首页 > 业界 > 关键词  > 快手最新资讯  > 正文

快手：严厉打击借欧洲杯赛事传播赌球、诈骗信息行为

2024-06-20 11:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:近日，快手发布关于严厉打击借欧洲杯赛事传播赌球诈骗信息的公告称，为倡导风清气正的社区氛围，保障用户财产安全，快手将针对欧洲杯赛事期间的各类赌博、诈骗行为开展专项治理，通过加固识别策略、丰富处置维度等方法加强对相关违法违规行为和不良内容的打击。

快手3

快手称，平台严厉打击通过引流或欺骗性手段骗取其他用户信任，将用户引导至站外平台进行赌球或诈骗的行为，包括但不限于:

1.在评论区发布欧洲杯赌球网址、赌球信息进行引流;

2.在用户个人主页简介、头像、背景图中展示赌球app、站外网址;

3.通过对各场比赛结果进行分析预测，利用竞猜形式引导用户参与赌大小、猜输赢，诱导用户消费下注;

4.利用行业黑话暗示直播间观众参与赌球下注、购买“地下六合彩”彩票等并诱导用户付费;

5.其他形式的赌博引流及诈骗，

快手表示，对以上违规行为，平台将持续开展清理工作，对违规内容采用相似内容识别、变体词拓展等方式进行系统性打击，对违规账号及关联账号采取封禁处置手段，以进一步前置阻断违规可能性。快手高度重视制作、复制含有赌博内容的有害信息治理，并将持续打击发布、传播、展示涉赌及诈骗相关的内容，对于涉嫌违法犯罪的行为，平台也将积极配合有关部门进行打击。

最后，平台呼吁广大用户理性观赛、拒绝赌博，警惕各种形式的引流诈骗，共同营造健康、积极向上的互联网观赛环境。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • ComfyUI-Hallo:一个定制的ComfyUI节点，用于Hallo模型。

    ComfyUI-Hallo是一个为Hallo模型定制的ComfyUI插件，它允许用户在命令行中使用ffmpeg，并从Hugging Face下载模型权重，或者手动下载并放置在指定目录。它为开发者提供了一个易于使用的界面来集成Hallo模型，从而增强了开发效率和用户体验。

    Hallo模型 ffmpeg Hugging Face

  • AI Word Summarizer:AI驱动的文档摘要工具，快速生成文档摘要。

    AI Word Summarizer是一款利用高级人工智能技术快速生成Microsoft Word文档摘要的在线工具。它通过用户友好的在线界面，帮助用户节省时间，提高工作效率。该工具支持将DOCX/DOC格式的文档转换为文本，并在几秒钟内生成摘要。它还提供了与文档对话的功能，允许用户提出问题并获得即时的洞察和澄清。

    文档摘要 AI技术 生产力工具

  • AI Math GPT Solver Powered by GPT-4o:AI驱动的数学问题解决器

    AI Math GPT Solver是一个由GPT-4o提供动力的在线数学问题解决平台，它覆盖了代数、微积分和几何等数学领域，集成了微软数学求解器等领先技术，提供快速、准确的解决方案。该平台通过网页和移动应用程序提供免费、用户友好的服务，允许用户随时随地解决问题。

    数学 AI 教育

  • GPT4o.so:革命性AI技术，多模态智能互动

    GPT-4o是OpenAI的最新创新，代表了人工智能技术的前沿。它通过真正的多模态方法扩展了GPT-4的功能，包括文本、视觉和音频。GPT-4o以其快速、成本效益和普遍可访问性，革命性地改变了我们与AI技术的互动。它在文本理解、图像分析和语音识别方面表现出色，提供流畅直观的AI互动，适合从学术研究到特定行业需求的多种应用。

    人工智能 多模态 语音识别

  • 知闻AI:基于AI技术的新闻聚合平台

    知闻AI是一个利用人工智能技术为用户提供高质量新闻内容的新闻聚合平台。它通过分析大量新闻源，筛选出准确、及时的新闻，帮助用户获取有价值的信息。平台特点包括智能评估、多元视角、AI摘要等，以提高用户的阅读效率和信息获取质量。

    新闻聚合 AI技术 信息筛选

  • MidJourney Sref Codes Library:探索和标记您喜爱的MidJourney Sref代码。

    MidJourney Sref Codes Library是一个在线资源网站，提供MidJourney平台上的高质量Sref代码集合。这些代码用于生成具有独特和一致风格的图像，为艺术家和创作者提供了实现特定视觉效果的强大工具。

    图像生成 风格定制 创意工具

  • Humanize.im:将AI文本转化为自然人类语言。

    Humanize.im是一个先进的AI文本人性化工具，旨在将AI生成的文本转化为更自然、更具吸引力的人类语言。它利用高级算法进行上下文分析和情感分析，确保文本在上下文和情感上适当且一致，同时增强可读性和相关性。该工具支持多语言，具有跨设备功能，并且注重数据安全。Humanize.im通过持续的反馈循环不断改进，以确保生成的文本与人工撰写的文本无异，有效绕过AI检测系统如GPTZero。

    AI文本 人性化 多语言支持

  • 免费在线转换文字为语音:将文本转换为逼真语音的在线工具

    该产品是一个先进的在线文字转语音工具，使用人工智能技术将文本转换为自然逼真的语音。它支持多种语言和语音风格，适用于广告、视频旁白、有声书制作等场景，增强了内容的可访问性和吸引力。产品背景信息显示，它为数字营销人员、内容创作者、有声书作者和教育工作者提供了极大的便利。

    人工智能 语音合成 多语言支持

  • Kling AI:文本到视频的革命性生成模型

    Kling AI是由快手科技开发的文本到视频生成模型，能够根据文本提示生成高度逼真的视频。它具有高效的视频生成能力，长达2分钟的30帧每秒视频，以及3D时空联合注意机制和物理世界模拟等先进技术，使其在AI视频生成领域具有显著的竞争优势。

    AI视频生成 文本到视频 快手科技

  • LocalhostAI:与Chrome和Gemini Nano无缝协作的AI助手。

    LocalhostAI是一款旨在提高用户生产力的AI助手应用。它与Chrome浏览器和Gemini Nano设备紧密集成，使用户能够利用先进的AI模型来提升工作效率。该产品的主要优势在于其内置的Chrome AI模型、支持离线使用、注重隐私保护、运行速度快且完全免费。

    AI Chrome Gemini Nano

  • TravelTrail:智能旅行规划助手，轻松管理你的旅程。

    TravelTrail是一款旅行规划应用，通过人工智能技术帮助用户创建和组织旅行计划。它允许用户保存梦想目的地的列表，探索每个城市的详细信息，并根据个人喜好定制旅行体验。应用支持多语言，包括中文、英文等，为用户提供了便捷的旅行规划工具，无需担心语言障碍。

    旅行规划 人工智能 多语言支持

  • i18nlocale:AI驱动的多语言翻译工具，本地化且易于使用。

    Local + Effortless i18n Translation是一个AI驱动的翻译工具，支持200多种语言的本地化翻译，不接触服务器，与JSON格式无缝集成。它提供了一次性购买的可负担价格，并且提供免费试用，以帮助企业轻松实现多语言内容的本地化。

    AI翻译 多语言支持 本地化

  • AI Content Mate:AI驱动的Figma插件，实现文本的智能替换。

    AI Content Mate是一个Figma插件，它通过AI技术帮助用户在设计中自动选择和替换文本。它能够理解文本的上下文，提供智能且相关的替代选项，同时允许用户添加自定义的注释和指南以确保生成的文本符合特定需求。这个插件提供了免费访问，通过Grok-cloud API密钥，用户可以享受AI驱动的文本转换功能，无需任何成本。

    AI 免费 Grok-cloud

  • ReelGen:AI驱动的内容生成平台，轻松创造高质量播客和博客。

    ReelGen是一个利用先进人工智能技术的内容生成平台，旨在帮助用户轻松创建高质量的播客和博客文章。用户无需具备技术技能，通过ReelGen的用户友好界面，几分钟内即可开始创作。平台提供定制化服务，允许用户根据品牌的声音和风格调整内容，从音频质量到文本转语音的细节，确保内容与用户愿景相匹配。ReelGen专注于内容生产，让用户专注于创作，而将生产过程中的重活交给平台，从而在不牺牲质量的前提下，用更少的时间生产更多的内容。

    AI内容生成 播客制作 博客写作

  • AI Reveals:使用AI技术创造惊人的标志动画。

    AI Reveals是一个利用人工智能技术，帮助用户创建动态标志动画的在线工具。它通过用户上传的透明背景标志图片，自动生成具有吸引力的动画效果，增强品牌形象和市场竞争力。该技术的主要优点包括操作简便、效果多样、实时预览等，适合需要快速制作高质量动画的设计师和企业。

    AI动画 标志设计 品牌提升

  • ChatGPT Folder Master:组织和保存重要ChatGPT对话的终极工具。

    ChatGPT Folder Master 是一款专为Chrome浏览器设计的插件，旨在帮助用户高效地组织和保存与ChatGPT的对话。它通过文件夹和子文件夹系统，让用户能够轻松地对对话进行分类和存档，确保重要信息不会丢失。产品界面友好，易于导航和使用，同时提供安全的本地存储，确保用户对话的隐私和安全。此外，该插件提供月度和终身订阅计划，满足不同用户的需求。

    组织 保存 对话

  • Thousand Brains Project:探索大脑智能的AI项目

    Thousand Brains Project是由Jeff Hawkins和Numenta公司发起，旨在通过理解大脑新皮层的工作原理来开发新型的人工智能系统。该项目基于Thousand Brains Theory of Intelligence，提出了与传统AI系统根本不同的大脑工作原理。项目的目标是构建一种高效且强大的智能系统，能够实现人类所具备的智能能力。Numenta公司开放了其研究资源，包括会议记录、代码开源，并建立了一个围绕其算法的大型社区。该项目得到了盖茨基金会等的资金支持，并鼓励全球研究人员参与或加入这一激动人心的项目。

    人工智能 神经科学 机器学习

  • Plansom:AI驱动的项目管理工作助手，提升效率。

    Plansom是一款AI驱动的项目管理应用程序，旨在通过简化复杂任务来实现运营卓越。它利用AI技术帮助用户快速创建详细的商业计划，智能分析并优先排序任务，提供AI辅助以解决复杂任务，并支持团队协作和实时跟踪团队进展。用户可以自定义策略模板，以确保组织内的一致性和效率。

    AI 项目管理 任务优先级

  • Xterminal:更高效的开发工具，SSH/控制台/更多功能集成。

    Xterminal是一款集成了SSH、本地控制台、AI赋能命令提示等功能的高效开发工具，旨在为开发者提供更便捷的开发环境。它支持多种操作系统，包括Windows、macOS和Linux，拥有免安装版本和兼容旧版系统的版本，满足不同用户的需求。

    SSH AI 开发工具

  • NIPRGPT:美国空军推出的AI聊天机器人

    NIPRGPT是美国空军为现代化努力的一部分，由空军首席信息官与空军研究实验室合作，加速提供给守护者、空军人员、文职员工和承包商一个负责任地实验生成性人工智能（Generative AI）的平台，同时确保有适当的安全措施。这个平台允许用户进行类似人类的对话以完成各种任务，是一个在安全计算环境中可以回答问题和协助处理通信、背景文件和代码的CAI工具。

    AI 聊天机器人 安全

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM