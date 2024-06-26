小米Civi 4 Pro迪士尼公主限定版亮相：背板自带魔镜

站长之家(ChinaZ.com) 6月26日 消息:今日，小米官方正式宣布，小米Civi 4 Pro迪士尼公主限定版将于 6 月 27 日19: 00 准时与大家见面，并率先发布了这款新机的首张外观海报，让人一窥其风采。

这款特别版手机在设计上可谓独具匠心。整体以优雅的紫色为主色调，彰显出迪士尼公主的浪漫与梦幻。而背部最引人注目的，无疑是那块自带的魔法化妆镜，恰如预热文案所描述的那样，它是一款真正“上镜”的手机。此外，小米还在镜头上方巧妙地设计了一个小皇冠，使整机的细节之处充满了精致与奢华。

值得一提的是，小米Civi 4 Pro迪士尼公主限定版不仅是目前唯一一款自带化妆镜的手机，更是将科技与美学完美融合的典范。除了外观上的独特设计，这款手机还预计将内置迪士尼公主专属主题、充电动效以及定制充电器等周边产品，为用户带来全方位的沉浸式体验。

在配置上，小米Civi 4 Pro迪士尼公主限定版同样毫不妥协。它采用了6. 55 英寸全等深微曲屏，搭载第三代骁龙8s旗舰芯片，并配备了 5000 万像素徕卡光学Summilux镜头等高端配置，确保用户在使用过程中能够享受到流畅、清晰的体验。

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