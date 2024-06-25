6 月国产网络游戏版号下发 腾讯《洛克王国：世界》等获批

王闪闪在郑州开了一家天水麻辣烫店，但由于经营不善和市场竞争激烈，店面最终倒闭。王闪闪并没有放弃是将店面倒闭的过程通过短视频和社交媒体转化为流量，并以此来维持生计。王闪闪的故事展现了一种特殊的创业经历，同时也反映了网络时代下创业者面临的挑战和机遇。