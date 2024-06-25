阿里云盘6.0即将发布：全新推出三方应用权益包

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日 消息:近日，阿里云盘官方发布了关于6. 0 版本升级的预告，预计将在 6 月底正式上线。此次升级不仅涵盖了产品功能的全面优化，还为用户带来了丰富的会员权益升级，但同时也意味着部分功能将停止服务。

在产品功能方面，阿里云盘6. 0 版本将实现备份盘和资源库的整合，统一置于文件入口下，为用户带来更加一致的交互体验。同时，移动端首页也将进行优化，升级最近保存、最近在看与分享有更新等模块，让用户查找文件更加方便快捷。此外，桌面端也将新增首页设计，并配备全新的视频播放器，实现独立窗口播放，为用户带来更加灵活流畅的播放体验。

在会员权益方面，阿里云盘更是下足了功夫。全新推出的三方应用权益包（ 7 月中旬上线）将为用户带来官方WebDAV、官方挂载盘、文件上传大小最高1TB、单次转存文件数 20000 个、三方高速下载流量、三方高清转码清晰度以及回收站有效期延长至 60 天等多重权益。这些权益的加入将进一步提升SVIP用户的体验，让用户在享受高速下载流量的同时，也能更方便地探索三方应用，并享受阿里云盘TV端的原画播放功能。

然而，值得注意的是，随着6. 0 版本的上线，部分功能将停止服务。具体来说，魔法棒智能速览、传图识字、文件智能模式等功能将不再提供。阿里云盘官方表示，这是为了更好地优化产品结构和提升用户体验而做出的决策。

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