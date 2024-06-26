微信输入法上线“一键AI问答”功能 基于腾讯混元大模型

站长之家（ChinaZ.com）6月26日 消息:微信官方近日宣布，其输入法软件已迎来全新升级，正式上线了一键AI问答”功能，该功能基于腾讯混元大模型，为用户提供前所未有的智能交互体验。

用户只需在微信聊天框中输入内容后添加一个“=”符号，便能迅速获得AI的智能回答。无论是查询信息、解答疑惑，还是进行日常闲聊，AI问答功能都能迅速给出精准的回应，极大地提升了用户的使用效率和便利性。

不仅如此，微信输入法还新增了多项实用功能。用户可以通过点击右下角的“复制为图片”提示，自动生成图片并保存使用，方便分享和记录。而在Win端和Mac端，用户已经能够体验到这些新功能，移动端版本也即将上线。

除了AI问答功能，微信输入法还优化了全屏输入体验。用户在聊天输入框中输入到第三行字时，点击左侧向上箭头或长按聊天输入框，即可选择“全屏输入”，享受更加流畅的输入体验。同时，剪切、复制等操作也变得更加便捷。

此外，微信输入法还新增了语音输入功能。用户只需点击聊天框右侧的语音输入图标，按住说话即可实现边说边转，支持普通话、粤语、英语三语识别，为打字手疼的作家们提供了更加便捷的选择。

同时，长按聊天框，用户还可以在弹出选项中选择“边写边译”功能，实现中英日韩等多种语言的深度交流。无论是与外国友人沟通，还是处理多语言文档，这一功能都能为用户提供极大的便利。

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