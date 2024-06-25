首页 > 业界 > 关键词  > 网络游戏审批最新资讯  > 正文

6 月国产网络游戏版号下发 腾讯《洛克王国：世界》等获批

2024-06-25 17:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日 消息:国家新闻出版总署今日公布2024年6月份国产网络游戏审批信息，共104款游戏获得版号。

其中，腾讯《洛克王国:世界》、中青宝《阿德维图》、三七互娱 《斗罗大陆:猎魂世界》等在列。

序号名称申报类别出版单位运营单位批复文号出版物号批准时间
1阿德维图移动深圳中青宝互动网络股份有限公司海南凤起网络科技有限公司国新出审〔2024〕1262号ISBN978-7-498-13600-82024年06月24日
2暴吵萌厨移动苏州好玩友网络科技有限公司苏州沁游网络科技有限公司国新出审〔2024〕1263号ISBN978-7-498-13601-52024年06月24日
3必牛五子棋移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司奇迹互动（北京）科技有限公司国新出审〔2024〕1264号ISBN978-7-498-13602-22024年06月24日
4冰封大陆移动上海双盟网络科技有限公司上海旎奥网络科技有限公司国新出审〔2024〕1265号ISBN978-7-498-13603-92024年06月24日
5兵人战争模拟移动-休闲益智海南省电子音像出版社有限公司海南喜相逢网络有限公司国新出审〔2024〕1266号ISBN978-7-498-13604-62024年06月24日
6彩球弹射移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司盐城万安台科技有限公司国新出审〔2024〕1267号ISBN978-7-498-13605-32024年06月24日
7苍穹盖世:牧尘传移动上海同济大学电子音像出版社有限公司上海未天文化传媒有限公司国新出审〔2024〕1268号ISBN978-7-498-13606-02024年06月24日
8超级打怪物移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司北京多多游科技有限公司国新出审〔2024〕1269号ISBN978-7-498-13607-72024年06月24日
9超简单的地下城移动辽宁电子出版社有限责任公司成都鬼竹科技有限公司国新出审〔2024〕1270号ISBN978-7-498-13608-42024年06月24日
10大王不好啦移动黑龙江龙华数字出版股份有限公司北海猕猴桃互娱科技有限公司国新出审〔2024〕1271号ISBN978-7-498-13609-12024年06月24日
11弹弹神话团移动深圳市创梦天地科技有限公司深圳市创梦天地科技有限公司国新出审〔2024〕1272号ISBN978-7-498-13610-72024年06月24日
12道友来挖宝移动厦门吉比特网络技术股份有限公司厦门雷霆互动网络有限公司国新出审〔2024〕1273号ISBN978-7-498-13611-42024年06月24日
13巅峰战歌移动杭州渡口网络科技有限公司杭州好丸网络科技有限公司国新出审〔2024〕1274号ISBN978-7-498-13612-12024年06月24日
14斗罗大陆:猎魂世界移动、客户端三七互娱（上海）科技有限公司上海硬通网络科技有限公司国新出审〔2024〕1275号ISBN978-7-498-13613-82024年06月24日
15凡人修仙传:星海飞驰移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司苏州创焱盛众信息技术有限公司国新出审〔2024〕1276号ISBN978-7-498-13614-52024年06月24日
16放开那三国·宏图志移动海南省电子音像出版社有限公司海南巴别时代科技有限公司国新出审〔2024〕1277号ISBN978-7-498-13615-22024年06月24日
17疯狂的法宝移动天津电子出版社有限公司不周互动（杭州）科技有限公司国新出审〔2024〕1278号ISBN978-7-498-13616-92024年06月24日
18汉克旅店移动、客户端方圆电子音像出版社有限责任公司深圳市凉屋游戏科技有限公司国新出审〔2024〕1279号ISBN978-7-498-13617-62024年06月24日
19黑星勇者成名录移动厦门雷霆互动网络有限公司成都数字狗科技有限公司国新出审〔2024〕1280号ISBN978-7-498-13618-32024年06月24日
20欢乐斗兽棋移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司北京古鲁营销顾问有限公司国新出审〔2024〕1281号ISBN978-7-498-13619-02024年06月24日
21欢赢坦克移动-休闲益智杭州群游科技有限公司厦门紫东花网络科技有限公司国新出审〔2024〕1282号ISBN978-7-498-13620-62024年06月24日
22幻想少女公会移动重庆华龙网集团股份有限公司深圳市壹娱科技有限公司国新出审〔2024〕1283号ISBN978-7-498-13621-32024年06月24日
23幻想时光移动-休闲益智杭州烈焰网络技术有限公司上海浪险劲网络科技有限公司国新出审〔2024〕1284号ISBN978-7-498-13622-02024年06月24日
24荒无之下移动、网页海南省电子音像出版社有限公司海南北斗屋科技有限公司国新出审〔2024〕1285号ISBN978-7-498-13623-72024年06月24日
25黄金四目移动、客户端安徽新华电子音像出版社海南世乐鸟网络科技有限公司国新出审〔2024〕1286号ISBN978-7-498-13624-42024年06月24日
26火柴人的武器移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司盐城如亨科技有限公司国新出审〔2024〕1287号ISBN978-7-498-13625-12024年06月24日
27火海逐日移动-休闲益智杭州乐港科技有限公司海南红橙互动网络科技有限公司国新出审〔2024〕1288号ISBN978-7-498-13626-82024年06月24日
28极道仙师移动广州四三九九信息科技有限公司广州四三九九信息科技有限公司国新出审〔2024〕1289号ISBN978-7-498-13627-52024年06月24日
29箭之传说移动浙江出版集团数字传媒有限公司厦门拉普拉斯网络科技有限公司国新出审〔2024〕1290号ISBN978-7-498-13628-22024年06月24日
30江湖梦移动厦门大学电子出版社有限责任公司厦门赛游信息科技有限公司国新出审〔2024〕1291号ISBN978-7-498-13629-92024年06月24日
31节奏跳动移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司成都力比科技有限公司国新出审〔2024〕1292号ISBN978-7-498-13630-52024年06月24日
32金色传说移动辽宁电子出版社有限责任公司北京维朴科技有限公司国新出审〔2024〕1293号ISBN978-7-498-13631-22024年06月24日
33金色星辰移动辽宁电子出版社有限责任公司陕西绝峰文化传媒有限公司国新出审〔2024〕1294号ISBN978-7-498-13632-92024年06月24日
34九品捉妖师移动天津电子出版社有限公司武汉游戏群科技有限公司国新出审〔2024〕1295号ISBN978-7-498-13633-62024年06月24日
35九万亩移动方圆电子音像出版社有限责任公司两英里科技成都有限公司国新出审〔2024〕1296号ISBN978-7-498-13634-32024年06月24日
36决战阵地移动-休闲益智北京中科奥科技有限公司北京中科奥科技有限公司国新出审〔2024〕1297号ISBN978-7-498-13635-02024年06月24日
37快来五子棋移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海韧玩网络科技有限公司国新出审〔2024〕1298号ISBN978-7-498-13636-72024年06月24日
38快乐画猜移动-休闲益智北京联合出版有限责任公司海南玩友网络科技有限公司国新出审〔2024〕1299号ISBN978-7-498-13637-42024年06月24日
39蓝天突击移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司北京光耀大地科技有限公司国新出审〔2024〕1300号ISBN978-7-498-13638-12024年06月24日
40了不起的0516移动深圳中青宝互动网络股份有限公司北京星磐科技有限公司国新出审〔2024〕1301号ISBN978-7-498-13639-82024年06月24日
41雷霆深渊移动-休闲益智杭州乐港科技有限公司沈阳小目标信息技术有限公司国新出审〔2024〕1302号ISBN978-7-498-13640-42024年06月24日
42联盟战歌移动咪咕互动娱乐有限公司深圳市顺晨网络科技有限公司国新出审〔2024〕1303号ISBN978-7-498-13641-12024年06月24日
43灵厨九天移动-休闲益智吉林音像出版社有限责任公司南京游鸣信息科技有限公司国新出审〔2024〕1304号ISBN978-7-498-13642-82024年06月24日
44龙游五子棋移动-休闲益智黑龙江科学技术出版社有限公司南通蓝精灵网络科技有限公司国新出审〔2024〕1305号ISBN978-7-498-13643-52024年06月24日
45洛克王国:世界移动、客户端深圳市腾讯计算机系统有限公司深圳市腾讯计算机系统有限公司国新出审〔2024〕1306号ISBN978-7-498-13644-22024年06月24日
46绿梦:时空之声移动、客户端安徽新华电子音像出版社上海竹子互联网信息服务有限公司国新出审〔2024〕1307号ISBN978-7-498-13645-92024年06月24日
47梦想桃源移动成都盈众九州网络科技有限公司广州乐牛软件科技有限公司国新出审〔2024〕1308号ISBN978-7-498-13646-62024年06月24日
48迷你秘境移动安徽新华电子音像出版社广州趣虎网络科技有限公司国新出审〔2024〕1309号ISBN978-7-498-13647-32024年06月24日
49喵喵海岛移动河北冠林数字出版有限公司深圳市移卡科技有限公司国新出审〔2024〕1310号ISBN978-7-498-13648-02024年06月24日
50明日特攻队2移动上海文艺音像电子出版社有限公司广州银汉科技有限公司国新出审〔2024〕1311号ISBN978-7-498-13649-72024年06月24日
51魔法祈幻界移动河北冠林数字出版有限公司海南祈幻界信息科技有限公司国新出审〔2024〕1312号ISBN978-7-498-13650-32024年06月24日
52魔法之路移动-休闲益智重庆华龙网集团股份有限公司海南聚乐乐网络科技有限公司国新出审〔2024〕1313号ISBN978-7-498-13651-02024年06月24日
53沐光石之书移动浙江出版集团数字传媒有限公司浙江岚希科技有限公司国新出审〔2024〕1314号ISBN978-7-498-13652-72024年06月24日
54脑力象棋移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海奥势网络科技有限公司国新出审〔2024〕1315号ISBN978-7-498-13653-42024年06月24日
55逆向坍塌移动四川数字出版传媒有限公司上海散爆信息技术有限公司国新出审〔2024〕1316号ISBN978-7-498-13654-12024年06月24日
56七度荒域移动方圆电子音像出版社有限责任公司成都市光之力量文化传播有限公司国新出审〔2024〕1317号ISBN978-7-498-13655-82024年06月24日
57奇迹小英雄移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司深圳市全支付科技开发有限公司国新出审〔2024〕1318号ISBN978-7-498-13656-52024年06月24日
58棋艺对决移动-休闲益智杭州群游科技有限公司天津新创元科技有限公司国新出审〔2024〕1319号ISBN978-7-498-13657-22024年06月24日
59酋长你别跑移动黑龙江龙华数字出版股份有限公司广州捷游网络科技有限公司国新出审〔2024〕1320号ISBN978-7-498-13658-92024年06月24日
60趣味连一连移动-休闲益智河北冠林数字出版有限公司深圳市动能无线传媒有限公司国新出审〔2024〕1321号ISBN978-7-498-13659-62024年06月24日
61全明星觉醒移动深圳中青宝互动网络股份有限公司深圳金翅鸟信息科技有限公司国新出审〔2024〕1322号ISBN978-7-498-13660-22024年06月24日
62全职斗魂移动上海商国网络科技发展有限公司蜂有引力（上海）科技有限公司国新出审〔2024〕1323号ISBN978-7-498-13661-92024年06月24日
63如鸢移动华东师范大学电子音像出版社有限公司上海灵犀互动娱乐有限公司国新出审〔2024〕1324号ISBN978-7-498-13662-62024年06月24日
64赛车达人移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司南京原极信息科技有限公司国新出审〔2024〕1325号ISBN978-7-498-13663-32024年06月24日
65闪酷疾走移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司海南优强葆网络科技有限公司国新出审〔2024〕1326号ISBN978-7-498-13664-02024年06月24日
66上古河图移动、客户端安徽新华电子音像出版社广州大荒网络科技有限公司国新出审〔2024〕1327号ISBN978-7-498-13665-72024年06月24日
67射手的进化移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司北京赛诺斯科技发展有限责任公司国新出审〔2024〕1328号ISBN978-7-498-13666-42024年06月24日
68深海水世界移动-休闲益智杭州群游科技有限公司杭州哈狗网络科技有限公司国新出审〔2024〕1329号ISBN978-7-498-13667-12024年06月24日
69神罗仙域移动杭州盛迈通信技术有限公司广州鸿游网络科技有限公司国新出审〔2024〕1330号ISBN978-7-498-13668-82024年06月24日
70时间秩序移动、客户端深圳中青宝互动网络股份有限公司深圳平行宇宙数字娱乐有限公司国新出审〔2024〕1331号ISBN978-7-498-13669-52024年06月24日
71守护小家移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司北京冰狮科技有限公司国新出审〔2024〕1332号ISBN978-7-498-13670-12024年06月24日
72守住啊兄弟移动江苏凤凰数字传媒有限公司深圳市优点创想网络科技有限公司国新出审〔2024〕1333号ISBN978-7-498-13671-82024年06月24日
73碎梦者移动黑龙江龙华数字出版股份有限公司深圳市一七玩信息技术有限公司国新出审〔2024〕1334号ISBN978-7-498-13672-52024年06月24日
74腾飞之城移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海娜兰网络科技有限公司国新出审〔2024〕1335号ISBN978-7-498-13673-22024年06月24日
75天门阵移动-休闲益智江苏凤凰电子音像出版社有限公司江苏奇门网络科技有限公司国新出审〔2024〕1336号ISBN978-7-498-13674-92024年06月24日
76跳棋大师移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司武汉市多比特信息科技有限公司国新出审〔2024〕1337号ISBN978-7-498-13675-62024年06月24日
77童话冒险团移动辽宁电子出版社有限责任公司成都创造好玩网络科技有限公司国新出审〔2024〕1338号ISBN978-7-498-13676-32024年06月24日
78万烬遗迹移动、客户端华中科技大学电子音像出版社杭州弹指宇宙科技有限公司国新出审〔2024〕1339号ISBN978-7-498-13677-02024年06月24日
79王牌车神移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司深圳市禅游科技股份有限公司国新出审〔2024〕1340号ISBN978-7-498-13678-72024年06月24日
80王牌钓鱼手移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司深圳市来玩科技有限公司国新出审〔2024〕1341号ISBN978-7-498-13679-42024年06月24日
81王者冒险移动-休闲益智炫彩互动网络科技有限公司重庆五十二度科技有限公司国新出审〔2024〕1342号ISBN978-7-498-13680-02024年06月24日
82王者向前冲移动-休闲益智杭州群游科技有限公司杭州画猜网络科技有限公司国新出审〔2024〕1343号ISBN978-7-498-13681-72024年06月24日
83王者之海移动华东师范大学电子音像出版社有限公司上海跃逗网络科技有限公司国新出审〔2024〕1344号ISBN978-7-498-13682-42024年06月24日
84问剑长生移动厦门吉比特网络技术股份有限公司深圳雷霆信息技术有限公司国新出审〔2024〕1345号ISBN978-7-498-13683-12024年06月24日
85我在后院养恐龙移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司杭州掌动科技股份有限公司国新出审〔2024〕1346号ISBN978-7-498-13684-82024年06月24日
86消消美食街移动-休闲益智上海文艺音像电子出版社有限公司上海莉莉丝计算机技术有限公司国新出审〔2024〕1347号ISBN978-7-498-13685-52024年06月24日
87逍遥蜀山移动方圆电子音像出版社有限责任公司长沙爆赞互娱网络科技有限公司国新出审〔2024〕1348号ISBN978-7-498-13686-22024年06月24日
88小猫钓鱼移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司湖州千鸟网络科技有限公司国新出审〔2024〕1349号ISBN978-7-498-13687-92024年06月24日
89小小城主守护家族移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海纵艺网络科技有限公司国新出审〔2024〕1350号ISBN978-7-498-13688-62024年06月24日
90小小指挥官移动-休闲益智广东趣炫网络股份有限公司广州趣悦信息技术有限公司国新出审〔2024〕1351号ISBN978-7-498-13689-32024年06月24日
91小蚁大冒险移动河北冠林数字出版有限公司上海酷祯网络科技有限公司国新出审〔2024〕1352号ISBN978-7-498-13690-92024年06月24日
92新星争霸移动黑龙江科学技术出版社有限公司海南藤泽网络科技有限公司国新出审〔2024〕1353号ISBN978-7-498-13691-62024年06月24日
93幸福乐园移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司南京魔度互娱信息技术有限公司国新出审〔2024〕1354号ISBN978-7-498-13692-32024年06月24日
94幸福小镇日记移动-休闲益智上海双盟网络科技有限公司上海寻光长青网络科技有限公司国新出审〔2024〕1355号ISBN978-7-498-13693-02024年06月24日
95修仙时代移动、客户端杭州电魂网络科技股份有限公司杭州电魂网络科技股份有限公司国新出审〔2024〕1356号ISBN978-7-498-13694-72024年06月24日
96异色边缘移动、客户端浙江出版集团数字传媒有限公司上海闲伴网络科技有限公司国新出审〔2024〕1357号ISBN978-7-498-13695-42024年06月24日
97音与舞之恋移动海南省电子音像出版社有限公司海南超诺星科技有限公司国新出审〔2024〕1358号ISBN978-7-498-13696-12024年06月24日
98佣兵小镇移动上海众源网络有限公司上海众源网络有限公司国新出审〔2024〕1359号ISBN978-7-498-13697-82024年06月24日
99御剑封魔移动、客户端四川广益聚慧科技有限公司成都科锐牧数字娱乐有限公司国新出审〔2024〕1360号ISBN978-7-498-13698-52024年06月24日
100跃动:魂力觉醒移动波克科技集团有限公司世熠网络科技（上海）有限公司国新出审〔2024〕1361号ISBN978-7-498-13699-22024年06月24日
101蒸汽堡垒移动杭州浮云网络科技有限公司杭州树枝互动网络科技有限公司国新出审〔2024〕1362号ISBN978-7-498-13700-52024年06月24日
102铸剑阁移动广州谷得网络科技有限公司广州懿心网络科技有限公司国新出审〔2024〕1363号ISBN978-7-498-13701-22024年06月24日
103自在江湖移动江西高校出版社有限责任公司江西贪玩信息技术有限公司国新出审〔2024〕1364号ISBN978-7-498-13702-92024年06月24日
104足球高高手移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司北京掌上易游科技有限公司国新出审〔2024〕1365号ISBN978-7-498-13703-62024年06月24日

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Pixelmost:AI辅助的设计工具，快速创建完美应用界面。

    Pixelmost是一个AI辅助的应用设计工具，专为初创公司、设计师和公司提供服务。它利用先进的人工智能技术，通过用户输入的提示生成设计，提供预设计的组件和模板，支持在不同设备框架中预览和测试设计，实现快速、高效的应用界面设计。产品支持iOS、iPad和Android平台，具有云端存储和iCloud同步功能，方便用户随时随地进行设计工作。

    AI辅助设计 应用界面设计 跨平台

  • Feedback:AI驱动的酒店客户反馈分析平台

    Feedback是一个利用人工智能技术为酒店业提供客户反馈分析的平台。它将客户反馈转化为可操作的信息，帮助酒店关注客户真正关心的事项，同时降低成本。通过实时的AI讨论、自动化个性化回复、高级竞争分析等功能，Feedback提升了服务品质，丰富了客户体验，并为酒店提供了战略优势。

    AI 客户反馈 酒店业

  • RAGElo:RAG-based LLM agents的Elo排名工具

    RAGElo是一个工具集，使用Elo评分系统帮助选择最佳的基于检索增强生成（RAG）的大型语言模型（LLM）代理。随着生成性LLM在生产中的原型设计和整合变得更加容易，评估仍然是解决方案中最具有挑战性的部分。RAGElo通过比较不同RAG管道和提示对多个问题的答案，计算不同设置的排名，提供了一个良好的概览，了解哪些设置有效，哪些无效。

    Elo评级 RAG LLM

  • Scene.io:一站式网页设计工作空间

    Scene是一个集网页设计、协作、发布于一体的在线平台。它通过提供AI助手Muse，帮助用户从概念到部署的整个设计过程中，优化网站设计、内容创作和团队协作。Scene的主要优点包括简化设计流程、提高效率、降低成本，并通过AI技术提升用户体验。

    AI设计 网页设计 协作工具

  • OC 成分测试:探索你或你的角色（OC）的独特属性

    OC 成分测试是一个在线平台，允许用户输入对自己或朋友的描述，系统将分析并匹配出相似的知名人物或角色。该产品通过趣味性的互动，帮助用户更好地了解自己或他人的性格特点，增进自我认知和社交交流。

    性格测试 社交互动 自我认知

  • mypapers.ai:学术论文管理与可视化工具

    mypapers.ai是一个alpha版本的在线学术论文管理工具，它允许用户通过点击节点来查看更多信息，切换论文和作者的显示，追踪研究旅程，并查看相关代码。该工具由Olark提供支持，具备用户反馈功能，是一个创新的学术研究辅助平台。

    学术 研究 可视化

  • 测测你写得像谁:一个判断文风的趣味测试工具

    「测测你写得像谁」testurtext.site是一个通过分析文本来识别不同作家文风的在线工具。它利用先进的算法和人工智能技术，帮助用户了解文本的写作风格，并与著名作家的风格进行比较。这个文风测试工具不仅具有娱乐性，还能为写作爱好者提供灵感和学习的机会。

    文风分析 写作辅助 文学研究

  • DemoDazzle:AI驱动的演示平台，提供人性化交互体验。

    DemoDazzle是一个利用OpenAI高级语言模型的AI驱动演示平台，旨在自动化各种产品和服务的演示和引导过程。该平台通过创建定制化的虚拟形象，提供实时的AI会话和问题解答，以提升用户体验和满意度。产品的主要优点包括智能化、个性化和高效率。DemoDazzle即将上线，目前处于测试模式。

    AI演示 个性化体验 实时互动

  • Glif AI:AI 驱动的创意工具集，激发无限想象。

    Glif AI 应用是一个集成了多种 AI 创意工具的平台，用户可以在这里找到和构建各种 AI 驱动的图像生成器、漫画生成器、角色生成器等。这些工具利用最新的 AI 技术，如神经网络，为用户提供了一种全新的创作方式，使得即使是没有专业设计背景的用户也能轻松创作出高质量的图像和艺术作品。

    AI 图像生成 创意工具

  • Ozone:AI助力，云端视频编辑加速器

    Ozone是一款利用云技术和人工智能来简化视频编辑流程的产品。它通过提供实时协作、自动字幕生成、音乐生成、文本到视频转换等功能，帮助用户节省时间，专注于创意故事的叙述，而不是繁琐的编辑任务。Ozone背后的愿景是让内容创作等同于讲故事，通过云视频流技术和AI，开发与用户协作而非对抗的创意工具。

    AI 视频编辑 云技术

  • EasyClips:一键生成Twitch高光时刻

    EasyClips是一个专注于帮助Twitch主播和内容创作者快速发现和生成直播高光时刻的AI工具。它通过先进的算法分析直播内容，自动提取精彩片段，从而节省创作者的时间，提高内容产出效率。产品的主要优点包括无需手动搜索、一键生成多个高光片段、支持多种社交平台分享等。EasyClips旨在帮助主播增加观众参与度，扩大社交媒体影响力。

    Twitch AI剪辑 社交媒体

  • RegExHelper:AI驱动的正则表达式生成器

    RegEx Helper 是一款AI驱动的在线工具，旨在帮助用户快速生成正则表达式。它通过用户描述需求，自动生成匹配的正则表达式，简化了编程过程中正则表达式的创建和管理，尤其对编程新手或需要快速验证正则表达式的开发者来说，是一个极大的便利。

    正则表达式 AI 编程辅助

  • TTSMaker马克配音:在线文本转语音平台，AI配音神器。

    TTSMaker是一款在线的文本转语音平台，通过AI人工智能算法将文本轻松转换成音频。它支持50多种语言和300多个语音包风格，适用于视频配音、有声读物、教育培训和产品营销等多种场景。用户可以免费使用TTSMaker合成语音，并且拥有合成的音频文件的100%版权，可以用于任何合法的商业用途。

    文本转语音 AI配音 多语言支持

  • Anthropic提示库:探索优化的商业和个人任务提示。

    Anthropic的提示库是一个在线平台，提供针对各种商业和个人任务优化的提示。它通过用户提交的提示，帮助用户更高效地完成任务，提高工作效率。平台支持多种任务类型，从编程、写作到商业分析等，是一个多功能的辅助工具。

    效率 自动化 个性化提示

  • Nocket.io:一键式捕捉灵感，简化笔记与书签管理

    Nocket.io 是一款浏览器插件，专为简化网页书签、高亮和笔记功能而设计。它与Notion无缝集成，帮助用户将网页内容、灵感和想法转化为创意产出。在 Notion 中保存书签、突出显示、注释和 AI 摘要。产品的主要优点包括：一键保存网页、高亮重要内容、快速记录想法、通过星级评价内容的有用性以及与Notion的无缝同步。此外，Nocket.io 提供了基础版和专业版两种订阅方案，满足不同用户的需求。

    笔记 书签 高亮

  • Imagetoprompts:将图片转化为创意提示，快速变现。

    Imagetoprompts是一个利用AI技术将用户喜爱的图片转化为提示词（prompts）的网站，用户可以通过这些独特的提示词在promptbase.com上出售并开始赚取收益。该技术不仅提供了一种新的创意表达方式，而且操作简单，具有巨大的潜力。

    AI图像分析 创意变现 提示词生成

  • Pygma:智能社交媒体管理助手

    Pygma是一款专注于社交媒体管理的人工智能助手，通过对话形式提供个性化服务，帮助用户优化Instagram内容规划、生成和发布，提升社交媒体影响力。

    社交媒体管理 内容生成 AI编辑

  • Ad Intel:获取竞争对手广告创意的洞察

    Ad Intel是一个提供广告创意洞察的在线平台，旨在帮助用户通过分析竞争对手的广告来获取数据支持的行动建议。它通过自动化的方式识别、跟踪和分析竞争对手的成功广告，从而节省用户在广告图书馆中搜索的时间，减少盲目测试的广告支出，并提供可操作的建议来提高广告的投资回报率(ROAS)。该平台由位于加利福尼亚州旧金山的MadMen AI团队开发，由Sesame Labs在2024年发布。

    广告分析 竞争对手监测 广告创意

  • Wendy:心理健康伴侣，随时随地的个性化辅导

    Wendy是一个为iPhone设计的心理健康伴侣应用程序，旨在通过提供个性化的辅导、无评判环境和可衡量的结果来帮助用户实现心理适应性。它强调心理健康的重要性，提供24/7的即时支持，并且随着用户需求的变化而不断调整支持方式。Wendy不是用于处理紧急情况或提供临床建议的替代品，而是建议用户在紧急情况下寻求专业的医疗帮助。

    心理健康 个性化辅导 情绪追踪

  • revid.ai:AI驱动的视频制作工具，快速创建病毒式短视频。

    revid.ai是一个AI驱动的视频制作平台，它通过分析数百万病毒式视频来制作脚本和生成引人注目的视觉内容，优化内容以实现最大影响力。无论是制作产品演示、解释视频还是社交媒体广告，revid.ai都可以帮助用户制作出持续吸引观众的内容。

    AI视频制作 社交媒体 自动化

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM