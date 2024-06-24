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AMD 调查公司数据被盗事件

2024-06-24 10:30 · 稿源：站长之家

划重点:

- 🕵️ AMD 正在调查一起涉及未来产品数据的公司数据被盗事件

- 💻 威胁行为者声称出售从 AMD.com 漏洞中获取的数据，包括未来产品、员工数据库和客户数据库

- 🚔 公司表示正在与执法机构和第三方合作伙伴密切合作进行调查

站长之家（ChinaZ.com）6月24日 消息:美国微处理器制造商 AMD 正调查一起涉及公司数据被盗事件。据报道，一名自称 “IntelBroker” 的威胁行为者正在出售声称来自 AMD.com 漏洞的数据，其中包括未来产品、员工数据库和客户数据库。

AMD (6)

AMD 已证实正在调查所谓的数据盗窃事件。公司表示，正在与执法官员和第三方合作伙伴密切合作，以调查索赔和数据的重要性。该公司还表示与 “IntelBroker” 合作伙伴正在进行调查。此前，“IntelBroker” 曾尝试出售据称从欧洲刑警组织、家得宝和健康保险市场 DC Health Link 等机构窃取的数据。

此外，AMD 还确认正在调查黑客组织 RansomHouse 声称窃取了450GB 数据的事件。AMD 并没有立即对此次事件作出评论。威胁行为者声称泄露的数据包括公司的未来产品、员工数据库和客户数据库，这可能对公司的商业机密和客户隐私构成潜在风险。目前，AMD 尚未对数据泄露事件的具体影响做出回应。

数据泄露事件给 AMD 带来了一定的负面影响，也引起了执法机构的重视。作为一家全球知名的技术公司，AMD 必须加强数据安全措施，以保护公司的机密信息和客户数据。对于这一事件，AMD 需要及时采取措施，调查数据泄露的具体情况，采取措施降低可能的风险，并向客户和合作伙伴做出透明的沟通和解释。同时，加强内部数据安全管理和技术防护，预防类似事件再次发生。

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