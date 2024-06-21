迎达沃斯 支付宝助力中外宾客畅游国际滨海旅游目的地大连

一年一度的夏季达沃斯论坛即将在大连盛大举行。围绕“未来增长的新前沿”主题，来自全球各地政界、商界、社会组织、国际组织、学术界和媒体界的代表将展开交流研讨。

继去年支付宝助力中外宾客畅游达沃斯举办城市天津，今年达沃斯，在中国人民银行大连市分行指导和支持下，支付宝将通过升级景区、实体门店、出行等场景支付便利和数字服务，助力中外宾客畅游大连，促进当地文旅产业发展，助力大连建设国际滨海旅游目的地。

多种支付方式 助力入境宾客畅游大连

入境游的升温以及重大国际赛会的举办，正带动更多国际宾客来访大连。大连也在积极落实《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》相关要求，围绕“推动多种支付方式并行发展、相互补充、现金兜底”的总体思路，支持入境宾客在景区、酒店、餐饮、出行等多场景，通过刷卡、扫码和现金等多种方式进行支付，畅游畅买。

其中扫码支付方面，入境宾客可使用由支付宝首个推出的两套支付方案。一是“外卡内绑”:下载支付宝App后通过手机号、邮箱或者苹果ID注册，绑定一张国际银行卡（目前已支持Visa、Mastercard、JCB、Discover®和Diners Club International®等卡），即可跟境内用户一样，在吃喝玩乐购日常场景数千万商家扫码付款。

二是“外包内用”:9个国家和地区的12个境外钱包用户可直接在商家处扫支付宝二维码消费，包括AlipayHK（中国香港特别行政区）、Touch 'n Go eWallet(马来西亚)、Kakao Pay(韩国)、MPay(中国澳门特别行政区)、HiPay(蒙古)、Changi Pay(新加坡)、华侨银行(新加坡)、Naver Pay(韩国)、Toss Pay(韩国)、 TrueMoney(泰国)、Naya Pay(巴基斯坦)、Kaspi.kz(哈萨克斯坦)等。

目前，支付宝扫码支付服务已支持入境宾客在大连市网约车、公交、餐饮、商超、酒店、景点等场景消费，体验与内地居民一样简单方便。去年，支付宝助力达沃斯参会的境外嘉宾通过 “外卡内绑”和“外包内用”两套移动支付方案便捷支付，获得了普遍好评。

来自捷克的Zina是这次大连夏季达沃斯论坛全球杰出青年社区大连社区会前准备会（PRE AMNC TEAM）的一名志愿者，初到大连，这座美丽的滨海城市就让她印象深刻，便捷的支付让她日常出行十分方便，带一部手机就能出门的生活方式，也成了这个欧洲姑娘跟家乡朋友闲聊时的话题。

图说:捷克姑娘Zina在水果店用支付宝扫码买单

“在中国工作和生活太方便了，银行卡、现金、扫码都可以支付。不管是买东西、坐公交、订门票、打车，都可以用支付宝来完成，我们捷克就没有这样的App。”精通五国语言的Zina，已经迅速融入了中国的生活，通过担任大连夏季达沃斯论坛会前准备会的志愿者，她也希望为大连的国际化以及中外交流贡献自己的一份力量。

一个支付宝畅游中国 大连红包码助力入境游客消费

助力入境游，支付宝发起“一个支付宝畅游中国”计划。目前，入境游客在大连可用支付宝扫红包码，领取红包等数字福利，加码消费。

目前，大连多个景区、实体店、出行、购物场景的商家，包括海昌东方威尼斯水城、世纪留声世界音乐博物馆等，均支持境内外游客扫红包码领红包，在大连以及其他城市吃喝玩乐游行购等多场景消费均可使用。

据统计数据显示，每1元红包码的投入能带动14元的消费。此次“红包码”进一步开放，不仅提升了入境宾客在大连的旅游体验，也有助于拉动入境游客在大连的消费。

支付宝数据显示，2024年1月到5月，入境宾客用支付宝在大连市的消费金额相较于2023年同期，增长10倍。

越来越多的境外宾客，无疑将给中国商家和品牌带来新生意。夏季达沃斯论坛召开前夕，位于会场几公里之外的问道茶礼工作室，最近就接待了不少对茶文化感兴趣的海外友人。

致力于中国茶文化推广的品牌主理人郭爱华介绍:“我们这里的茶文化体验、传统文化相关的DIY都很受国际友人欢迎，他们体验了之后，往往也会想买一些中国特色的礼品回国，比如茶叶、茶杯、扇子等。不管是用银行卡、扫码还是现金，支付都很方便。外国人用支付宝付款操作也很熟练”。

图说:茶艺工作室问道茶礼支持入境游客多种方式支付，扫码领红包

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