6 月国产网络游戏版号下发 腾讯《洛克王国：世界》等获批

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日 消息:国家新闻出版总署今日公布2024年6月份国产网络游戏审批信息，共104款游戏获得版号。
其中，腾讯《洛克王国:世界》、中青宝《阿德维图》、三七互娱 《斗罗大陆:猎魂世界》等在列。
|序号
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|批复文号
|出版物号
|批准时间
|1
|阿德维图
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|海南凤起网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1262号
|ISBN978-7-498-13600-8
|2024年06月24日
|2
|暴吵萌厨
|移动
|苏州好玩友网络科技有限公司
|苏州沁游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1263号
|ISBN978-7-498-13601-5
|2024年06月24日
|3
|必牛五子棋
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|奇迹互动（北京）科技有限公司
|国新出审〔2024〕1264号
|ISBN978-7-498-13602-2
|2024年06月24日
|4
|冰封大陆
|移动
|上海双盟网络科技有限公司
|上海旎奥网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1265号
|ISBN978-7-498-13603-9
|2024年06月24日
|5
|兵人战争模拟
|移动-休闲益智
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南喜相逢网络有限公司
|国新出审〔2024〕1266号
|ISBN978-7-498-13604-6
|2024年06月24日
|6
|彩球弹射
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|盐城万安台科技有限公司
|国新出审〔2024〕1267号
|ISBN978-7-498-13605-3
|2024年06月24日
|7
|苍穹盖世:牧尘传
|移动
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海未天文化传媒有限公司
|国新出审〔2024〕1268号
|ISBN978-7-498-13606-0
|2024年06月24日
|8
|超级打怪物
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|北京多多游科技有限公司
|国新出审〔2024〕1269号
|ISBN978-7-498-13607-7
|2024年06月24日
|9
|超简单的地下城
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|成都鬼竹科技有限公司
|国新出审〔2024〕1270号
|ISBN978-7-498-13608-4
|2024年06月24日
|10
|大王不好啦
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|北海猕猴桃互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕1271号
|ISBN978-7-498-13609-1
|2024年06月24日
|11
|弹弹神话团
|移动
|深圳市创梦天地科技有限公司
|深圳市创梦天地科技有限公司
|国新出审〔2024〕1272号
|ISBN978-7-498-13610-7
|2024年06月24日
|12
|道友来挖宝
|移动
|厦门吉比特网络技术股份有限公司
|厦门雷霆互动网络有限公司
|国新出审〔2024〕1273号
|ISBN978-7-498-13611-4
|2024年06月24日
|13
|巅峰战歌
|移动
|杭州渡口网络科技有限公司
|杭州好丸网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1274号
|ISBN978-7-498-13612-1
|2024年06月24日
|14
|斗罗大陆:猎魂世界
|移动、客户端
|三七互娱（上海）科技有限公司
|上海硬通网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1275号
|ISBN978-7-498-13613-8
|2024年06月24日
|15
|凡人修仙传:星海飞驰
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|苏州创焱盛众信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1276号
|ISBN978-7-498-13614-5
|2024年06月24日
|16
|放开那三国·宏图志
|移动
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南巴别时代科技有限公司
|国新出审〔2024〕1277号
|ISBN978-7-498-13615-2
|2024年06月24日
|17
|疯狂的法宝
|移动
|天津电子出版社有限公司
|不周互动（杭州）科技有限公司
|国新出审〔2024〕1278号
|ISBN978-7-498-13616-9
|2024年06月24日
|18
|汉克旅店
|移动、客户端
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|深圳市凉屋游戏科技有限公司
|国新出审〔2024〕1279号
|ISBN978-7-498-13617-6
|2024年06月24日
|19
|黑星勇者成名录
|移动
|厦门雷霆互动网络有限公司
|成都数字狗科技有限公司
|国新出审〔2024〕1280号
|ISBN978-7-498-13618-3
|2024年06月24日
|20
|欢乐斗兽棋
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|北京古鲁营销顾问有限公司
|国新出审〔2024〕1281号
|ISBN978-7-498-13619-0
|2024年06月24日
|21
|欢赢坦克
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|厦门紫东花网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1282号
|ISBN978-7-498-13620-6
|2024年06月24日
|22
|幻想少女公会
|移动
|重庆华龙网集团股份有限公司
|深圳市壹娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕1283号
|ISBN978-7-498-13621-3
|2024年06月24日
|23
|幻想时光
|移动-休闲益智
|杭州烈焰网络技术有限公司
|上海浪险劲网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1284号
|ISBN978-7-498-13622-0
|2024年06月24日
|24
|荒无之下
|移动、网页
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南北斗屋科技有限公司
|国新出审〔2024〕1285号
|ISBN978-7-498-13623-7
|2024年06月24日
|25
|黄金四目
|移动、客户端
|安徽新华电子音像出版社
|海南世乐鸟网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1286号
|ISBN978-7-498-13624-4
|2024年06月24日
|26
|火柴人的武器
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|盐城如亨科技有限公司
|国新出审〔2024〕1287号
|ISBN978-7-498-13625-1
|2024年06月24日
|27
|火海逐日
|移动-休闲益智
|杭州乐港科技有限公司
|海南红橙互动网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1288号
|ISBN978-7-498-13626-8
|2024年06月24日
|28
|极道仙师
|移动
|广州四三九九信息科技有限公司
|广州四三九九信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1289号
|ISBN978-7-498-13627-5
|2024年06月24日
|29
|箭之传说
|移动
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|厦门拉普拉斯网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1290号
|ISBN978-7-498-13628-2
|2024年06月24日
|30
|江湖梦
|移动
|厦门大学电子出版社有限责任公司
|厦门赛游信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1291号
|ISBN978-7-498-13629-9
|2024年06月24日
|31
|节奏跳动
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|成都力比科技有限公司
|国新出审〔2024〕1292号
|ISBN978-7-498-13630-5
|2024年06月24日
|32
|金色传说
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|北京维朴科技有限公司
|国新出审〔2024〕1293号
|ISBN978-7-498-13631-2
|2024年06月24日
|33
|金色星辰
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|陕西绝峰文化传媒有限公司
|国新出审〔2024〕1294号
|ISBN978-7-498-13632-9
|2024年06月24日
|34
|九品捉妖师
|移动
|天津电子出版社有限公司
|武汉游戏群科技有限公司
|国新出审〔2024〕1295号
|ISBN978-7-498-13633-6
|2024年06月24日
|35
|九万亩
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|两英里科技成都有限公司
|国新出审〔2024〕1296号
|ISBN978-7-498-13634-3
|2024年06月24日
|36
|决战阵地
|移动-休闲益智
|北京中科奥科技有限公司
|北京中科奥科技有限公司
|国新出审〔2024〕1297号
|ISBN978-7-498-13635-0
|2024年06月24日
|37
|快来五子棋
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海韧玩网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1298号
|ISBN978-7-498-13636-7
|2024年06月24日
|38
|快乐画猜
|移动-休闲益智
|北京联合出版有限责任公司
|海南玩友网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1299号
|ISBN978-7-498-13637-4
|2024年06月24日
|39
|蓝天突击
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|北京光耀大地科技有限公司
|国新出审〔2024〕1300号
|ISBN978-7-498-13638-1
|2024年06月24日
|40
|了不起的0516
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|北京星磐科技有限公司
|国新出审〔2024〕1301号
|ISBN978-7-498-13639-8
|2024年06月24日
|41
|雷霆深渊
|移动-休闲益智
|杭州乐港科技有限公司
|沈阳小目标信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1302号
|ISBN978-7-498-13640-4
|2024年06月24日
|42
|联盟战歌
|移动
|咪咕互动娱乐有限公司
|深圳市顺晨网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1303号
|ISBN978-7-498-13641-1
|2024年06月24日
|43
|灵厨九天
|移动-休闲益智
|吉林音像出版社有限责任公司
|南京游鸣信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1304号
|ISBN978-7-498-13642-8
|2024年06月24日
|44
|龙游五子棋
|移动-休闲益智
|黑龙江科学技术出版社有限公司
|南通蓝精灵网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1305号
|ISBN978-7-498-13643-5
|2024年06月24日
|45
|洛克王国:世界
|移动、客户端
|深圳市腾讯计算机系统有限公司
|深圳市腾讯计算机系统有限公司
|国新出审〔2024〕1306号
|ISBN978-7-498-13644-2
|2024年06月24日
|46
|绿梦:时空之声
|移动、客户端
|安徽新华电子音像出版社
|上海竹子互联网信息服务有限公司
|国新出审〔2024〕1307号
|ISBN978-7-498-13645-9
|2024年06月24日
|47
|梦想桃源
|移动
|成都盈众九州网络科技有限公司
|广州乐牛软件科技有限公司
|国新出审〔2024〕1308号
|ISBN978-7-498-13646-6
|2024年06月24日
|48
|迷你秘境
|移动
|安徽新华电子音像出版社
|广州趣虎网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1309号
|ISBN978-7-498-13647-3
|2024年06月24日
|49
|喵喵海岛
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|深圳市移卡科技有限公司
|国新出审〔2024〕1310号
|ISBN978-7-498-13648-0
|2024年06月24日
|50
|明日特攻队2
|移动
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|广州银汉科技有限公司
|国新出审〔2024〕1311号
|ISBN978-7-498-13649-7
|2024年06月24日
|51
|魔法祈幻界
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|海南祈幻界信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1312号
|ISBN978-7-498-13650-3
|2024年06月24日
|52
|魔法之路
|移动-休闲益智
|重庆华龙网集团股份有限公司
|海南聚乐乐网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1313号
|ISBN978-7-498-13651-0
|2024年06月24日
|53
|沐光石之书
|移动
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|浙江岚希科技有限公司
|国新出审〔2024〕1314号
|ISBN978-7-498-13652-7
|2024年06月24日
|54
|脑力象棋
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海奥势网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1315号
|ISBN978-7-498-13653-4
|2024年06月24日
|55
|逆向坍塌
|移动
|四川数字出版传媒有限公司
|上海散爆信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1316号
|ISBN978-7-498-13654-1
|2024年06月24日
|56
|七度荒域
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|成都市光之力量文化传播有限公司
|国新出审〔2024〕1317号
|ISBN978-7-498-13655-8
|2024年06月24日
|57
|奇迹小英雄
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|深圳市全支付科技开发有限公司
|国新出审〔2024〕1318号
|ISBN978-7-498-13656-5
|2024年06月24日
|58
|棋艺对决
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|天津新创元科技有限公司
|国新出审〔2024〕1319号
|ISBN978-7-498-13657-2
|2024年06月24日
|59
|酋长你别跑
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|广州捷游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1320号
|ISBN978-7-498-13658-9
|2024年06月24日
|60
|趣味连一连
|移动-休闲益智
|河北冠林数字出版有限公司
|深圳市动能无线传媒有限公司
|国新出审〔2024〕1321号
|ISBN978-7-498-13659-6
|2024年06月24日
|61
|全明星觉醒
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳金翅鸟信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1322号
|ISBN978-7-498-13660-2
|2024年06月24日
|62
|全职斗魂
|移动
|上海商国网络科技发展有限公司
|蜂有引力（上海）科技有限公司
|国新出审〔2024〕1323号
|ISBN978-7-498-13661-9
|2024年06月24日
|63
|如鸢
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海灵犀互动娱乐有限公司
|国新出审〔2024〕1324号
|ISBN978-7-498-13662-6
|2024年06月24日
|64
|赛车达人
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|南京原极信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1325号
|ISBN978-7-498-13663-3
|2024年06月24日
|65
|闪酷疾走
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|海南优强葆网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1326号
|ISBN978-7-498-13664-0
|2024年06月24日
|66
|上古河图
|移动、客户端
|安徽新华电子音像出版社
|广州大荒网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1327号
|ISBN978-7-498-13665-7
|2024年06月24日
|67
|射手的进化
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|北京赛诺斯科技发展有限责任公司
|国新出审〔2024〕1328号
|ISBN978-7-498-13666-4
|2024年06月24日
|68
|深海水世界
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|杭州哈狗网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1329号
|ISBN978-7-498-13667-1
|2024年06月24日
|69
|神罗仙域
|移动
|杭州盛迈通信技术有限公司
|广州鸿游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1330号
|ISBN978-7-498-13668-8
|2024年06月24日
|70
|时间秩序
|移动、客户端
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳平行宇宙数字娱乐有限公司
|国新出审〔2024〕1331号
|ISBN978-7-498-13669-5
|2024年06月24日
|71
|守护小家
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|北京冰狮科技有限公司
|国新出审〔2024〕1332号
|ISBN978-7-498-13670-1
|2024年06月24日
|72
|守住啊兄弟
|移动
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|深圳市优点创想网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1333号
|ISBN978-7-498-13671-8
|2024年06月24日
|73
|碎梦者
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|深圳市一七玩信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1334号
|ISBN978-7-498-13672-5
|2024年06月24日
|74
|腾飞之城
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海娜兰网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1335号
|ISBN978-7-498-13673-2
|2024年06月24日
|75
|天门阵
|移动-休闲益智
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|江苏奇门网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1336号
|ISBN978-7-498-13674-9
|2024年06月24日
|76
|跳棋大师
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|武汉市多比特信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1337号
|ISBN978-7-498-13675-6
|2024年06月24日
|77
|童话冒险团
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|成都创造好玩网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1338号
|ISBN978-7-498-13676-3
|2024年06月24日
|78
|万烬遗迹
|移动、客户端
|华中科技大学电子音像出版社
|杭州弹指宇宙科技有限公司
|国新出审〔2024〕1339号
|ISBN978-7-498-13677-0
|2024年06月24日
|79
|王牌车神
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市禅游科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕1340号
|ISBN978-7-498-13678-7
|2024年06月24日
|80
|王牌钓鱼手
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市来玩科技有限公司
|国新出审〔2024〕1341号
|ISBN978-7-498-13679-4
|2024年06月24日
|81
|王者冒险
|移动-休闲益智
|炫彩互动网络科技有限公司
|重庆五十二度科技有限公司
|国新出审〔2024〕1342号
|ISBN978-7-498-13680-0
|2024年06月24日
|82
|王者向前冲
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|杭州画猜网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1343号
|ISBN978-7-498-13681-7
|2024年06月24日
|83
|王者之海
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海跃逗网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1344号
|ISBN978-7-498-13682-4
|2024年06月24日
|84
|问剑长生
|移动
|厦门吉比特网络技术股份有限公司
|深圳雷霆信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1345号
|ISBN978-7-498-13683-1
|2024年06月24日
|85
|我在后院养恐龙
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|杭州掌动科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕1346号
|ISBN978-7-498-13684-8
|2024年06月24日
|86
|消消美食街
|移动-休闲益智
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|上海莉莉丝计算机技术有限公司
|国新出审〔2024〕1347号
|ISBN978-7-498-13685-5
|2024年06月24日
|87
|逍遥蜀山
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|长沙爆赞互娱网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1348号
|ISBN978-7-498-13686-2
|2024年06月24日
|88
|小猫钓鱼
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|湖州千鸟网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1349号
|ISBN978-7-498-13687-9
|2024年06月24日
|89
|小小城主守护家族
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海纵艺网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1350号
|ISBN978-7-498-13688-6
|2024年06月24日
|90
|小小指挥官
|移动-休闲益智
|广东趣炫网络股份有限公司
|广州趣悦信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1351号
|ISBN978-7-498-13689-3
|2024年06月24日
|91
|小蚁大冒险
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|上海酷祯网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1352号
|ISBN978-7-498-13690-9
|2024年06月24日
|92
|新星争霸
|移动
|黑龙江科学技术出版社有限公司
|海南藤泽网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1353号
|ISBN978-7-498-13691-6
|2024年06月24日
|93
|幸福乐园
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|南京魔度互娱信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1354号
|ISBN978-7-498-13692-3
|2024年06月24日
|94
|幸福小镇日记
|移动-休闲益智
|上海双盟网络科技有限公司
|上海寻光长青网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1355号
|ISBN978-7-498-13693-0
|2024年06月24日
|95
|修仙时代
|移动、客户端
|杭州电魂网络科技股份有限公司
|杭州电魂网络科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕1356号
|ISBN978-7-498-13694-7
|2024年06月24日
|96
|异色边缘
|移动、客户端
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|上海闲伴网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1357号
|ISBN978-7-498-13695-4
|2024年06月24日
|97
|音与舞之恋
|移动
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南超诺星科技有限公司
|国新出审〔2024〕1358号
|ISBN978-7-498-13696-1
|2024年06月24日
|98
|佣兵小镇
|移动
|上海众源网络有限公司
|上海众源网络有限公司
|国新出审〔2024〕1359号
|ISBN978-7-498-13697-8
|2024年06月24日
|99
|御剑封魔
|移动、客户端
|四川广益聚慧科技有限公司
|成都科锐牧数字娱乐有限公司
|国新出审〔2024〕1360号
|ISBN978-7-498-13698-5
|2024年06月24日
|100
|跃动:魂力觉醒
|移动
|波克科技集团有限公司
|世熠网络科技（上海）有限公司
|国新出审〔2024〕1361号
|ISBN978-7-498-13699-2
|2024年06月24日
|101
|蒸汽堡垒
|移动
|杭州浮云网络科技有限公司
|杭州树枝互动网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1362号
|ISBN978-7-498-13700-5
|2024年06月24日
|102
|铸剑阁
|移动
|广州谷得网络科技有限公司
|广州懿心网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1363号
|ISBN978-7-498-13701-2
|2024年06月24日
|103
|自在江湖
|移动
|江西高校出版社有限责任公司
|江西贪玩信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1364号
|ISBN978-7-498-13702-9
|2024年06月24日
|104
|足球高高手
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|北京掌上易游科技有限公司
|国新出审〔2024〕1365号
|ISBN978-7-498-13703-6
|2024年06月24日
（举报）