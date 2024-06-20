小米15系列或将首发高通骁龙8 Gen4

站长之家(ChinaZ.com) 6月20日 消息:高通骁龙峰会2024将于10月21日举行，届时将正式发布新一代移动平台——骁龙8Gen4。据数码博主“数码闲聊站”透露，这款备受期待的旗舰芯片的首发权已花落小米，小米15系列将毫无悬念地成为首批搭载骁龙8Gen4的智能手机。

小米与高通之间的深厚友谊已无需多言，小米数字旗舰多次荣获高通骁龙旗舰芯片的首发权。而此次骁龙8Gen4的首发权再度被小米摘得，无疑证明了双方在技术创新和产品研发上的紧密合作。

值得注意的是，骁龙8Gen4的发布时间原定于更早，但据博主透露，此次推迟至10月底是为了给某个重量级产品让步。网友们纷纷猜测这个“重量级产品”或许是小米MIX5，亦或是一款全新的芯片技术。

骁龙8Gen4将首次采用台积电3nm工艺，标志着安卓阵营正式迈入3nm时代。据爆料，这款芯片的自研超大核频率高达4.2GHz，将为用户带来极致的性能体验。同时，骁龙8Gen4还将搭载高通自研的Nuvia Phoenix架构，进一步提升了其竞争力。

而小米15作为首款搭载骁龙8Gen4的智能手机，其配置同样令人瞩目。新机将配备1.5K直屏，拥有金属中框和玻璃机身，后摄采用方形高质感DECO设计，并支持超声波指纹解锁。在影像方面，小米15拥有5000万像素大底主摄、5000万像素超广角和5000万像素3.X直立长焦微距镜头，支持全域大光圈功能，为用户带来更加出色的拍照体验。

（举报）