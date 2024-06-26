抖音直播：持续加强对未成年保护 清退公会29家

站长之家（ChinaZ.com）6月26日 消息:据抖音官方消息，暑期将至，抖音直播将持续加强对未成年保护的宣传，倡导用户共同守护未成年人安全，携手营造未成年人健康成长的良好环境。

数据显示，2023年6月至今，抖音处置冒用成年人账号直播账号25，235个，处置利用未成人直播营销账号1，393个，处置诱导未成年直播打赏消费账号5，817个，清退公会29家。

事前预防，强制引导进入青少年模式

为保护未成年人用网安全、提升未成年人网络素养，抖音自上线“青少年模式”以来，持续迭代升级功能服务。针对14周岁以下实名认证用户将直接进入青少年模式，且无法自行退出该模式。每天仅可使用 App40分钟，晚22点至次日早6点期间限制使用。已满14周岁不满18周岁的实名用户在征得监护人同意的情况下可选择是否开启“青少年模式”，并针对此情形上线了“互相关注的用户才能发送私信”等保护措施;建立覆盖时长管理、内容过滤、直播限制、隐私保护、消费保护、投诉处理等方面的未成年人保护机制。

细化服务粒度，强化使用习惯

每日弹窗提示开启青少年模式，强化用户使用习惯;甄选“抖音开学季”“向上!中国少年”“天宫课堂”“少年科学说”“中科院跨年演讲”等知识回放进入“青少年模式”，为青少年提供优质、专业、适龄的内容;上线青少年守护中心，提供便捷搜索和个人主页快捷切换等功能;开启“青少年模式”后将无法开播、看播，也无法进行直播充值、打赏消费，设置未成年人专属直播打赏退款通道。

识别监测绕过青少年模式，拦截未成年人充值、打赏行为

抖音直播建立针对疑似未成年用户直播打赏消费的识别和拦截机制，加强对未成年人绕过青少年模式消费等行为的监督。当疑似未成年用户进行直播打赏消费时，系统将进行弹窗提醒，要求人脸验证，用户如拒绝或被认证为未成年人，账号充值、打赏消费将被拦截并进行相应限制。

专属服务保障，守护青少年

抖音直播建立专门服务机制，成立未成年人客服专项服务团队，由专人对接未成年人打赏消费退款机制，给用户操作指引;同时不断提升专门服务效能，简化退款申请流程，降低用户操作门槛，一经核实24小时内退款;并对用户进行回访建联，保证完成返还。

禁止未成年开播

抖音直播禁止未满16周岁的未成年人出镜直播，年满16周岁未满18周岁的未成年人开播，需征得其父母或监护人书面同意。

禁止未成年人参与直播打赏

“青少年模式”不提供抖音直播打赏服务，源头阻断未成年直播打赏消费;针对疑似未成年用户直播打赏消费进行识别和拦截，加强对未成年人绕过青少年模式消费等行为的监督。对疑似未成年用户进行直播打赏时，系统弹窗提醒并要求账号实名认证，对未成年人打赏消费拦截禁止充值;

严厉打击诱导未成年消费

抖音直播严厉打击明知或应知用户是未成年人仍以各种形式如语言刺激、承诺返利等方式胁迫未成年充值消费的主播和公会机构。

严厉打击借未成年直播营销

抖音直播坚决遏制借助未成年人积累人气、谋取利益的直播，或以提升品牌知名度、增长商品销量为目的，利用未成年人进行广告宣传的行为。

加强未成年保护，共建行业黑名单

抖音直播要求公会不为未成年人提供经纪服务，杜绝诱导未成年消费，配合平台建立涉未成年人打赏消费退还机制;上线投诉和举报通道，主播、社会公众等都可以就违法违规行为进行举报，对恶意组织运营侵害未成年人权益的公会从重从快处理，联合协会发起公会行业自律并共建行业黑名单制度，涉嫌违法主动上报上级有关部门。

加强教育培训，规范机构经营

加强对公会的管理，提升公会准入门槛，公会经纪人需要通过平台入驻考核才能在平台开展经营工作。对公会建立“公会健康分”的管理体系，严格管理公会的经营行为和主播管理行为，对不良公会进行严格管控，包括但不限于违规罚款，扣除公会健康分以及公会清退等;

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