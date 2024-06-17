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iPhone17系列或迎来更薄机型 迈向全系“超薄时代”

2024-06-17 08:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月17日 消息:彭博社的知名科技记者Mark Gurman在近期节目中指出，新款iPad Pro标志着“新一代苹果设备的开始”，其目标是打造出“同类产品中最薄、最轻的产品”。他进一步透露，苹果目前正聚焦于为2025年的iPhone17系列研发一款前所未有的薄型手机。

此外，苹果还在致力于开发比现有型号更加轻薄的MacBook Pro和iPad Pro新版本。这些动向无疑显示了苹果在追求产品轻薄化方面的坚定决心。

iPhone 14 Plus，苹果

值得一提的是，分析师Jeff Pu早在今年5月就已预测苹果明年的iPhone17系列将迎来重大变革，包括全新的外观设计、改进的前置摄像头，以及更小巧的灵动岛等功能。他更是提及了一款名为“iPhone17Slim”的新机型，该机型有望取代现有的“Plus”版本，但这并不意味着它会延续iPhone12/13mini的路线。

随着科技的不断进步，消费者对电子产品的便携性和美观性提出了更高要求。苹果的这一系列动作，无疑是在积极响应市场变化，以满足用户对于更轻薄、更时尚产品的追求。而未来两年内，手机行业或许将迎来一场以“超薄”为关键词的设计革新。

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