SensorTower：《鸣潮》进入5月全球移动游戏下载增长榜前三

站长之家（ChinaZ.com）6月25日 消息:今日，Sensor Tower 发布《2024年5月全球热门移动游戏下载量TOP10》。

数据显示，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》）以超过2700万次下载，位列5月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了34.5%的下载量;其次是印度尼西亚和巴西市场，分别占18.7%和6.2%。5月，该游戏推出了诸如Paradox、Summer Homework和Chicky Royale等多个新活动，以保持玩家在暑假期间的参与度。

Supercell《Squad Busters》在5月29日正式发布，以超过2600万次下载位列榜单第2名。美国是该游戏第一大市场，贡献了13.6%的下载量;印度尼西亚市场以11.3%的下载量排名第2，排名第3的巴西市场占8.2%。

排名前五的另外3款游戏依次为Supercent《Pizza Ready!》、《Roblox》和Gametion《Ludo King》。

2024年5月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为42.4亿次，环比增长3.5%。印度市场以8.75亿次下载排名第1，占全球总下载量的20.6%。巴西市场以8.1%的下载量排名第2，第3名是美国市场，占7.5%。

5月，三款新手游在下载增长榜上占了一席之地:Netmarble《Solo Leveling:Arise》、Kuro Games《Wuthering Waves》和由腾讯发行的《地下城与勇士:起源》。

《Solo Leveling:Arise》基于流行的网络漫画，在其本土市场反响强烈，自发布以来连续9天位居韩国Google Play手游下载榜榜首，5月全球下载量超过1600万。

《Wuthering Waves》在开放世界动作RPG市场中展现了巨大的潜力，公测即登顶在美国、中国和日本的iPhone手游下载榜，位列中国iPhone手游下载榜前二。

《地下城与勇士:起源》自5月20日开放预下载之后一直稳居中国iPhone手游下载榜首位，5月仅iOS平台的下载量就超过400万次。

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