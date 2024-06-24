蚂蚁集团成立天象安全实验室，聚焦大模型基础设施及Web3安全

日前，蚂蚁集团宣布成立天象安全实验室，并组织了首次专家研讨。该实验室将围绕大模型、Web3等新技术和场景背后的数字基础设施的安全做重点投入，并关注在人才建设、场景赋能、生态开放以及产学研技术融合落地。同时，实验室成立了专家顾问委员会，来自电子科技大学、华中科技大学等7名高校专家出任委员。

蚂蚁集团副总裁、大安全技术部总裁李俊奎在研讨会上表示，AGI、Web3等数字技术的发展和融合创新带来了全新的应用场景和生活方式，并为产业数字化带来了无限的想象力。如何以安全科技守护新技术、新场景发展高度依赖的数据要素、基础软件等基础设施的安全，也是我们当前必须面临的问题。安全必须要跑到业务发展的前面，在黑灰产渗透之前，通过科技防范手段前置，夯实发展新质生产力的坚强保障。

蚂蚁天象安全实验室主任王嘉水介绍，天象安全实验室将重点聚焦下一代基础设施安全前沿探索，构建领先的大模型、Web3基础设施领域的安全研究体系以及自动化安全解决方案。在大模型基础设施安全方向，重点针对大模型供应链安全，包括模型训练、微调、部署、运维的完整生命周期内涉及到的三方库、插件、框架等的问题;在Web3基础设施安全方向，围绕在链平台安全、合约安全、链上攻防以及C端攻防开展工作。

电子科技大学教授网络空间安全学院院长、蚂蚁天象安全实验室学术顾问张小松在会上充分肯定了本次产学研融合跨界的合作建设方向，并指出国家高度重视数据要素流通的法律保障，面对网络安全对抗博弈的永恒性和不断升级的威胁面，产业学界需要更好地探索多维度技术合作，化挑战为机遇，围绕信息“保密、完整、可用、可证”的初衷，利用AI技术赋能安全，加强主动网络安全模型中的漏洞挖掘、样本分析、追踪溯源和反制技术的研发，实现“用Al守护Al，用Al对抗Al“的体系化对抗防御能力的升级。

中山大学软件工程学院副院长、蚂蚁天象安全实验室学术顾问郑子彬表示，安全是Web3发展的基石，随着区块链技术的不断进步和发展，未来的web3安全将更加注重综合防御机制的构建，从高效稳定的底层系统架构，智能合约的安全审计，到交易行为的全链条监控，自底向上确保系统的稳定与资金的安全。企业与监管需要充分发挥各自领域技术领域经验和优势，联合创造一个更加安全和透明的web3时代。

高校是教育、科技、人才的集中交汇点。天象安全实验室设立了专家委员会，邀请来自电子科技大学、华中科技大学、中山大学、北京理工大学、上海交通大学等多所高校的专家学者力量，共同参与实验室建设，探索下一代数字基础设施安全科技，通过在web3安全

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