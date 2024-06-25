联想moto razr 50 Ultra AI元启版发布 售价5699元起

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:联想在6月25日的AI终端“一体多端”战略暨消费新品夏季发布会上，正式推出了moto razr50系列折叠屏手机。这个系列包括了moto razr50Ultra AI元启版和moto razr50两款手机，起始售价为3699元。两款手机都支持IPX8级别的防水功能。

在屏幕方面，moto razr50Ultra配备了一块4.0英寸的无界AI大外屏，该外屏为专项定制，拥有高达95%的屏占比，并兼容上千款应用。相比之下，moto razr50的外屏为3.6英寸。

moto razr50系列采用了第五代星轨转轴技术，使得转轴更小更轻，一体化压铸设计，拥有更大的R角和更小的折痕，提升了折叠屏的耐用性和美观度。

此外，该系列手机还支持AI壁纸功能，并配备了3200万像素的前置摄像头和50MP主摄（带OIS光学防抖）+50MP2倍人像长焦摄像头的后置摄像头组合。

在硬件配置上，moto razr50Ultra搭载了骁龙8s Gen3移动处理平台，拥有6.9英寸2640×1080分辨率的华星光电OLED内屏，支持165Hz刷新率（1-165Hz LTPO），外屏为4英寸OLED屏幕，具有417PPI像素密度和1-165Hz LTPO高刷新率，支持10bit色深和HDR10+。内置4000mAh星海电池，支持45W有线快充和15W无线快充。

moto razr50则首发搭载了联发科天玑7300X处理器，前置32MP摄像头，后置50MP主摄（带OIS）+13MP超广角摄像头。内置4200mAh星海电池，支持30W有线快充和15W无线快充。外屏为3.6英寸OLED屏幕，分辨率1056×1066，支持144Hz刷新率和全程DC调光，通过了HDR10+认证，拥有10.7亿色显示和康宁大猩猩玻璃保护。

以下是两款手机的具体售价:

- moto razr50Ultra AI元启版

-12+256GB版本:5699元

-12+512GB版本:6199元

- moto razr50

-8+256GB版本:3699元

-12+512GB版本:3999元

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