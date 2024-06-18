每3个商家就有1个在用，网商银行升级多平台管钱工具“电商通”

站长之家（ChinaZ.com）6月18日 消息:618大促接近尾声，电商卖家进入收款的高峰期。为了解决商家在淘宝、天猫、拼多多、抖音等多个平台经营，收款、支付麻烦的问题，网商银行升级电商服务，推出“电商通”。目前，每3个电商企业就有1个在用。在天猫平台，一半以上的商家已开通。

站长之家获悉，商家可通过电商通获得四项专属服务:

一，商家开通网商银行企业账户后，淘宝、天猫、抖音、拼多多等多平台、多店铺均可用1个账户收款。目前，电商通已支持43家平台，覆盖主流所有电商。

二，商家在1688采购、巨量千川和阿里妈妈流量充值时，均可在线支付，免去银行对公账户支付需要插U盾的繁琐。

三，跨境电商也能用。境外收款、结汇从平均3天缩短到平均6小时。

四，商家账户上的活钱还可以转入商家的“余额宝”——企业余利宝，或者购买稳健理财，获得资金增值。

在提升经营效率的同时，电商通还帮助商家降低成本。开通、使用、转账、提现、跨境结汇等服务目前全部免费。业内人士算过一本账，平均每年至少为每个商家省1000元左右。“如果是跨境卖家，则省得更多。一般情况下，结汇每笔手续费在100～150元不等，在商家订单越来越小额、高频的情况下，结汇手续费是一笔不小的成本。”

重庆青草牧场科技有限公司创始人聂佳希是电商通的首批用户。10年前他开始做电商，身上只有2000元，网商银行的贷款是他的创业启动资金。如今，他的公司员工超过50人，全网拥有50家店铺。“所有店铺经营情况、资金流都能一目了然，员工发工资，采购、营销等支出一本帐。电商通就像一个好财务，帮公司管好钱。”

徐州金智标企业管理咨询有限公司的创始人吴少林则从电商通的用户变成了电商通的“推广员”。在自己做电商的同时，他也做电商商家提供开店、直播、法律咨询等服务。“已经有1000多家电商企业在我的推荐下用上了电商通。”吴少林告诉记者。

“做生意要赚钱，一要降本，二要增效。”他算过一笔账，在银行开户，一张卡的年费200多，短信通知费一年240，U盾算每年100，即使不动账户一分钱，每年都要付掉500多。如果账户涉及转账，1万元内每笔手续费5元，1万元以上每笔10元，一年一家公司最少也要1000多元。

吴少林在使用电商通批量转账

“每个店铺每年至少节省1000多块钱，1000家店铺累积起来就是100多万。如果是天猫的头部商家，一年能省3万-5万元。此外，管账方便、支付快，商家能更好抓住生意机遇。”

调研显示，超7成商家在2个以上的电商平台经营，多平台、多店铺经营，内外贸一体化经营正在成为常态。“网商银行服务的中小卖家中，在5个以上平台开数十家店铺的不在少数。电商通让他们低门槛地获得了以往大型连锁企业享有的金融服务。”企业交易银行部负责人涂家伟表示。

据悉，电商商家是网商银行最早的客户，在信贷领域，每3个电商商家，就有1个是网商银行的客户。“未来，我们还将不断提升服务深度和能力，让更低成本、便捷的金融服务覆盖更多普通小微。”涂家伟说。

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