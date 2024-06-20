“奋斗熊猫”入驻QQ浏览器成网友上班搭子和导游

如果有一只熊猫既知自然地理，又晓动植百科，还能陪伴你上班，为你的工作学习“伸出援手”，你愿意“认领”吗?

6月19日，国家林业和草原局、中央广播电视总台联合腾讯公司发布全球首只“全真大熊猫”。同日，QQ浏览器与腾讯公益基于此IP形象，合作推出“奋斗熊猫”线上互动项目。用户可在QQ浏览器App中搜索“奋斗熊猫”，跟随“全真大熊猫”云游中国国家公园，了解国家公园及旗舰物种科普知识。

在中国大熊猫保护研究中心专业指导下，腾讯以游戏科技高拟真建模技术，对“全真大熊猫”超过200万根毛发进行复杂的几何细节处理，使毛发的质感、纹理与动态过程更接近真实。同时，根据熊猫真实的生理结构，以智能骨骼绑定、超3A影视级高精度生物体渲染，还原了大熊猫运动过程中的骨骼与肌肉细节，实现动作姿态的仿真重现，并通过腾讯混元大模型让“全真大熊猫”能聊天、懂科普，“形神兼备”地打造国家公园旗舰物种数字IP。

“奋斗熊猫”化身“小助手” 陪伴用户办公学习

在QQ浏览器上，这只“全真大熊猫”会出现在PDF格式转换、扫描、垃圾清理等工具场景下，成为网友日常办公和学习的“小助手”，变身成为一只“奋斗熊猫”，陪伴网友办公和学习。他还会成为出题官，考考网友们对熊猫的了解程度，或者成为小导游，带网友游览中国国家公园，认识珍稀动植物。

完成小助手、出题官和小导游任务后，“奋斗熊猫”可以获得胡萝卜、窝窝头、苹果和竹笋等“效率果果”，吃了这些，他便可以早早地“下班”，而用户则可以获得“笋币”，捐献给公益项目。

（用户通过QQ浏览器App与“奋斗熊猫”线上互动）

当谈到引入“全真大熊猫”的初衷，QQ浏览器产品负责人表示，熊猫作为中国国宝，天然具备亲近感和治愈感。但多数人一生难得去看一次熊猫，更别说日常能与熊猫亲密互动了。数字技术既能提供一种新的方式亲近熊猫，还能汇聚公众力量参与生物多样性保护。

QQ浏览器希望借助“奋斗熊猫”，消除网友在工作和学习中的不快乐，同时鼓励用户低碳办公，关注生物多样性，积极参与公益项目。“我们希望他（奋斗熊猫）成为‘上班搭子’，陪伴大家的每一个工作时刻，同时也是小小的‘公益使者’，带领大家关注和支持绿色生态公益。”

“小导游”带你浏览中国国家公园做公益

相比职场，“奋斗熊猫”更加关心我们的国家公园。QQ浏览器与三江源国家公园、大熊猫国家公园、东北虎豹国家公园、海南热带雨林国家公园和武夷山国家公园合作，打造出旗舰物种科普专区。用户可以通过百科词条、立知问答，了解国家公园的珍稀动植物。

（部分素材来源:星球研究所）

在“奋斗熊猫”的陪伴下，用户边搜边看，高效、全面探索各国家公园中的珍稀动植物和地貌生态百科，深入了解和感受各大旗舰物种的自然栖息地、我国最大的大陆性岛屿型热带雨林、世界少有的“物种基因库”和“天然博物馆”等绿色生态的独有魅力。

除此以外，网友与奋斗熊猫互动后可赢取并捐赠“笋币”，当所有网友捐赠的“笋币”到达一定数量后，腾讯公益慈善基金会将出资，支持专业公益机构落地执行，修复20000平米四川野生大熊猫栖息地。网友在探索完五个公园的所有知识点后，还将解锁来自腾讯公益的“国家公园探索官”公益勋章。

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