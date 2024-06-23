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面壁智能与华为云合作 开启大模型端云协同解决方案

2024-06-23 15:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月23日 消息:6月22日，面壁智能与华为云达成正式合作，双方将开启大模型端云协同解决方案正式合作。

在消费电子终端端侧，大模型将能更好融入手机、PC、智能家居、穿戴式设备等，大模型也能与前沿的电动汽车、具身智能等结合，以及在传统的金融、法律、政务服务上，也能发挥效用。

面壁智能、面壁露卡Luca

面壁智能作为领先的人工智能大模型技术创新与应用落地企业，努力构建智能时代大模型基础设施，加速大模型高效训练、快步应用。特别是面壁智能研发的「小钢炮」MiniCPM端侧模型系列，是全球领先的轻量高性能大模型，自2024年2月发布以来，以其「以小博大」的性能、高效低成本的特色与卓越端侧表现，受到世界开源社区的检验并获得广泛赞誉，接连登顶 GitHub，Hugging Face 热度榜。

华为开发者大会2024（HDC2024）上，华为云推进大模型端云协同解决方案中，面壁智能是首个端侧大模型合作方。本次合作签署实现双方优势互补，充分发挥面壁智能在端侧大模型和前沿通用大模型的技术积累，以及华为云在行业智能化的大量实践案例、丰富的经验积累、全球化生态能力，帮助大模型端云协同解决方案的推进和落地，加速大模型在各行各业的应用，让大模型走进千家万户，服务千行百业。

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