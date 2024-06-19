小米MIX Flip或将下月发布：搭载满血骁龙8Gen3

站长之家（ChinaZ.com）6月19日 消息:随着科技博主数码闲聊站的最新爆料，小米的首款小折叠机型MIX Flip即将在下个月震撼登场。这款机型不仅搭载了满血版的高通骁龙8Gen3芯片，展现了极致的性能，更配备了高分辨率内屏，多方面实力在同档位中堪称最强。

在当前小折叠手机市场中，多数产品主打轻薄与时尚，而在核心配置和影像性能上往往有所妥协。然而，小米MIX Flip的发布，无疑将为那些既追求游戏体验又渴望出色拍照功能的用户提供了新的选择。

当然，对于重度使用用户而言，直板旗舰手机或许更为适合。但小米MIX Flip作为一款小折叠旗舰，依然具有其独特的魅力。

除了强大的性能和高分辨率内屏，小米MIX Flip的另一大亮点是其超大尺寸的副屏。这款副屏采用了主流的双屏设计，覆盖了除后摄外的整个上半部机身，可用于快速查看通知、天气等信息，为用户带来更为便捷的操作体验。

副屏上方，小米MIX Flip还配备了徕卡双摄影像系统，主摄采用光影猎人800传感器，拥有1/1.55英寸的超大尺寸和5000万像素，支持OIS光学防抖。此外，还搭载了一颗OV60A长焦镜头，支持2倍光学变焦，为用户提供更为出色的拍照效果。

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