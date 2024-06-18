美国起诉Adobe 指控隐瞒费用设置取消障碍

站长之家(ChinaZ.com) 6月18日 消息:美国司法部于周一对软件公司Adobe提起诉讼，指控其在销售订阅服务时隐瞒高昂费用，并故意为消费者设置了繁琐的取消障碍。

根据诉讼书，Adobe在没有明确披露相关条款的情况下，默认将消费者推入"最有利可图的订阅计划"。关键条款如年费金额、提前终止费等，被"隐藏"在小字或可选文本框后。当消费者想取消时，Adobe要求他们经历一个错综复杂的流程，浏览多个网页和弹窗，有时还会"伏击式"收取可高达数百美元的提前终止费。

即使通过电话或在线聊天渠道，Adobe也设有类似阻挠。投诉称"订阅者的通话或聊天要么中断，要么被切断"。一旦重新接通，客服人员就假装不知情，要求重新解释来意。

司法部认为，这些做法违反了旨在保护消费者的联邦法律。Adobe的行为"损害了消费者的利益"。联邦贸易委员会消费者保护局长塞缪尔·莱文直言，美国人已"厌倦了公司在订阅注册时隐瞒事实，然后在取消时设置障碍"。

值得一提的是，诉讼还点名了Adobe两位高管，指控他们"指挥、控制或参与"上述不当行为。美国政府于去年年底就Adobe的取消政策展开调查。

此前，Adobe已因其新服务条款可能获取用户作品训练AI而受到争议。该公司的订阅模式也长期让创意人士感到不满。此次被政府重罚，反映出Adobe正持续遭遇监管审视。

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