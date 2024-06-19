苹果iOS 18“吞噬”第三方应用 数亿美元收入受冲击

站长之家（ChinaZ.com）6月19日 消息:一份新报告显示，苹果将第三方应用的创新功能纳入自家iOS和Mac系统的做法，给开发者带来沉重冲击。据应用情报公司Appfigures分析，随着iOS18系统今年秋季发布，苹果这一举措可能将影响到目前年收入3.93亿美元、过去一年下载量约5800万次的应用。

这种将第三方创新"内化"的做法被称为"sherlocking"，源于20世纪90年代苹果借鉴了Watson搜索应用的功能。如今它已经成为苹果的一贯做法，每年WWDC上都会透露涉及第三方应用领域的新功能。

分析人士认为，苹果之所以这样做，一方面是为了使软件更贴合消费者需求;另一方面，也存在利用专有数据窥视第三方创新并取代对手的嫌疑。此前不少开发者就曾遭到"清场"待遇。

据Appfigures统计，今年苹果主攻目标包括密码管理、通话录音转录、表情制作、AI写作、数学助手、追踪应用等多个领域。其中，追踪应用类别创收最高，过去12个月达3.07亿美元;语法辅助类和数学助手类分别收入3570万和2340万美元。

在被影响的潜在"sherlocking"应用中，追踪应用占绝大部分78%的收入份额。5月份，该类应用下载量达250万次，收入约2880万美元，可见其庞大体量。其他类别如数学解算器、语法助手、密码管理器等收入同比也录得20%至40%不等的增长。

不过分析人士认为，受影响应用如果持续开发新特性、拓展功能范围并借助其他新技术赢得用户，仍有机会在苹果生态系统中立足。总体而言，苹果"掌控主导权"的做法将继续对第三方开发者形成严峻挑战。

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