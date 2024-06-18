iPhone15多次降价重回销量榜第一：全系霸榜前三

站长之家（ChinaZ.com）6月18日 消息:随着618大促的尾声渐近，微博话题“iPhone15多次降价重回销量榜第一”瞬间成为热搜焦点。在这波促销浪潮中，iPhone15系列凭借多次降价策略，成功逆袭，重回销量榜的巅峰。

具体来看，iPhone15Pro128G版本价格已降至6026元，iPhone15Pro Max256G版本更是直降至7787元，而512GB版本也仅需9578元。这样的价格调整不仅引发了市场的热烈反响，更展现了苹果应对市场挑战的积极姿态。

今年以来，苹果在中国市场的销量表现一度疲软。Canalys报告显示，虽然今年第一季度中国大陆智能手机市场出货量与去年同期持平，但苹果在五大厂商中跌幅最大，以1000万台的出货量排名第五，同比下降25%。面对如此严峻的形势，苹果在618大促期间果断采取了降价策略，希望通过这一方式提振销量，并重新赢得市场青睐。

如今看来，苹果的降价策略取得了显著成效。iPhone15Pro系列凭借价格优势，成功重回销量榜第一，而iPhone15全系也霸榜销量榜前三名。这一成绩不仅证明了苹果产品的强劲实力和广泛认可，也展现了苹果在应对市场竞争压力时的灵活和果断。

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