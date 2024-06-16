Meta 停止在欧盟 Facebook、Instagram 帖子上训练人工智能的计划

站长之家(ChinaZ.com) 6月16日消息：Meta 原计划于 6 月 26 日开始在 Facebook 和 Instagram 上使用用户帖子进行 AI 训练。

然而，Meta 已经暂停了这一计划，原计划是通过处理大量用户数据，为欧洲带来新的 AI 体验。

这一决定是在数据监管机构驳回了 Meta 关于其处理欧盟和欧洲经济区（EEA）内 Facebook 和 Instagram 用户数据（包括个人帖子和图片）以训练未来 AI 工具的「合法利益」主张之后做出的。

目前关于 Meta 这一决定的具体信息还不多。但 Meta 的欧盟监管机构——爱尔兰数据保护委员会（DPC）发布声明称，Meta 在与 DPC 就遵守欧盟严格的数据隐私法律（包括《通用数据保护条例》（GDPR））进行持续讨论后，决定暂停这一计划。

DPC 表示：「DPC 欢迎 Meta 暂停其使用在欧盟/EEA 内成年人在 Facebook 和 Instagram 上分享的公共内容来训练其大语言模型的计划。此决定是在 DPC 与 Meta 之间的密切交流之后做出的。DPC 将继续与其他欧盟数据保护机构合作，就此问题与 Meta 进行交流。」

欧洲数字权利中心（Noyb）在欧盟范围内提出了 11 起投诉，并计划提出更多投诉以阻止 Meta 推进其 AI 计划。Noyb 表示，DPC 最初批准了 Meta AI 的计划，但现在已改变立场。

Meta 的政策仍需更新

在一篇博客中，Meta 此前曾透露即将在欧盟推出的新 AI 功能，包括为聊天和故事定制贴纸、Meta AI 虚拟助手等。Meta 曾辩称，训练欧盟用户的个人数据是必要的，以便 AI 服务能够反映使用它们的欧洲社区的多样文化和语言。

在暂停之前，Meta 希望依靠「合法利益」的法律依据来处理数据，因为这对于改进 Meta 的 AI 是必要的。然而，Noyb 和欧盟数据监管机构认为，Meta 的法律依据不符合 GDPR，挪威数据保护局认为「最自然的做法应该是先征求用户的同意，然后再使用他们的帖子和图像。」

然而，Meta 并没有征求用户同意，而是给欧盟用户时间到 6 月 26 日选择退出。Noyb 指控 Meta 计划使用「暗黑模式」来阻止用户退出 AI，并尽可能多地收集数据以支持未公开的 AI 技术。Noyb 紧急指出，一旦用户的数据进入系统，「用户似乎无法选择将其删除。」

Noyb 表示，Meta 暂停计划的「明显解释」是来自欧盟官员的反对，但隐私倡导组织也警告欧盟用户，Meta 的隐私政策尚未完全更新以反映暂停。

Noyb 主席 Max Schrems 在提供给 Ars Technica 的一份声明中说：「我们欢迎这一进展，但将密切关注。目前尚无 Meta 隐私政策的正式变更，这将使这一承诺具有法律约束力。我们提出的案件仍在进行中，需要作出决定。」

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