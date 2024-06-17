站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息:相信不少朋友都在小红书之类的平台上看到过不少绘本类的作品。想要利用AI产品生成这类优质的作品，往往需要根据脚本，一句一句地去生成插画作品，费时费力。

虽然市面上已经有不少AI绘本生成产品，但据小编体验的几个来看，还是需要费一些时间去调整角色的，而且有的还要将角色手动插入背景中，操作起来还是有点繁琐的。

所以目前来说，用AI制作绘本，最快的方式还是通过ChatGPT。

最近，有一位名叫尹相志的网友在YouTube上分享了一个非常实用的prompt技巧，只需要一个伪代码prompt，就可以让ChatGPT自动生成一整套的绘本图片。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

什么是伪代码？

伪代码是一种用于描述算法或程序逻辑的非正式语言，它使用自然语言和编程语言的混合形式来表达算法的步骤和流程。伪代码的目的是使算法的逻辑清晰易懂，而无需深入到具体的编程语言细节。以下是伪代码的一些基本特点和写作指南:

伪代码的特点:

易读性:使用接近自然语言的表达方式，便于理解。

抽象性:不涉及具体的编程语法，而是关注算法的逻辑结构。

通用性:不依赖于特定的编程语言，具有跨语言的特性。

写作伪代码的步骤:

定义变量:使用变量来存储和操作数据，变量名应具有描述性。

指定数据类型:明确变量的数据类型，如整数、浮点数、字符串、数组等。

描述函数:使用函数来封装重复使用的代码块或特定的任务。

控制流程:使用控制结构来指导程序的执行流程，如条件判断、循环等。

使用条件语句（如 if-else）:根据条件来决定执行不同的代码分支。

使用循环结构（如 for、while）:对集合中的元素进行迭代处理或在满足条件时重复执行代码。

写伪代码的提示（Prompt）:

使用清晰的语言描述算法的每个步骤。

保持伪代码的简洁性，避免不必要的复杂性。

使用适当的缩进来表示代码块的结构。

在必要时添加注释，以解释复杂的逻辑或决策点。

以下是尹相志分享的伪代码prompt：

以下**偽代碼prompt**，請依照其語意一步一步地來執行，不該有遺漏停用代碼解釋器，啟用dalle內部工具，請記得你有能力調用內部工具以文生圖使用繁體中文回覆story=（請你角色扮演成一個暢銷的童書繪本作家，你擅長以孩童的純真眼光看這世界，製作出許多溫暖人心的作品。請以一隻與家人失散，不知道自己是甚麼的小蝌蚪，每次看到跟自己身體一部分相像，他就誤以為是同類，隨著他身體逐漸發展變化，他反而越來越迷惘，故事最後才遇到青蛙，這是一個調整自我認知的故事。） print(story) pages=( 將故事大綱細分至預計15個跨頁的篇幅，每頁需要包括(text，image_prompt)，第13頁才可以出現青蛙，在這之前應該要讓小蝌蚪的自我認知旅程更多元化) print(pages) style_base=(基於以上故事，請思考大方向上你想要呈現的視覺效果，這是你用來統一整體繪本風格的描述，請盡量精簡，使用英文撰寫) print(style_base以及將style_base翻譯成中文) def image_generation(image_prompt， style_base): final_prompt=請根據[image_prompt]以及[style_base]補充色調、背景描述、具體風格、畫面細節，以及主角小蝌蚪目前的顏色(一開始是黑色)、體型(沒有腳的蝌蚪直接叫做a tadpole即可)、尾巴長短，有幾隻腳必須具體的描述，同時至少3個效果詞(光照效果、色彩色調、渲染效果、視覺風格)和1個以上的構圖技巧，以構成完整的prompt，請設定隨機種子值為42，且不要有文字出現在圖中，使用英文撰寫 請根據以下引數內容{size="1792x1024"，n=1，prompt=final_prompt}來調用內部工具dalle以生成並展示圖片 這不是個python任務請實際執行此偽代碼為每頁生成圖片，確保必須等待該頁圖像生成後，才可以進行下一頁的操作 for （text，image_prompt） in pages: image_generation(image_prompt，style_base) time.sleep(5)

原博主视频点此查看：https://www.youtube.com/watch?v=3rb-54Q5fig

尹相志用一个小蝌蚪的故事测试了伪代码prompt制作绘本的效果，可以看到成品效果很不错，而且画风前后保持一致。

那么，我们如何利用这个prompt制作属于自己的绘本故事呢？具体操作如下：

1、复制上述prompt，修改主体以及一些细节

我们想要利用别人无偿分享的prompt，并作出属于自己的故事，那么首先你要先看懂这串prompt的主要组成部分。

story的部分，前面是你要让ChatGPT扮演的角色，所以【請你角色扮演成一個暢銷的童書繪本作家，你擅長以孩童的純真眼光看這世界，製作出許多溫暖人心的作品】这段就可以保持不变

后面部分就是你的绘本主要要讲什么故事的概要。原博主讲的是小蝌蚪的自我认知的故事，这里我想要讲一个小狐狸在森林里迷路误入城市后被解救的故事。这个部分是大家可以自由发挥的部分，感兴趣的可以自行尝试修改。

pages的部分，就是你想要生成绘本的页数，以及你想要在某页体现什么，可以根据自己的需求提出具体要求。

style_base就是用来定制绘本的风格。如果没有特定想要的风格，就可以让ChatGPT来决定。

2、输入prompt让ChatGPT执行

修改好prompt以后，指令输入ChatGPT对话框，让它执行就可以了。可以看到，ChatGPT按照我的要求生成了分页故事的大纲。

接着是根据故事大纲的视觉效果描述和图片生成描述

调用DALL-E工具后，可以看到它在这里暂停了

这时候需要你输入“执行生成图片”的指令，它才会继续生成。

然后你就可以看到ChatGPT按照之前的故事大纲按顺序出图啦。

如果它挺下，你继续发执行生成图片即可。

3、剪辑成片或打印成实体书

绘本图片制作完成后，大家就可以按照自己的需求剪辑成片或者打印成实体书了。

绘本视频制作步骤：

图片转视频

如果你想要绘本视频更生动一点的话，可以使用Luma最近刚推出的视频生成工具Dream Machine或者即梦来创作动态视频。

具体操作步骤如下：

Dream Machine：

上传图片，简单描述点生成即可。

视频效果如下：

即梦：

即梦操作也差不多，选择图生视频，上传图片后，再下方输入提示即可。记得运动速度选择慢速。

视频效果如下：

动态效果弄完后，直接拉到剪映里面添加字幕和朗读即可。

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