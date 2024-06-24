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AI日报：阿里推真人转动漫视频工具Diffutoon；ChatGPT克隆版模型来了；可灵上线图生视频及续写功能；Magnific AI可随意改变图像光线

2024-06-24 15:16 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、阿里推视频转绘工具Diffutoon 真人视频秒变动漫风

Diffutoon是阿里巴巴和华东师范大学合作研发的AI工具，可以将真实感视频转换成各种动漫风格，让视频制作变得简单有趣。它采用先进的AI图像生成技术，通过扩散模型处理视频，保留细节并转换成卡通动画，提高处理速度。应用场景广泛，为动画制作、游戏开发、广告素材制作等提供创意工具。虽然在处理复杂场景或快速运动画面有待改进，但具有革命性潜力。

【AiBase提要：】

😊将真实感视频转换成各种动漫风格，并保持内容一致性，避免闪烁和失真

😊支持生成高分辨率、长时间的视频，即使输入的视频很模糊，也能生成高清动漫视频

😊根据用户的文字提示，编辑视频内容，如改变颜色或添加特效

😊精细保留光照、头发、姿势等细节，同时不失动画风格的视觉体验

详情点此查看：https://mp.weixin.qq.com/s/QRDeOf-LDWnMdyVZT8KzZw

2、免费开源！ChatGPT克隆版LibreChat来了

在这个AI大爆炸的时代，LibreChat横空出世，作为一个免费的开源ChatGPT克隆版，它不仅支持多种AI模型，还提供了灵活的自定义选项，解决了多AI模型整合和切换的问题。LibreChat代表了开源的精神和对技术的热爱，为用户提供了安全、灵活的聊天环境。

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【AiBase提要:】

🌟 多种AI模型选择: 从OpenAI到Anthropic，任你挑选，让聊天像在自助餐上挑选美味一样。

💡 兼容远程和本地AI服务: LibreChat完美兼容无论AI服务在何处，让用户无忧接入。

🔒 多用户和安全认证: 多用户系统加上安全认证，保护每一次对话。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/librechat-ai

GitHub: https://github.com/danny-avila/LibreChat

3、快手公司旗下视频生成大模型“可灵”推出图生视频和视频续写功能

快手公司旗下视频生成大模型“可灵”近期推出了两项全新功能:“图生视频”和“视频续写”，进一步丰富了用户的视频创作工具箱。这些新功能为用户提供了更多创作可能性和个性化控制，使视频制作更加简单和有趣。

【AiBase提要：】

⭐图生视频功能：上传图片生成 5 秒视频，支持添加提示词控制图像运动，适合商家和用户创作。

⭐视频续写功能：对已有视频进行延伸创作，支持多次续写，最长可达 3 分钟，适合长时间叙述或展示。

⭐多种功能优势：支持多种视频尺寸选择，高清视频生成，模拟物理特性，丰富的内容控制能力。

官网入口：https://top.aibase.com/tool/kelingdamoxing

4、Magnific AI推出Relight功能，随心改变图像的光线和背景

Magnific AI推出了名为“Relight”的新功能，让用户能够利用人工智能改变图像的光线和背景，为商业摄影带来巨大潜力。Relight通过文本提示、参考图像或自定义光照图来控制光线调整，加速处理速度，使非专业人士也能轻松使用。

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【AiBase提要:】

⭐️ 用户可以通过文本提示、参考图像或自定义光照图来控制光线调整。

⭐️ Relight在商业摄影中有巨大潜力，能够轻松地将产品放置在不同环境中。

⭐️ Relight目前正在进行短期测试，预计将在下周对所有Magnific AI账户开放。

详情链接:https://top.aibase.com/tool/magnific-ai

5、开源！AI翻译应用RTranslator：支持多人、多语言实时对话翻译

RTranslator是一款开源、免费和离线的实时翻译应用，支持多人对话翻译和文本翻译模式。应用主要功能包括对话模式和对讲模式，保障用户隐私，所有翻译和语音识别模型均在手机上运行。

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【AiBase提要:】

🔑 RTranslator是一款开源、免费和离线的Android实时翻译应用程序，支持实时对话翻译和文本翻译模式。

💬 应用主要功能包括对话模式和对讲模式，可以实现两人或多人语言翻译，同时支持蓝牙耳机连接。

🔒 应用确保用户隐私，不收集个人数据，所有翻译和语音识别模型均在手机上运行。

详情链接:https://github.com/niedev/RTranslator

6、大家都利用AI直接给答案 iA写作工具反套路让AI帮你思考

在AI时代，iA写作工具通过与用户互动，激发思考，促进创造力和批判性思维。它不仅帮助用户写作，更重要的是引导用户重新思考和编辑内容，提升写作质量。

【AiBase提要:】

🤔 利用ChatGPT提出问题，促使深入思考和清晰表达观点。

📝 标注AI生成内容，保持原创性和诚信，用自己的话重新表达。

✍️ 利用ChatGPT编辑文档，对比不同风格，发现问题并提升写作水平。

7、Future You：麻省理工AI聊天机器人 和60岁的你对话

麻省理工媒体实验室推出的“Future You”项目让用户与未来60岁的自己互动，通过个性化生成AI进行对话。用户需诚实回答问题，数据匿名用于研究。AI模型基于用户目标和素质生成未来自己，但仍受训练数据约束。

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【AiBase提要:】

🤖 个性化生成AI项目“Future You”让用户与未来自己对话

🔍 用户需诚实回答问题，数据匿名用于研究目的

💬 AI模型基于用户目标和素质生成未来自己，但受训练数据约束

详情链接:https://top.aibase.com/tool/future-you

8、技术评测报告显示：Claude 3.5 Sonnet模型达到了专业博士水平

Anthropic的最新模型Claude3.5Sonnet在最近的技术评测中展现了令人瞩目的性能，超越了专业博士水平。该模型在Graduate-Level Question Answering（GPQA）测试中取得了67.2%的得分，突破了65%的成绩，标志着在高级科学知识问题理解和回答方面达到了新的高度。Anthropic的这一成就展示了Claude3.5Sonnet的强大能力，为大语言模型在高级知识问答任务上树立了新的标杆。

【AiBase提要:】

🚀 Claude3.5Sonnet在GPQA测试中取得67.2%的得分，首次突破65%，展现出高水平的问题理解和回答能力。

💡 GPQA作为研究生层级科学知识问答基准测试，对模型推理和知识整合能力提出高要求。

🔥 Claude3.5Sonnet在0-shot CoT评估中得分高于GPT-4o和GPT-4T，证明其在语言理解和问题解答方面的领先地位。

9、Character AI成美国年轻人的新宠

Character AI是一款由Google Brain前员工推出的AI聊天机器人应用，在美国年轻人中引起轰动。虽然受欢迎，但也引发了青少年群体对AI的情感依赖和上瘾现象。AI的普及带来了技术潜力和社会困境的思考。

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【AiBase提要:】

🤖 AI聊天机器人应用Character AI在美国年轻人中引起轰动

📈 月活跃用户达2000万，每秒处理查询量2万次，占谷歌搜索量20%

💡 AI技术在情感支持方面有潜力，但需警惕过度依赖和社会问题

10、大众汽车海外新车搭载ChatGPT，智能交互功能全面升级

大众汽车在海外市场引入新一代信息娱乐系统搭载ChatGPT人工智能，为用户提供智能交互功能，包括语音助手控制信息娱乐、导航和空调系统，以及提供旅游景点信息、足球比赛报道等服务。然而，该功能目前仅限于海外车型使用。大众汽车在智能化投入的同时，面临销售额和营业利润下降的挑战，需要平衡智能化和成本控制以保持竞争优势和盈利能力。

【AiBase提要:】

⭐️ 大众汽车海外新车接入ChatGPT人工智能，包括ID系列、高尔夫等车型

⭐️ ChatGPT人工智能为纯电动ID.系列和新款Golf、Tiguan、Passat等车型提供智能交互功能

⭐️ 大众汽车海外市场展示智能化能力，但功能暂不支持国内使用

11、OpenAI CTO：下一代ChatGPT将拥有博士级智能，将在一年半内推出

在这篇文章中，OpenAI 首席技术官 Mira Murati揭示了下一代ChatGPT将具有博士级智能，将比人类更聪明。她强调未来AI系统将连接互联网，与其他AI系统交互，并与人类协作，同时指出更智能的AI系统更容易受到安全控制和指导。Murati认为AI将对各行业产生巨大影响，取代一些创意工作。

【AiBase提要:】

⭐ 下一代ChatGPT将具有博士级智能，在许多任务上将比人类更聪明。

⭐ 未来AI系统将能够连接互联网，与其他AI系统交互，并与人类协作，更智能的AI系统更容易安全控制和指导。

⭐ AI将对各行业产生巨大影响，几乎所有领域都将受到影响，取代一些创意工作。

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