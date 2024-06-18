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华为盘古大模型5.0、全新小艺将于6月21日发布

2024-06-18 10:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月18日 消息:华为官方今日宣布，盘古大模型5.0和全新小艺将于6月21日开幕的华为开发者大会上正式亮相。此次大会不仅将迎来这两款创新产品的登场，还将有纯血鸿蒙系统同台竞艳，共同展现华为在人工智能和操作系统领域的最新成果。

与纯血鸿蒙同台亮相！华为盘古大模型5.0、全新小艺即将发布

自2021年发布以来，华为盘古系列基础大模型以其卓越的性能和广泛的应用场景，为业界贡献了众多先进的算法和解决方案。其中，盘古NLP大模型作为业界首个千亿参数的中文预训练大模型，在CLUE打榜中取得了令人瞩目的成绩。其训练过程中使用了高达40TB的文本数据，融入了丰富的通用知识和行业经验，展现了华为在人工智能领域的深厚积累

此次发布的盘古大模型5.0预计将带来一系列重磅升级，为用户带来更加智能、高效的服务。同时，全新小艺也将接入盘古大模型5.0，为手机等设备带来更智能、更便捷的使用体验。

此外，华为开发者大会的另一大亮点是纯血鸿蒙系统的亮相。余承东此前预告，鸿蒙星河版将在大会上正式开放公测。据爆料，目前鸿蒙星河版的首个公测版已经封包，正在进行最后的稳定性测试，预计首批支持的手机将包括Mate60系列和Pura70系列。按照华为的目标，未来的Mate70系列将直接预装鸿蒙星河版正式版，为用户带来更加出色的操作系统体验。

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