华为开发者大会2024：历经5年研发 华为发布自研仓颉编程语言

站长之家(ChinaZ.com) 6月21日 消息:在今日的华为开发者大会2024上，华为终端BG软件部总裁龚体发表了重要演讲，向全球开发者正式介绍了华为自研的仓颉编程语言，并发布了HarmonyOS NEXT仓颉语言开发者预览版。这是华为首次公开发布仓颉编程语言，标志着其在编程语言领域的重要突破。

据悉，仓颉编程语言项目于2019年在华为诞生，历经5年的研发，终于在今天与全球开发者见面。该语言通过现代语言特性的集成、全方位的编译优化和运行时实现，以及开箱即用的IDE工具链支持，为开发者打造了友好的开发体验和卓越的程序性能。

仓颉编程语言是一款面向全场景智能的新一代编程语言，具有原生智能化、天生全场景、高性能和强安全等特性。

**原生智能化**:内嵌AgentDSL的编程框架，自然语言与编程语言有机融合;通过多Agent协同，简化符号表达和模式自由组合，支持各类智能应用开发。

**天生全场景**:轻量化可缩放运行时，模块化分层设计，即使内存很小也能运行;全场景领域扩展，元编程和eDSL技术，支持面向领域声明式开发。

**高性能**:仓颉编程语言采用全并发GC，使应用线程更流畅，响应更快;轻量化线程设计提升了并发性能，减少了开销。

**强安全**:安全DNA融入仓颉编程语言设计，帮助开发者专注于业务逻辑，避免过多的防御性编程，使编码即安全，漏洞无处藏。

在鸿蒙原生应用的开发中，ArkTS语言已经被广泛使用，支持声明式UI和一次开发多端部署。仓颉语言作为面向未来的新一代编程语言，已经完成了设计与实现，并启动了开发者预览。未来，仓颉语言将与ArkTS共同发展，为鸿蒙原生应用开发者提供极致高效的开发体验。

（举报）