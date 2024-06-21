武汉大学雷军班招生：目标培养更多“小雷军”

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:今年，武汉大学宣布开设独具特色的“雷军班”，并首次启动招生，计划选拔30名精英学子。此次招生策略别具一格，一半名额面向高考招生，另一半则面向全校新生进行二次选拔，以确保选拔出最具潜力和才华的学生。

“雷军班”学生自本科阶段起，便有机会进入小米等头部企业实习，参与一线高水平课题研发，这一实践机会无疑为学生们提供了宝贵的行业经验和技能锻炼。

这一创新举措迅速引发了网友的广泛关注，特别是“武大雷军班毕业就能进小米工作”等话题更是引发了热议。对此，武汉大学本科生院副院长、招生工作处处长吴奕在直播中明确表示:“雷军班的学生都是按照‘小雷军’的标准来培养的。”

吴奕进一步强调，雷军班的学生不仅要关注个人就业，更要带动更多人就业，为社会创造更多就业岗位。他期待通过这一精英培养计划，能够孵化出更多像小米公司这样的行业领袖。

为确保“雷军班”的教学质量，武汉大学将为其配备最优师资力量，实行小班教学。学生入学后，可根据自身发展规划从学院优选导师库中选择合适的学业导师。每位学生都将配备产业导师、学业导师和工程导师，全方位指导学生的学术和职业发展。

更令人振奋的是，“雷军班”达到学业标准的学生将享受100%保研、100%直博的优惠政策，同时学校还将100%资助学生进行国际交流与研修，为他们的学术和职业发展提供强有力的支持。

对于母校设立“雷军班”的决定，雷军本人也表达了深深的感激之情。他表示:“这是一份非常珍贵的荣誉，我深感荣幸、也无比珍惜。武大教给我知识，让我学会了学习的方法，指导我走上了科技探索的毕生道路，给了我一生最重要的财富。”雷军本人就是从武汉大学毕业的杰出校友，他在去年武汉大学130周年校庆日上宣布，个人向母校捐赠了13亿元人民币，刷新了武大建校以来单笔最大捐赠额。

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