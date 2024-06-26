荣耀Magic V3即将发布：搭载骁龙8 Gen3 支持卫星通信

站长之家（ChinaZ.com）6月26日 消息:荣耀CEO赵明在上海举行的MWC上今日正式宣布，备受期待的荣耀Magic V3折叠屏手机即将惊艳登场。赵明透露，这款新品将挑战折叠屏手机的轻薄新高度，预示着它将再次刷新行业纪录。

从官方公布的外观图来看，荣耀Magic V3在轻薄程度上实现了进一步的升级。这款新品将打破前代产品荣耀Magic V2的折叠厚度记录，折叠时厚度低于9.9mm，展开时则仅为4.7mm，为用户带来更为便携和舒适的体验。

荣耀Magic V3不仅轻薄，更是一款顶级的全能折叠屏旗舰。它搭载了最新的骁龙8Gen3处理器，为用户提供了强劲的性能支持。同时，它还支持5.5G网络和卫星通信功能，为用户提供更加稳定和广泛的通信覆盖。这款手机的推出，意味着荣耀在折叠屏领域再次展现了其技术实力和创新能力。

值得一提的是，荣耀Magic V3将是华为之外唯一实现卫星通信功能的折叠屏手机。这一功能的加入，无疑将进一步提升用户的使用体验，为用户在特殊环境下提供更为可靠的通信保障。

此外，荣耀Magic V3还配备了超大电池和66W有线快充技术，为用户提供了更为持久的续航能力和快速的充电体验。这些顶级规格的配置，使得荣耀Magic V3成为了同类别中的佼佼者。

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