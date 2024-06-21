研究生级别推理！Anthropic发布Claude 3.5 Sonnet模型 可在聊天窗口运行代码

站长之家(ChinaZ.com) 6月21日 消息:Anthropic公司最新发布的Claude3.5Sonnet模型，在人工智能领域引起了广泛关注。这款新模型在推理、知识掌握和编码能力等多个评估方面，都超越了之前的版本和市场上的竞争对手，包括GPT-4o模型。Claude3.5Sonnet的运行速度是前代Claude3Opus的两倍，而成本仅为其五分之一，使其成为中高端应用场景中性价比极高的选择。

模型主要特点:

性能提升:在推理、知识掌握和编码能力等多个评估方面表现出色。

运行速度和成本:运行速度是前代Claude3Opus的两倍，而成本仅为其五分之一，提供了极高的性价比。

多维度评估:在研究生级别的推理、代码能力、多语言数学、文本推理等维度展现了优异的性能。

理解能力增强:在理解细微差别、幽默和复杂指令方面有显著提升。

定价策略:每百万输入tokens仅需3美元，每百万输出tokens为15美元，提供了200K tokens的上下文窗口，适用于个人和企业级用户。

Artifacts功能:为用户提供了与AI生成内容互动的新方式，允许在一个动态工作空间中实时查看和修改生成的内容，提高工作效率。

模型的可用性和服务提供:

Claude3.5Sonnet模型已在Claude.ai平台和Claude iOS应用上免费提供使用。

Claude Pro和Team订阅者可以享受更高的使用限额。

通过Anthropic API、Amazon Bedrock和Google Cloud的Vertex AI提供服务。

视觉性能

Claude3.5Sonnet模型的推出，标志着Anthropic在AI技术方面的重大进步。它不仅在视觉推理任务上表现出色，如解释图表和从不完美图像中转录文本，还在多个评估维度上展现了优异的性能。这些维度包括研究生级别的推理、代码能力、多语言数学、文本推理等。此外，Sonnet在理解细微差别、幽默和复杂指令方面也有显著提升。

Claude3.5价格

定价上，Claude3.5Sonnet极具竞争力，每百万输入tokens仅需3美元，每百万输出tokens为15美元，同时提供了200K tokens的上下文窗口。这一定价策略使得该模型不仅适用于个人用户，也非常符合企业级应用的需求。

Artifacts功能

新功能:Artifacts

Claude3.5Sonnet模型的Artifacts功能，为用户提供了一种与AI生成内容互动的新方式。这项新特性允许用户在一个动态的工作空间中实时查看和修改生成的内容，如文档、代码、图表和矢量图等。Artifacts窗口的使用，大大提高了工作效率，尤其是在需要频繁修改和调整内容的任务中。

Claude3.5Sonnet模型已经在Claude.ai平台和Claude iOS应用上免费提供使用。同时，Claude Pro和Team订阅者还可以享受更高的使用限额。此外，Sonnet也通过Anthropic API、Amazon Bedrock和Google Cloud的Vertex AI提供服务。

随着Claude3.5Sonnet的发布，Anthropic公司在AI技术领域的地位得到了进一步巩固。Claude3.5系列的其他版本，如Haiku和Opus，预计将于今年晚些时候发布，并将继续开发新的功能和特性，以满足市场的不断需求。

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