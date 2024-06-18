高德地图发布AutoSDK 750 车机升级多项功能

站长之家（ChinaZ.com）6月18日 消息:高德地图最近发布了AutoSDK750，这是面向汽车行业的一个全新升级，它带来了多项功能更新，包括新能源导航、多场景车道级安全预警、车道级导航5.0、副驾屏周末出游助手、车手互联无缝衔接体验和场景引擎快速出发等。高德地图副总裁江睿强调，未来汽车将是新能源化和智能化的结合体，而AutoSDK750的推出正是为了应对这一趋势，助力汽车行业构建智能化座舱生态，提供更优质的驾驶体验。

AutoSDK750的新能源导航功能提供了个性化的充电桩筛选和搜索推荐，支持用户设置充电桩偏好，优化了路线规划和导航体验。副驾屏周末出游助手则针对家庭短途游，提供旅途全览和周边信息，实现副驾屏与主驾屏的交互联动。手车互联无缝衔接功能允许用户在停车后自动记录位置至手机APP，并发起步行导航，简化了找车流程。

车道级导航5.0在效果和效率上进行了优化，提升了导航的渲染品质和信息提示，同时在性能上进行了细致的调整以适应不同硬件。多场景车道级预警功能利用高德地图的数据挖掘能力，在关键路段提供风险提示和预警，增强了出行安全。

此外，高德地图还发布了HQ Live MAP，它结合了HD MAP和SD MAP的优势，通过视觉众源采集技术，实现了动态数据的实时更新和车道级导航的超视距预警，提升了高级辅助驾驶系统的安全性。

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