小米 Civi 4 Pro 迪士尼公主限定版将于6 月 27 日发布

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:今日，小米官方宣布， Civi4Pro 迪士尼公主限定版手机将于6月27日发布。

据悉，这款被誉为“最强大的Civi”手机，在影像和性能方面均实现了大幅升级，为用户带来了全新的使用体验。

在影像方面，小米Civi4Pro首次搭载了徕卡Summilux光学系统，其后置摄像头配置堪称豪华。主摄像头采用5000万像素的1/1.55英寸光影猎人800主摄，能够捕捉更多细节;5000万像素的2X变焦人像摄像头则让用户轻松拍摄出人像大片;而1200万像素的15mm超广角镜头则能够容纳更多风景。

此外，小米Civi4Pro还内置了徕卡经典”与徕卡生动”两种不同的色彩风格，为用户提供了更多的创作选择。其更高的动态范围也使得在大光比场景下，画面细节得以完美还原。

在性能方面，小米Civi4Pro同样不容小觑。它首次搭载了高通骁龙8s Gen3移动平台，这款芯片采用了台积电的4nm工艺，为手机带来了更为强大的处理能力。

此外，它还搭载了与数字旗舰相同的LPDDR5X内存和UFS4.0高速存储，使得手机在读写速度上有了显著提升。据安兔兔综合跑分显示，小米Civi4Pro的得分高达160万，足见其性能之强大。

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