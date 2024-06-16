苹果解释 iOS 18 中的 AI 文本生成表情符号 Genmoji 工作原理

站长之家(ChinaZ.com) 6 月 16 日消息:iOS 18 中的一项 Apple Intelligence 功能是 Genmoji，它允许 iPhone 用户通过 AI 根据文本输入生成全新的表情符号角色。根据 iOS 18 在 WWDC 会议上的介绍，Genmoji 看起来类似于传统的表情符号，但它们是根据用户的输入自定义生成的。

表情符号并不是简单的图像，而是编码在 Unicode 标准中的象形文字，由各个平台进行渲染。表情符号由 Unicode 联盟负责添加，这引发了一些关于 Apple 的 Genmoji 将如何运作的疑问。

Apple 为 Genmoji 以及其他图像（如贴纸和 Memoji）设计了 NSAdaptiveImageGlyph API，这个 API 使它们的行为类似于表情符号。该 API 使用标准的方形图像格式，支持多种分辨率，并辅以元数据。这意味着使用 NSAdaptiveImageGlyph 的 Genmoji 和其他内容可以像表情符号一样，与普通文本一起使用和格式化。

Genmoji 可以单独使用、复制、粘贴并作为贴纸发送。它们可以嵌入文本中，且能遵循行高和文本格式。根据 Apple 的说法，任何支持富文本的地方都可以支持 Genmoji。

需要注意的是，Genmoji 并不是 Unicode 标准的一部分，因此不适用于标识符、电话号码、电子邮件地址等数据，支持的范围也不会像传统表情符号那样广泛。早期版本的 iOS、iPadOS 和 macOS，以及不支持富文本的应用程序将用文本描述来表示 Genmoji。

像 Genmoji 这样的 Apple Intelligence 功能尚未在 iOS 18 开发者测试版中推出，但 Apple 计划在今年夏天让开发者开始测试这些功能。Genmoji 和 Apple Intelligence 将在今年秋季向公众开放，但仅限于 iPhone 15 Pro 机型以及配备 M 系列芯片的 iPad 和 Mac。

（举报）