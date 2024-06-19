微信整治“自媒体”无底线博流量 处置账号1327个

Florence-2是一个新型的视觉基础模型，它通过统一的、基于提示的表示方式，能够处理多种计算机视觉和视觉-语言任务。它设计为接受文本提示作为任务指令，并以文本形式生成期望的结果，无论是图像描述、目标检测、定位还是分割。这种多任务学习设置需要大规模、高质量的注释数据。为此，我们共同开发了FLD-5B，它包含了54亿个综合视觉注释，涵盖1.26亿张图像，使用了自动化图像注释和模型细化的迭代策略。我们采用了序列到序列的结构来训练Florence-2，以执行多样化和全面的视觉任务。广泛的评估表明，Florence-2是一个强大的视觉基础模型竞争者，具有前所未有的零样本和微调能力。