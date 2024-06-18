苹果将关闭“先买后付”服务ApplePayLater

站长之家（ChinaZ.com）6月18日 消息:苹果公司近日宣布将关闭其在美国市场的Pay Later项目，这一变动标志着苹果在内部金融服务领域的策略调整。原本允许客户分期付款的Pay Later服务，将不再提供新的贷款，而是转向全球范围内推出新的分期贷款服务。

周一，苹果公司表示，Pay Later将停止接受新的贷款申请，该服务此前允许用户分四期支付最高1000美元的款项。与此同时，苹果宣布，随着iOS18软件的即将发布，将引入来自Affirm Holdings Inc.和花旗等第三方服务的全球分期贷款选项。

“从今年晚些时候开始，全球用户在使用Apple Pay结账时，将能够选择通过信用卡、借记卡以及贷款机构提供的分期贷款服务，”苹果公司发言人在声明中表示，“随着这一新的全球分期贷款服务的推出，我们决定在美国市场停止提供Apple Pay Later服务。”

苹果去年首次在美国推出了Pay Later项目，这是苹果首次通过一家新成立的子公司直接向客户发放贷款。然而，这一服务的运营仍然依赖于高盛和万事达等外部合作伙伴的支持。如今，随着新的全球分期贷款服务的推出，苹果似乎正在重新定位其在金融服务领域的角色和策略。

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