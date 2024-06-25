首页 > 业界 > 关键词  > 阿里云盘最新资讯  > 正文

阿里云盘6.0即将发布：全新推出三方应用权益包

2024-06-25 11:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日 消息:近日，阿里云盘官方发布了关于6. 0 版本升级的预告，预计将在 6 月底正式上线。此次升级不仅涵盖了产品功能的全面优化，还为用户带来了丰富的会员权益升级，但同时也意味着部分功能将停止服务。

在产品功能方面，阿里云盘6. 0 版本将实现备份盘和资源库的整合，统一置于文件入口下，为用户带来更加一致的交互体验。同时，移动端首页也将进行优化，升级最近保存、最近在看与分享有更新等模块，让用户查找文件更加方便快捷。此外，桌面端也将新增首页设计，并配备全新的视频播放器，实现独立窗口播放，为用户带来更加灵活流畅的播放体验。

在会员权益方面，阿里云盘更是下足了功夫。全新推出的三方应用权益包（ 7 月中旬上线）将为用户带来官方WebDAV、官方挂载盘、文件上传大小最高1TB、单次转存文件数 20000 个、三方高速下载流量、三方高清转码清晰度以及回收站有效期延长至 60 天等多重权益。这些权益的加入将进一步提升SVIP用户的体验，让用户在享受高速下载流量的同时，也能更方便地探索三方应用，并享受阿里云盘TV端的原画播放功能。

然而，值得注意的是，随着6. 0 版本的上线，部分功能将停止服务。具体来说，魔法棒智能速览、传图识字、文件智能模式等功能将不再提供。阿里云盘官方表示，这是为了更好地优化产品结构和提升用户体验而做出的决策。

阿里云盘6.0即将发布：新增三方应用权益包 这些功能停止服务

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Pixelmost:AI辅助的设计工具，快速创建完美应用界面。

    Pixelmost是一个AI辅助的应用设计工具，专为初创公司、设计师和公司提供服务。它利用先进的人工智能技术，通过用户输入的提示生成设计，提供预设计的组件和模板，支持在不同设备框架中预览和测试设计，实现快速、高效的应用界面设计。产品支持iOS、iPad和Android平台，具有云端存储和iCloud同步功能，方便用户随时随地进行设计工作。

    AI辅助设计 应用界面设计 跨平台

  • Feedback:AI驱动的酒店客户反馈分析平台

    Feedback是一个利用人工智能技术为酒店业提供客户反馈分析的平台。它将客户反馈转化为可操作的信息，帮助酒店关注客户真正关心的事项，同时降低成本。通过实时的AI讨论、自动化个性化回复、高级竞争分析等功能，Feedback提升了服务品质，丰富了客户体验，并为酒店提供了战略优势。

    AI 客户反馈 酒店业

  • RAGElo:RAG-based LLM agents的Elo排名工具

    RAGElo是一个工具集，使用Elo评分系统帮助选择最佳的基于检索增强生成（RAG）的大型语言模型（LLM）代理。随着生成性LLM在生产中的原型设计和整合变得更加容易，评估仍然是解决方案中最具有挑战性的部分。RAGElo通过比较不同RAG管道和提示对多个问题的答案，计算不同设置的排名，提供了一个良好的概览，了解哪些设置有效，哪些无效。

    Elo评级 RAG LLM

  • Scene.io:一站式网页设计工作空间

    Scene是一个集网页设计、协作、发布于一体的在线平台。它通过提供AI助手Muse，帮助用户从概念到部署的整个设计过程中，优化网站设计、内容创作和团队协作。Scene的主要优点包括简化设计流程、提高效率、降低成本，并通过AI技术提升用户体验。

    AI设计 网页设计 协作工具

  • OC 成分测试:探索你或你的角色（OC）的独特属性

    OC 成分测试是一个在线平台，允许用户输入对自己或朋友的描述，系统将分析并匹配出相似的知名人物或角色。该产品通过趣味性的互动，帮助用户更好地了解自己或他人的性格特点，增进自我认知和社交交流。

    性格测试 社交互动 自我认知

  • mypapers.ai:学术论文管理与可视化工具

    mypapers.ai是一个alpha版本的在线学术论文管理工具，它允许用户通过点击节点来查看更多信息，切换论文和作者的显示，追踪研究旅程，并查看相关代码。该工具由Olark提供支持，具备用户反馈功能，是一个创新的学术研究辅助平台。

    学术 研究 可视化

  • 测测你写得像谁:一个判断文风的趣味测试工具

    「测测你写得像谁」testurtext.site是一个通过分析文本来识别不同作家文风的在线工具。它利用先进的算法和人工智能技术，帮助用户了解文本的写作风格，并与著名作家的风格进行比较。这个文风测试工具不仅具有娱乐性，还能为写作爱好者提供灵感和学习的机会。

    文风分析 写作辅助 文学研究

  • DemoDazzle:AI驱动的演示平台，提供人性化交互体验。

    DemoDazzle是一个利用OpenAI高级语言模型的AI驱动演示平台，旨在自动化各种产品和服务的演示和引导过程。该平台通过创建定制化的虚拟形象，提供实时的AI会话和问题解答，以提升用户体验和满意度。产品的主要优点包括智能化、个性化和高效率。DemoDazzle即将上线，目前处于测试模式。

    AI演示 个性化体验 实时互动

  • Glif AI:AI 驱动的创意工具集，激发无限想象。

    Glif AI 应用是一个集成了多种 AI 创意工具的平台，用户可以在这里找到和构建各种 AI 驱动的图像生成器、漫画生成器、角色生成器等。这些工具利用最新的 AI 技术，如神经网络，为用户提供了一种全新的创作方式，使得即使是没有专业设计背景的用户也能轻松创作出高质量的图像和艺术作品。

    AI 图像生成 创意工具

  • Ozone:AI助力，云端视频编辑加速器

    Ozone是一款利用云技术和人工智能来简化视频编辑流程的产品。它通过提供实时协作、自动字幕生成、音乐生成、文本到视频转换等功能，帮助用户节省时间，专注于创意故事的叙述，而不是繁琐的编辑任务。Ozone背后的愿景是让内容创作等同于讲故事，通过云视频流技术和AI，开发与用户协作而非对抗的创意工具。

    AI 视频编辑 云技术

  • EasyClips:一键生成Twitch高光时刻

    EasyClips是一个专注于帮助Twitch主播和内容创作者快速发现和生成直播高光时刻的AI工具。它通过先进的算法分析直播内容，自动提取精彩片段，从而节省创作者的时间，提高内容产出效率。产品的主要优点包括无需手动搜索、一键生成多个高光片段、支持多种社交平台分享等。EasyClips旨在帮助主播增加观众参与度，扩大社交媒体影响力。

    Twitch AI剪辑 社交媒体

  • RegExHelper:AI驱动的正则表达式生成器

    RegEx Helper 是一款AI驱动的在线工具，旨在帮助用户快速生成正则表达式。它通过用户描述需求，自动生成匹配的正则表达式，简化了编程过程中正则表达式的创建和管理，尤其对编程新手或需要快速验证正则表达式的开发者来说，是一个极大的便利。

    正则表达式 AI 编程辅助

  • TTSMaker马克配音:在线文本转语音平台，AI配音神器。

    TTSMaker是一款在线的文本转语音平台，通过AI人工智能算法将文本轻松转换成音频。它支持50多种语言和300多个语音包风格，适用于视频配音、有声读物、教育培训和产品营销等多种场景。用户可以免费使用TTSMaker合成语音，并且拥有合成的音频文件的100%版权，可以用于任何合法的商业用途。

    文本转语音 AI配音 多语言支持

  • Anthropic提示库:探索优化的商业和个人任务提示。

    Anthropic的提示库是一个在线平台，提供针对各种商业和个人任务优化的提示。它通过用户提交的提示，帮助用户更高效地完成任务，提高工作效率。平台支持多种任务类型，从编程、写作到商业分析等，是一个多功能的辅助工具。

    效率 自动化 个性化提示

  • Nocket.io:一键式捕捉灵感，简化笔记与书签管理

    Nocket.io 是一款浏览器插件，专为简化网页书签、高亮和笔记功能而设计。它与Notion无缝集成，帮助用户将网页内容、灵感和想法转化为创意产出。在 Notion 中保存书签、突出显示、注释和 AI 摘要。产品的主要优点包括：一键保存网页、高亮重要内容、快速记录想法、通过星级评价内容的有用性以及与Notion的无缝同步。此外，Nocket.io 提供了基础版和专业版两种订阅方案，满足不同用户的需求。

    笔记 书签 高亮

  • Imagetoprompts:将图片转化为创意提示，快速变现。

    Imagetoprompts是一个利用AI技术将用户喜爱的图片转化为提示词（prompts）的网站，用户可以通过这些独特的提示词在promptbase.com上出售并开始赚取收益。该技术不仅提供了一种新的创意表达方式，而且操作简单，具有巨大的潜力。

    AI图像分析 创意变现 提示词生成

  • Pygma:智能社交媒体管理助手

    Pygma是一款专注于社交媒体管理的人工智能助手，通过对话形式提供个性化服务，帮助用户优化Instagram内容规划、生成和发布，提升社交媒体影响力。

    社交媒体管理 内容生成 AI编辑

  • Ad Intel:获取竞争对手广告创意的洞察

    Ad Intel是一个提供广告创意洞察的在线平台，旨在帮助用户通过分析竞争对手的广告来获取数据支持的行动建议。它通过自动化的方式识别、跟踪和分析竞争对手的成功广告，从而节省用户在广告图书馆中搜索的时间，减少盲目测试的广告支出，并提供可操作的建议来提高广告的投资回报率(ROAS)。该平台由位于加利福尼亚州旧金山的MadMen AI团队开发，由Sesame Labs在2024年发布。

    广告分析 竞争对手监测 广告创意

  • Wendy:心理健康伴侣，随时随地的个性化辅导

    Wendy是一个为iPhone设计的心理健康伴侣应用程序，旨在通过提供个性化的辅导、无评判环境和可衡量的结果来帮助用户实现心理适应性。它强调心理健康的重要性，提供24/7的即时支持，并且随着用户需求的变化而不断调整支持方式。Wendy不是用于处理紧急情况或提供临床建议的替代品，而是建议用户在紧急情况下寻求专业的医疗帮助。

    心理健康 个性化辅导 情绪追踪

  • revid.ai:AI驱动的视频制作工具，快速创建病毒式短视频。

    revid.ai是一个AI驱动的视频制作平台，它通过分析数百万病毒式视频来制作脚本和生成引人注目的视觉内容，优化内容以实现最大影响力。无论是制作产品演示、解释视频还是社交媒体广告，revid.ai都可以帮助用户制作出持续吸引观众的内容。

    AI视频制作 社交媒体 自动化

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM