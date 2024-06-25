首页 > 业界 > 关键词  > 腾讯最新资讯  > 正文

AI日报：腾讯发布新视频神器MOFA-Video；直播卖货大模型Streamer-Sales来了；机器人​Alter3会自拍了

2024-06-25 14:59 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://top.aibase.com/

1、腾讯开源新视频控制方式 MOFA-Video 可通过箭头控制视频运动方向

MOFA-Video是腾讯最新开源的视频控制技术，彻底改变了视频动画制作的认知，开启了创意革命。它的多功能性让用户能够通过箭头控制视频内容的运动方向，实现神奇的体验。同时，MOFA-Video还能迁移面部表情到新生成的人脸视频，创造全新角色和情感表达。

【AiBase提要：】

🔹支持通过箭头控制视频内容的运动方向，类似运动笔刷

🔹支持将原有视频的面部表情迁移到新生成的人脸视频上

🔹能够适应各种复杂的动画场景，无论是手动轨迹、人体标记序列还是音频驱动的面部动画，都能轻松应对

项目页：https://top.aibase.com/tool/mofa-video

2、AI进军电商直播！直播卖货大模型Streamer-Sales来了

Streamer-Sales是一款领先的直播带货AI模型，为直播销售带来革命性变化。它能自动生成商品文案、实时解答问题，成为主播的智能助手。该模型具有一键生成主播文案、推理加速技术、RAG技术生成精准文案、语音处理功能、数字人视频生成、实时信息查询等功能。基于InternLM2架构，项目已开源，提供模型下载链接和在线体验平台，为直播带货行业带来智能化和个性化新时代。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 Streamer-Sales领先直播带货AI模型，自动生成商品文案、实时解答问题，提升销售效率。

💡 推理加速技术和RAG技术生成精准文案，提高模型运行速度和文案说服力。

🎙️ 支持语音处理、数字人视频生成、实时信息查询，提供高效、互动、富有情感的直播带货解决方案。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/streamer-sales

3、日本开发人形机器人Alter3：采用GPT-4技术 自拍都学会了

日本东京大学与Alternative Machine公司合作研究开发的人形机器人系统Alter3利用GPT-4技术，能直接将自然语言指令映射到机器人行动。这一研究成果展示了基础模型与机器人系统结合的潜力，尽管尚未商业化，却推动了机器人研究的发展。Alter3在日常动作和模仿动作等多项测试中展现出了强大的行动规划和执行能力。

image.png

【AiBase提要:】

💡 Alter3是使用GPT-4技术进行推理的最新人形机器人，能直接映射自然语言指令到机器人行动。

💡 研究人员利用GPT-4技术的上下文学习能力，使机器人执行所需的行动步骤。

💡 增加人类反馈和记忆可以提高Alter3的性能，研究人员成功在机器人中模仿情感表达如羞耻和喜悦。

4、EvTexture：利用AI快速将模糊视频一键变高清

EvTexture技术通过捕捉高频动态细节，让视频的纹理质量得到质的飞跃，使每一帧画面变得更加清晰和真实。这项技术不仅提升了视频质量，更为视觉艺术带来革命性改变。

【AiBase提要：】

👀 EvTexture技术通过捕捉高频动态细节，让模糊视频变得更清晰和真实。

📷 EvTexture利用事件相机记录的细微变化，擅长处理树叶、衣服条纹等复杂细节

⏰ EVTexture 技术引入了更多细节处理，但它并没有明显增加处理视频所需的时间。

项目页：https://top.aibase.com/tool/evtexture

5、Synthesia发布全新2.0版本，推交互式AI视频和全身虚拟人物

Synthesia宣布推出全新2.0版本，引入了交互式视频和全身虚拟人物，为企业加速实施以视频为主的沟通倡议提供全面套件。新功能包括AI屏幕录制工具，简化企业创建操作指南流程。更新后的虚拟人物拥有更多肢体语言，增强数字角色的叙事能力。

image.png

【AiBase提要:】

⭐ Synthesia发布全新2.0版本，引入交互式视频和全身虚拟人物。

⭐ 更新后的虚拟人物拥有更多肢体语言，加强数字角色的叙事能力。

⭐ 新的交互式视频体验让用户能够创建可交互的视频内容，还有AI屏幕录制工具的推出。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/synthesia

6、唱片公司联手起诉AI音乐生成公司Suno和Udio，指控侵犯版权

本文报道了多家知名唱片公司联合起诉两家AI初创公司，指控它们在未经许可的情况下使用受版权保护的音乐来训练音乐生成模型，侵犯商业作品版权的事件。唱片公司要求被告承认侵权、关闭AI服务，并支付高额赔偿金。AI音乐生成公司则表示其技术是变革性的，不是为了模仿，但唱片公司认为其使用了受版权保护的音乐，引发了法律纠纷。

QQ截图20240625115648.jpg

【AiBase提要:】

⭐ 唱片公司联合起诉两家AI音乐生成公司Suno和Udio，指控其使用受版权保护的音乐进行训练，侵犯了商业作品的版权。

⭐ 唱片公司要求被告承认侵权，关闭其AI服务，并为每一项侵权作品支付150,000美元的赔偿金。

⭐ AI音乐生成公司表示其技术是变革性的，不是为了模仿，但唱片公司认为其使用了受版权保护的音乐，引发了法律纠纷。

7、太尬了！Meta 错误地将真实照片标记为 “AI 生成”

在这篇文章中，多位摄影师抱怨 Meta 错误地将真实照片标记为 “Made with AI”，引发了广泛关注。这一事件凸显了 AI 技术在图像识别中的局限性和误判问题，也引发了摄影界对于标记准确性的讨论。

image.png

【AiBase提要:】

📸 摄影师遭遇 Meta 错误标记

🖼 编辑工具制作照片受影响

🤖 Meta 使用生成性 AI 工具错误标记

8、科学家也开始依赖ChatGPT

这篇文章揭示了科学界在学术写作中对ChatGPT等人工智能工具的依赖程度，以及其带来的影响和挑战。学术界在使用大型语言模型（LLMs）时取得了一定进展，但也面临着信息准确性和偏见强化等问题。需要制定明确政策规范LLM的使用，以确保学术写作的真实性和公正性。

【AiBase提要:】

⚙️ ChatGPT在学术写作中的普及程度逐渐增加，至少有10%的论文使用了LLMs

📊 不同领域和国家对LLMs的使用存在差异，计算机科学和生物信息学领域使用率最高

⚖️ 学术界需要制定明确政策规范LLMs的使用，以确保科学研究的高质量和可靠性

9、马斯克的xAI与英伟达、戴尔合作建造人工智能超级计算机

埃隆・马斯克的人工智能初创公司 xAI 宣布与戴尔、英伟达和 Supermicro 合作，建造据称将是世界上最大超级计算机。该项目将为初创公司提供大量的计算资源，减少对云服务的依赖。

【AiBase提要:】

⭐ xAI 与戴尔、英伟达和 Supermicro 合作建造据称世界上最大超级计算机，为初创公司提供大量计算资源支持其训练工作。

⭐ 戴尔的 AI 工厂概念利用液冷服务器和英伟达的新款 Blackwell GPU 支持高强度的人工智能工作负载，成为超级计算机基础设施的一部分。

⭐ xAI 计划从英伟达购买约30万台新的 Blackwell B200，融资60亿美元，估值240亿美元，还一直在收到为特斯拉预留的英伟达芯片的发货。

10、姚班天才组队又一力作！摸鱼小游戏《我把大模型玩坏了》悄悄上线

在忙碌的工作日中，寻找一种轻松的方式来放松自己已经成为许多人的新选择。《我把大模型玩坏了》是一款专为工作日想要偷偷休息的人们量身打造的游戏，由旷视科技研究总经理范浩强领衔开发。游戏结合了多模态和multi-Agent等技术支持，提供了多样化的游戏玩法，让玩家在挑战中放松身心。

1.jpg

【AiBase提要:】

⭐ 《我把大模型玩坏了》是专为工作日想要休息的人们打造的轻松游戏。

⭐ 游戏由旷视科技研究总经理范浩强领衔开发，背后得到野猫子工作室和阶跃星辰的强大支持。

⭐ 游戏结合了多模态和multi-Agent等技术支持，新增了成就列表、排行榜、AI评价等功能，提升玩家体验。

11、OpenAI收购远程协作平台Multi

OpenAI最近进行了一系列的收购行动，其中包括收购远程协作平台Multi。这次收购将进一步强化OpenAI在企业解决方案领域的实力，加速其人工智能技术在视频协作领域的应用。

【AiBase提要:】

📈 OpenAI进行收购行动，收购了远程协作平台Multi，加强企业解决方案实力。

📹 Multi提供视频聊天协作平台，支持多达10人同时进行屏幕共享，定制快捷方式等功能。

🤝 Multi团队将加入OpenAI，加速人工智能技术在视频协作领域的发展。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/multi

12、苹果放弃将Meta AI模型整合到iPhone的计划

作为隐私保护的倡导者，苹果公司决定放弃与Meta合作将其AI模型整合到iPhone中的计划。这一举动展现了苹果对用户隐私的重视和坚持。

【AiBase提要:】

🔍 苹果放弃与Meta合作的AI模型整合计划，彰显对隐私的尊重与坚持。

📱 苹果推出自己的AI功能套件，与OpenAI合作在iPhone上调用ChatGPT。

🌐 Meta将依靠应用程序推广AI模型，而非直接整合到设备中。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Pixelmost:AI辅助的设计工具，快速创建完美应用界面。

    Pixelmost是一个AI辅助的应用设计工具，专为初创公司、设计师和公司提供服务。它利用先进的人工智能技术，通过用户输入的提示生成设计，提供预设计的组件和模板，支持在不同设备框架中预览和测试设计，实现快速、高效的应用界面设计。产品支持iOS、iPad和Android平台，具有云端存储和iCloud同步功能，方便用户随时随地进行设计工作。

    AI辅助设计 应用界面设计 跨平台

  • Feedback:AI驱动的酒店客户反馈分析平台

    Feedback是一个利用人工智能技术为酒店业提供客户反馈分析的平台。它将客户反馈转化为可操作的信息，帮助酒店关注客户真正关心的事项，同时降低成本。通过实时的AI讨论、自动化个性化回复、高级竞争分析等功能，Feedback提升了服务品质，丰富了客户体验，并为酒店提供了战略优势。

    AI 客户反馈 酒店业

  • RAGElo:RAG-based LLM agents的Elo排名工具

    RAGElo是一个工具集，使用Elo评分系统帮助选择最佳的基于检索增强生成（RAG）的大型语言模型（LLM）代理。随着生成性LLM在生产中的原型设计和整合变得更加容易，评估仍然是解决方案中最具有挑战性的部分。RAGElo通过比较不同RAG管道和提示对多个问题的答案，计算不同设置的排名，提供了一个良好的概览，了解哪些设置有效，哪些无效。

    Elo评级 RAG LLM

  • Scene.io:一站式网页设计工作空间

    Scene是一个集网页设计、协作、发布于一体的在线平台。它通过提供AI助手Muse，帮助用户从概念到部署的整个设计过程中，优化网站设计、内容创作和团队协作。Scene的主要优点包括简化设计流程、提高效率、降低成本，并通过AI技术提升用户体验。

    AI设计 网页设计 协作工具

  • OC 成分测试:探索你或你的角色（OC）的独特属性

    OC 成分测试是一个在线平台，允许用户输入对自己或朋友的描述，系统将分析并匹配出相似的知名人物或角色。该产品通过趣味性的互动，帮助用户更好地了解自己或他人的性格特点，增进自我认知和社交交流。

    性格测试 社交互动 自我认知

  • mypapers.ai:学术论文管理与可视化工具

    mypapers.ai是一个alpha版本的在线学术论文管理工具，它允许用户通过点击节点来查看更多信息，切换论文和作者的显示，追踪研究旅程，并查看相关代码。该工具由Olark提供支持，具备用户反馈功能，是一个创新的学术研究辅助平台。

    学术 研究 可视化

  • 测测你写得像谁:一个判断文风的趣味测试工具

    「测测你写得像谁」testurtext.site是一个通过分析文本来识别不同作家文风的在线工具。它利用先进的算法和人工智能技术，帮助用户了解文本的写作风格，并与著名作家的风格进行比较。这个文风测试工具不仅具有娱乐性，还能为写作爱好者提供灵感和学习的机会。

    文风分析 写作辅助 文学研究

  • DemoDazzle:AI驱动的演示平台，提供人性化交互体验。

    DemoDazzle是一个利用OpenAI高级语言模型的AI驱动演示平台，旨在自动化各种产品和服务的演示和引导过程。该平台通过创建定制化的虚拟形象，提供实时的AI会话和问题解答，以提升用户体验和满意度。产品的主要优点包括智能化、个性化和高效率。DemoDazzle即将上线，目前处于测试模式。

    AI演示 个性化体验 实时互动

  • Glif AI:AI 驱动的创意工具集，激发无限想象。

    Glif AI 应用是一个集成了多种 AI 创意工具的平台，用户可以在这里找到和构建各种 AI 驱动的图像生成器、漫画生成器、角色生成器等。这些工具利用最新的 AI 技术，如神经网络，为用户提供了一种全新的创作方式，使得即使是没有专业设计背景的用户也能轻松创作出高质量的图像和艺术作品。

    AI 图像生成 创意工具

  • Ozone:AI助力，云端视频编辑加速器

    Ozone是一款利用云技术和人工智能来简化视频编辑流程的产品。它通过提供实时协作、自动字幕生成、音乐生成、文本到视频转换等功能，帮助用户节省时间，专注于创意故事的叙述，而不是繁琐的编辑任务。Ozone背后的愿景是让内容创作等同于讲故事，通过云视频流技术和AI，开发与用户协作而非对抗的创意工具。

    AI 视频编辑 云技术

  • EasyClips:一键生成Twitch高光时刻

    EasyClips是一个专注于帮助Twitch主播和内容创作者快速发现和生成直播高光时刻的AI工具。它通过先进的算法分析直播内容，自动提取精彩片段，从而节省创作者的时间，提高内容产出效率。产品的主要优点包括无需手动搜索、一键生成多个高光片段、支持多种社交平台分享等。EasyClips旨在帮助主播增加观众参与度，扩大社交媒体影响力。

    Twitch AI剪辑 社交媒体

  • RegExHelper:AI驱动的正则表达式生成器

    RegEx Helper 是一款AI驱动的在线工具，旨在帮助用户快速生成正则表达式。它通过用户描述需求，自动生成匹配的正则表达式，简化了编程过程中正则表达式的创建和管理，尤其对编程新手或需要快速验证正则表达式的开发者来说，是一个极大的便利。

    正则表达式 AI 编程辅助

  • TTSMaker马克配音:在线文本转语音平台，AI配音神器。

    TTSMaker是一款在线的文本转语音平台，通过AI人工智能算法将文本轻松转换成音频。它支持50多种语言和300多个语音包风格，适用于视频配音、有声读物、教育培训和产品营销等多种场景。用户可以免费使用TTSMaker合成语音，并且拥有合成的音频文件的100%版权，可以用于任何合法的商业用途。

    文本转语音 AI配音 多语言支持

  • Anthropic提示库:探索优化的商业和个人任务提示。

    Anthropic的提示库是一个在线平台，提供针对各种商业和个人任务优化的提示。它通过用户提交的提示，帮助用户更高效地完成任务，提高工作效率。平台支持多种任务类型，从编程、写作到商业分析等，是一个多功能的辅助工具。

    效率 自动化 个性化提示

  • Nocket.io:一键式捕捉灵感，简化笔记与书签管理

    Nocket.io 是一款浏览器插件，专为简化网页书签、高亮和笔记功能而设计。它与Notion无缝集成，帮助用户将网页内容、灵感和想法转化为创意产出。在 Notion 中保存书签、突出显示、注释和 AI 摘要。产品的主要优点包括：一键保存网页、高亮重要内容、快速记录想法、通过星级评价内容的有用性以及与Notion的无缝同步。此外，Nocket.io 提供了基础版和专业版两种订阅方案，满足不同用户的需求。

    笔记 书签 高亮

  • Imagetoprompts:将图片转化为创意提示，快速变现。

    Imagetoprompts是一个利用AI技术将用户喜爱的图片转化为提示词（prompts）的网站，用户可以通过这些独特的提示词在promptbase.com上出售并开始赚取收益。该技术不仅提供了一种新的创意表达方式，而且操作简单，具有巨大的潜力。

    AI图像分析 创意变现 提示词生成

  • Pygma:智能社交媒体管理助手

    Pygma是一款专注于社交媒体管理的人工智能助手，通过对话形式提供个性化服务，帮助用户优化Instagram内容规划、生成和发布，提升社交媒体影响力。

    社交媒体管理 内容生成 AI编辑

  • Ad Intel:获取竞争对手广告创意的洞察

    Ad Intel是一个提供广告创意洞察的在线平台，旨在帮助用户通过分析竞争对手的广告来获取数据支持的行动建议。它通过自动化的方式识别、跟踪和分析竞争对手的成功广告，从而节省用户在广告图书馆中搜索的时间，减少盲目测试的广告支出，并提供可操作的建议来提高广告的投资回报率(ROAS)。该平台由位于加利福尼亚州旧金山的MadMen AI团队开发，由Sesame Labs在2024年发布。

    广告分析 竞争对手监测 广告创意

  • Wendy:心理健康伴侣，随时随地的个性化辅导

    Wendy是一个为iPhone设计的心理健康伴侣应用程序，旨在通过提供个性化的辅导、无评判环境和可衡量的结果来帮助用户实现心理适应性。它强调心理健康的重要性，提供24/7的即时支持，并且随着用户需求的变化而不断调整支持方式。Wendy不是用于处理紧急情况或提供临床建议的替代品，而是建议用户在紧急情况下寻求专业的医疗帮助。

    心理健康 个性化辅导 情绪追踪

  • revid.ai:AI驱动的视频制作工具，快速创建病毒式短视频。

    revid.ai是一个AI驱动的视频制作平台，它通过分析数百万病毒式视频来制作脚本和生成引人注目的视觉内容，优化内容以实现最大影响力。无论是制作产品演示、解释视频还是社交媒体广告，revid.ai都可以帮助用户制作出持续吸引观众的内容。

    AI视频制作 社交媒体 自动化

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM