快手：严厉打击借欧洲杯赛事传播赌球、诈骗信息行为

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:近日，快手发布关于严厉打击借欧洲杯赛事传播赌球、诈骗信息的公告称，为倡导风清气正的社区氛围，保障用户财产安全，快手将针对欧洲杯赛事期间的各类赌博、诈骗行为开展专项治理，通过加固识别策略、丰富处置维度等方法加强对相关违法违规行为和不良内容的打击。

快手称，平台严厉打击通过引流或欺骗性手段骗取其他用户信任，将用户引导至站外平台进行赌球或诈骗的行为，包括但不限于:

1.在评论区发布欧洲杯赌球网址、赌球信息进行引流; 2.在用户个人主页简介、头像、背景图中展示赌球app、站外网址; 3.通过对各场比赛结果进行分析预测，利用竞猜形式引导用户参与赌大小、猜输赢，诱导用户消费下注; 4.利用行业黑话暗示直播间观众参与赌球下注、购买“地下六合彩”彩票等并诱导用户付费; 5.其他形式的赌博引流及诈骗，

快手表示，对以上违规行为，平台将持续开展清理工作，对违规内容采用相似内容识别、变体词拓展等方式进行系统性打击，对违规账号及关联账号采取封禁处置手段，以进一步前置阻断违规可能性。快手高度重视制作、复制含有赌博内容的有害信息治理，并将持续打击发布、传播、展示涉赌及诈骗相关的内容，对于涉嫌违法犯罪的行为，平台也将积极配合有关部门进行打击。

最后，平台呼吁广大用户理性观赛、拒绝赌博，警惕各种形式的引流诈骗，共同营造健康、积极向上的互联网观赛环境。

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