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微信整治“自媒体”无底线博流量 处置账号1327个

2024-06-19 09:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月19日 消息:昨日，微信官方发文称，为整治自媒体”无底线博流量问题，微信平台进一步加大治理力度，开展“清朗·整治'自媒体'无底线博流量”专项，重点打击自导自演式造假、不择手段蹭炒社会热点、以偏概全设置话题、违背公序良俗制造人设和滥发“新黄色新闻”等五类等违规内容和行为。

自4月底专项启动以来，共处置违规内容39271条，处置账号1327个，视违规情况结合专项要求与平台规则，采取包括禁言、封号、固定粉丝新增等处置。

微信表示，将持续落实“清朗·整治'自媒体'无底线博流量”专项行动的要求，进一步提升治理能力，对违规内容和账号进行从严处置，同时也呼吁“自媒体”创作者加强自律，共同守护清朗网络生态。

微信 (4)

典型案例如下:

歪曲表达，挑动矛盾

账号“记**6”，对历史标志建筑歪曲理解、立场偏颇，通过对客观事实的有选择性描述，挑动群体对立博取流量。平台对该账号进行永久限流。

假科普，真推销

账号“大路**22”，片面描述健康卫生相关知识，夸大负面影响，实际为引流带货，推销净化器产品。平台对该账号进行限流6个月。

“标题党”配旧闻

账号“薛**话”，长期炮制“标题党”，且文章实为旧闻翻炒，误导读者。平台对该账号进行永久封号。

“卖惨”故事为卖货

账号“迎接**2”，发布未成年人佩戴呼吸机、痛苦表情等苦情画面，以获取观看者同情，继而在账号内引导观看者下单购买商品。平台对该账号进行限流1个月。

蹭炒热点博眼球

账号“微**球”，长期蹭炒时政事件，标题和内容均存在夸大误导性，基本事实缺失、观点片面，违规博取流量。平台对该账号进行永久封号。

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