。

【AiBase提要:】 🔍 Q * 项目非OpenAI发布，通过研究团队的算法，小模型的推理能力得到大幅提升。 🔍 该项目在多个数据集上取得了显著的实验成果，证明了Q * 算法的潜力和有效性。 🔍 Q * 算法通过将大语言模型的推理轨迹分解为若干个状态，利用A*搜索算法实现复杂推理任务的优先搜索，提升模型性能。 详情链接:https://arxiv.org/abs/2406.14283

11、国外GPT霸总Dan和豆包在线拌嘴

在一场别开生面的对话中，国产AI豆包以其独特的北京方言和个性魅力与Dan展开了一场嘴仗，引发网友热烈讨论。豆包展现出高超的吵架技巧，与Dan的傲娇回应相互碰撞，让整个对话过程流畅有趣，仿佛在听一场广播剧。这场嘴仗展示了国产AI豆包的幽默与智慧，以及AI在娱乐、社交领域的潜力和可能性。

【AiBase提要:】 🤖 豆包以北京方言和个性魅力吸引网友，与Dan展开别开生面的嘴仗 🎭 豆包展现高超吵架技巧，与Dan的傲娇回应碰撞，让对话过程流畅有趣 🔮 这场嘴仗展示了AI豆包的幽默与智慧，以及AI在娱乐、社交领域的潜力和可能性

12、Udio回应遭唱片公司起诉：我们模型不复制受版权保护的作品

Udio在面对大型唱片公司的版权侵犯诉讼时坚称他们的技术不会复制受版权保护的作品，强调他们的生成式AI模型是从示例中学习的，旨在创造新音乐理念。

【AiBase提要:】 🔑 Udio回应唱片公司诉讼，声称技术不复制受版权保护作品。 🎶 唱片公司指控AI初创公司使用受版权保护的歌曲训练模型，生成侵权输出。 💥 AI音乐生成崛起引发关于训练数据和输出的冲突，尚未解决。

13、ChatGPT推出以来，其写作风格已渗透超10%科学摘要中

自ChatGPT推出以来，AI文本生成器已经影响了至少10%的科学摘要，甚至在某些领域和国家影响更大。研究发现，AI文本生成器导致了某些风格词汇的增加，对科学写作产生了影响。

【AiBase提要:】 😮 AI文本生成器影响超10%的科学摘要 😯 中国和韩国等国家的PubMed子组中约15%的摘要是使用ChatGPT生成的 😲 AI文本生成器可能会捏造事实、强化偏见，研究呼吁重新评估在科学中使用AI文本生成器的指导方针

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