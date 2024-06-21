一加Ace 3 Pro官宣6月27日发布

站长之家(ChinaZ.com) 6月21日 消息:一加官方今日宣布，夏季性能生态新品发布会将于6月27日晚7点隆重召开。此次发布会，不仅将见证一加Ace3Pro这一性能猛兽、续航灭霸的正式亮相，还将推出一系列平板电脑、智能手表、耳机等全新生态产品，共同开启一加品牌的全新篇章。

一加Ace3Pro无疑是本次发布会的核心焦点。这款手机定位极高，被官方誉为性能猛兽和续航灭霸。据悉，它将搭载强大的骁龙8Gen3处理器，并提供高达24GB+1TB的超大存储组合，满足用户对极致性能的追求。更令人瞩目的是，一加还为Ace3Pro配备了独家自研技术，该技术由原哲库团队研发，旨在从底层榨干骁龙8Gen3的巅峰性能。

除了强大的性能外，一加Ace3Pro在续航方面同样表现出色。它首发了6100mAh的冰川电池，拥有行业领先的763Wh/L能量密度，相比普通石墨电池提升高达23.1%。同时，这款电池的厚度仅为5.51mm，比普通5000mAh电池还要薄，DOU续航测试更是突破了2天。此外，一加Ace3Pro还支持100W超级闪充技术，从1%充至100%仅需36分钟。

除了一加Ace3Pro外，本次发布会还将带来平板电脑、智能手表、耳机等多款全新生态产品。这些产品将与Ace3Pro共同构成一加的完整生态体系，为用户提供更加便捷、智能的生活体验。

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