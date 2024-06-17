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一加Ace 3 Pro首发冰川电池：支持100W快充

2024-06-17 16:52 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息:一加科技今日与宁德新能源携手，宣布共同研发的一加冰川电池正式问世，并计划在一加Ace3Pro上首发应用。一加中国区总裁李杰表示，这款电池是专为高性能手机量身打造，旨在为用户带来前所未有的续航体验

续航之王！一加Ace 3 Pro首发6100mAh冰川电池：100W快充半小时满血

数码界知名博主“数码闲聊站”率先爆料，一加Ace3Pro将搭载6100mAh的冰川电池，除了采用全新的硅碳负极材料外，电芯工艺也得到了显著的升级。这一创新技术不仅保证了电池的高能量密度，同时实现了体积的进一步缩减，使得一加Ace3Pro的机身厚度仅为8.xmm，相较于前代产品一加Ace3（8.8mm）更为纤薄。

除了超大容量的电池，一加Ace3Pro还配备了100W的超级快充技术。仅需30分钟左右，就能让手机电量从0%飙升至100%，真正实现了“半小时满血”。这一组合无疑让一加Ace3Pro成为了同档产品中续航与快充能力的佼佼者。

在核心配置上，一加Ace3Pro同样表现出色。它搭载了最新的骁龙8Gen3处理器，为用户提供了强大的性能支持。同时，正面配备了一块6.78英寸的1.5K8T LTPO曲面屏，带来了更加沉浸的视觉体验。而在拍照方面，一加Ace3Pro则采用了5000万像素的主摄，保证了拍照的清晰度和色彩还原度。

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