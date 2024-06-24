淘宝Vision Pro版发布2.0版本更新 支持小米SU7“虚拟试车”

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:随着6月28日苹果Vision Pro国行版的正式开售临近，国内电商巨头淘宝也迎来了其Vision Pro版应用的重大更新——2.0版本。此次更新不仅开放了登录、搜索、消息、下单等完整的购物功能，更带来了数十亿计的海量商品供用户挑选购买，让空间计算设备上的购物体验迈上了一个全新的台阶。

淘宝App Vision Pro版2.0的发布，标志着电商平台与品牌商家之间合作的新篇章。除了大疆之外，小米汽车、梅森马吉拉、魅可、美的旗下COLMO等众多知名品牌都纷纷加入这一创新行列，共同打造“空间试车”、“空间试妆”、“智能家居”等前所未有的购物体验。

以小米汽车为例，其最新车型SU7已在淘宝Vision Pro版首页开放虚拟试车在线预约，未来消费者将有机会在家中就能体验到真实的试驾感受。而梅森马吉拉的3D品牌橱窗则让消费者仿佛置身于实体精品店中，商品触手可及，空间视频短片更是让购物体验更加立体生动。

淘宝App Vision Pro版2.0利用空间计算技术，将传统电商购物的2D平面体验升级为3D沉浸式体验。商品信息流更大、更立体，消费者可以直观地感受沙发的材质、衣服的质感，甚至将冰箱、洗衣机360度翻转，查看内部结构和细节。同时，借助AI技术，搜索方式也变得更加简单便捷，无论是眼动手势交互、语音搜索还是图片搜索，都能快速准确地找到心仪的商品。

未来，淘宝Vision Pro版将继续推出更多功能，探索人工智能、空间计算技术的普惠应用，为更多商家和消费者提供更优质的服务和体验。

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