荣耀畅玩60 Plus官宣：6月24日开启预售

站长之家(ChinaZ.com) 6月22日 消息:荣耀旗下畅玩60Plus手机将于6月24日启动预售，这款手机被精准定位为耐用且长续航的入门级选择。

畅玩60Plus搭载了一块惊人的6000mAh大容量电池，确保了手机具有超长的续航能力，同时还支持35W的有线快充技术，让充电更加迅速。

在耐用性方面，畅玩60Plus同样表现出色。它拥有IP64等级的防护能力，能够有效抵抗灰尘和水溅的侵害，再加上五星的抗摔能力，无疑为用户的使用安全提供了坚实的保障。

在性能方面，畅玩60Plus搭载了骁龙4Gen2移动平台，其CPU由2个2.2GHz的Cortex-A78性能核心和4个1.95GHz的Cortex-A55能效核心组成，相较于前代骁龙4Gen1，性能提升了约10%，为用户带来更为流畅的使用体验。

内存和存储方面，畅玩60Plus更是诚意满满。它提供了高达12GB的运存，并且还支持扩展8GB的虚拟运存，最高可提供512GB的内存版本，满足用户对于大容量存储的需求。

最后，让我们来看看屏幕。畅玩60Plus配备了一块6.77英寸的LCD屏幕，分辨率为1610x720，并且支持120Hz的高刷新率，无论是观影还是游戏，都能带来流畅的视觉体验。

综上所述，荣耀畅玩60Plus凭借其出色的续航、防护能力、性能、内存以及屏幕等配置，无疑成为了入门级手机市场的一股强劲力量。6月24日，让我们共同期待它的预售开启吧!

（举报）