B站：开展苦痛创伤娱乐化及恶搞逝者专项治理

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:今日，B站发布《苦痛创伤娱乐化及恶搞逝者专项治理公告》称，近期，在维护社区创作及互动环境时，发现将他人苦痛创伤娱乐化以及无底线恶搞逝者的行为又有抬头的趋势，例如对于惨烈事故、战争、天灾中的无辜受害者进行调侃、讽刺、嘲笑;对于逝者无底线的模仿、编排、冒渎;更有甚者将这些无底线的行为从网上转移到现实生活中，对社会风气造成恶劣影响。

随着网络环境的变化，面对新的内容创作趋势，决定对于苦痛创伤娱乐化以及恶搞逝者行为再度发起专项治理，重申对于相关问题的态度，遏止此类违规情况蔓延。

一、对于病痛与（包含身体或精神的）伤残、重大变故等进行娱乐化恶搞，包括但不限于:

（1）在互动发言中对他人罹患疾病、身体损伤、遭遇变故予以调侃、嘲讽、幸灾乐祸，如嘲讽患重病者症状; （2）在创作内容中对他人病况、遭遇变故进行不恰当的恶搞，如出于娱乐目的，故意模仿他人伤残状态等; （3）以病痛和伤残发起不恰当的话题与互动，如与他人的争论中以疾病互相诅咒等;

二、对于现实人物死亡及死亡关联事物进行娱乐化恶搞，包括但不限于:

（1）对死者进行人格贬损、讥讽、嘲笑、幸灾乐祸等行为，如辱骂负有一定责任的道路交通安全事故中的死者等; （2）在内容创作中以死者死亡原因、方式、时间、场合等关联信息进行不恰当的恶搞，如对于空难死亡者以坠毁细节等进行调侃嘲笑。 （3）在严肃的祭奠场合、话题环境下的不当言行，如不遵守墓园管理规定，在他人墓碑前展示奇装异服，不雅举止。 （4）在完全无关的场合、话题环境下恶意关联死亡相关话题、祭奠行为。如以侮辱他人为目的，展示健在人士的仿制黑白纪念照片，展示网上祭奠页面等。

三、对于灾难、事故、犯罪、突发恶性社会事件等进行娱乐化恶搞，包括但不限于:

（1）以娱乐、调侃、讥讽、嘲笑、幸灾乐祸等态度讨论灾难、事故、犯罪、突发恶性社会事件等。如编造段子调侃自然灾难中受灾群众逃生画面等。 （2）以不恰当的方式描述、展示、再现灾难、事故、犯罪、突发恶性社会事件等场面。如以娱乐为目的模仿劳动事故中死难者的死亡过程。

B站表示，对于上述违规行为，将视问题严重程度、主观恶意大小、实际影响情况等进行综合判断并给予相应处理。处理手段包括但不限于移除不当互动言论、对稿件进行限流直至下架、限制违规账号部分功能直至限时封禁，严重者将对账号进行永久封禁。

截至6月21日，我们已将社区内违规行为进行了初期治理。累计处理违规稿件4415个，处理违规弹幕191202条，移除违规评论29068条，封禁账号190余个。

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