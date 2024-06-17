Chrome在Android上新增朗读网页功能，让用户可听取文字内容

划重点: ⭐ Chrome 在 Android 上新增 “听取此页” 选项，可以从浏览器内朗读网页内容 ⭐ 可以控制播放速度、暂停、快进、快退等功能，并可更改语音和语言 ⭐ 与 Google Assistant 的功能类似，但可以保持在 Chrome 浏览器内进行

站长之家（ChinaZ.com）6月17日 消息:Google 正在推出一项名为 “听取此页”（“Listen to this page”） 的新功能，用户可以从 Android Chrome 浏览器内直接听取网页内容。

这一功能具有类似音乐或播客播放器的播放控制功能，用户可以暂停、更改朗读速度、快进、快退，每次可跳过10秒钟的内容。此外，用户还可以更改使用的语音和语言，支持多种语言，包括英语、法语、德语、阿拉伯语、印地语和西班牙语。

要使用该功能，用户只需打开一篇文字较多的网页，然后点击三个点菜单，在 “听取此页” 选项下即可进行操作。此外，用户还可以要求 Google Assistant 为其朗读网页内容，并在朗读过程中进行翻译。然而，选择该选项会将用户带出 Chrome 浏览器，转到 Google 应用中，而新功能可以使用户保持在浏览器内。

Google 还为 Chrome 桌面版测试了这一功能。iPhone 的 Safari 浏览器也有类似功能，名为 “听取页面”，可以以 Siri 的声音为用户朗读网页内容，并具有与 Google 相似的控制功能。据报道，在使用 Android Chrome125版本中已经看到了这一功能。

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