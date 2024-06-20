一加6100mAh冰川电池发布：一加Ace3Pro首发搭载

站长之家(ChinaZ.com) 6月20日 消息:今日下午，一加公司正式发布了冰川电池。这款电池不仅容量高达6100mAh，更凭借其三大自研创新技术，成功实现了行业领先的能量密度和充电效率。

一加冰川电池的核心技术包括高容量仿生硅碳材料、仿生蜂巢结构设计以及硅碳负极寿命算法。这些技术的融合使得一加冰川电池在能量密度上达到了惊人的763Wh/L，同时含硅量高达6%，显著提升了电池的性能。

令人称奇的是，尽管一加冰川电池拥有如此巨大的容量，但其体积却比普通5000mAh电池减小了3%，而电池容量却增大了23.1%。

一加冰川电池在充电效率上也表现出色。它支持100W长寿闪充技术，仅需5分钟即可为手机提供足够2小时游戏的电量，而充满整块电池也仅需36分钟。这一速度不仅极大地缩短了用户的等待时间，也进一步提升了手机的实用性和便捷性。

更为难得的是，一加冰川电池在长时间使用后依然保持出色的性能。据官方数据显示，即使在使用4年后，其健康度仍然能够保持在80%以上。这一数据无疑为用户提供了更为可靠和持久的续航保障。

一加公司副总裁李杰表示:“冰川电池是我们专为高性能手机打造的高性能电池。它集合了高能量密度、大容量和快速充电于一身，是行业从未出现过的电池新物种。”这款革命性的电池将由一加Ace3Pro首发搭载，预计将在7月份正式与消费者见面。

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